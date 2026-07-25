केंद्र सरकार ने दिया Bitchat ऐप को हटाने का आदेश, जंतर-मंतर पर देश विरोधी गतिविधियों का दिया हवाला
भारत सरकार ने ब्लूटूथ-आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'BitChat' को हटाने का आदेश दिया है. सरकार ने इसके पीछे का कारण देश विरोधी गतिविधियों को बताया है.
Published : July 25, 2026 at 10:04 AM IST
हैदराबाद: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच एक मैसेजिंग ऐप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. केंद्र सरकार ने ब्लूटूथ-आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'BitChat' को हटाने का आदेश दिया है. यह आदेश क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म 'GitHub' को दिया गया है.
इस जानकारी के सामने आते ही काफी विवाद खड़ा हो गया है. केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस ऐप को अचानक हटाने का आदेश क्यों दिया गया, जबकि यह ऐप लंबे समय से कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध थी.
बता दें कि BitChat ऐप के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं और उन्होंने ही Twitter (अब X) को भी बनाया था. BitChat ऐप एक मैसेजिंग कम्युनिकेशन ऐप है. खास बात यह है कि इस ऐप के ज़रिए बातचीत करने के लिए इंटरनेट या किसी टेलीकॉम कंपनी की सर्विस से कनेक्टेड रहने की ज़रूरत नहीं होती है.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इसी वजह से प्रदर्शनकारी छात्र BitChat ऐप के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं. लेकिन शुक्रवार को अचानक इस ऐप को हटाने का आदेश दे दिया गया.
the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down pic.twitter.com/gjzMg1NGCi— jack (@jack) July 24, 2026
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफ़िकेशन में कहा गया है कि इस ऐप का इस्तेमाल देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है. इसलिए, इस ऐप को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है.
जैक डॉर्सी ने क्या कहा?
सरकारी आदेश के नोटिफ़िकेशन की तस्वीर अपलोड करते हुए, ऐप के फाउंडर जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि, "भारत सरकार को BitChat जैसी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है. वह इसे बंद करना चाहती है." इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) ने भारत सरकार के इस आदेश का विरोध किया है.
कैसे काम करती है यह तकनीक?
इस ऐप में जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है, उसे ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) कहा जाता है. कई ऐसे मैसेजिंग ऐप्स हैं जिनके ज़रिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बातचीत की जा सकती है और Bitchat उन्हीं में से एक है.
इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ चालू रखना होगा. क्योंकि यह कम्युनिकेशन सिस्टम वाई-फ़ाई, इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए बातचीत सिर्फ़ ब्लूटूथ के ज़रिए ही हो सकती है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के फ़ाउंडर जैक डॉर्सी ने जुलाई 2025 में यह ऐप लॉन्च किया था. इसे सिर्फ़ एक साल में 10 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है. कोई भी व्यक्ति Google Play Store से इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है. हालांकि, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में यह ऐप डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा या नहीं.