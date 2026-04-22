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CBI ने लॉन्च किया 'ABHAY' चैटबॉट, साइबर फ्रॉड से बचाएगा ये नया AI टूल

सीबीआई का यह एआई टूल डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाते हुए लोगों में भरोसा बढ़ाने और अपराधियों पर रोक लगाने में मदद करेगा. ( Representational Image/IANS )