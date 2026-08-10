Caviar ने खोल दी iPhone 18 Pro और मुड़ने वाले iPhone Ultra की पोल? देखें वीडियो
Caviar ने अपने प्रीव्यू पेज पर iPhone 18 Pro और फोल्डेबल iPhone Ultra के डिजाइन, स्पेसिफिकेशन को लेकर कई अहम दावे किए हैं.
Published : August 10, 2026 at 2:13 PM IST
हैदराबाद: एपल ने अगले आईफोन लॉन्च को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन रूस की लग्जरी कस्टमाइजेशन कंपनी Caviar ने तो मानो पूरी लॉन्च इवेंट की स्क्रिप्ट ही लीक कर दी हो.
कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max के साथ-साथ एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन, जिसे iPhone Ultra कहा जा रहा है, दोनों के अलग-अलग पेज अनाउंस कर दिए हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक एपल ने आईफोन अल्ट्रा को अनाउंस भी नहीं किया है, लेकिन Caviar ने सबकुछ लीक कर दिया है.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि Caviar ने बड़े भरोसे के साथ यह भी दावा कर दिया है कि एपल का लॉन्च इवेंट 9 सितंबर 2026 को होगा. हालांकि, यह तारीख अभी तक एपल की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने पुराने लॉन्च पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान गलत भी नहीं लग रहा है.
iPhone 18 Pro सीरीज में क्या-क्या बदल सकता है?
Caviar के पेज के मुताबिक, इस बार iPhone 18 Pro और Pro Max में Dark Cherry नाम का नया रंग जुड़ सकता है, जबकि सिल्वर, ग्रे और लाइट ब्लू जैसे रंग भी शामिल रहेंगे. डिस्प्ले साइज़ में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और यह 6.3 इंच व 6.9 इंच पर ही बना रहेगा, लेकिन Dynamic Island का साइज छोटा हो सकता है, क्योंकि कुछ Face ID सेंसर अब सीधे डिस्प्ले के नीचे फिट किए जाने की बात कही जा रही है.
#Caviar just “leaked” the full #iPhone18Pro & Pro Max details— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 10, 2026
• New Dark Cherry color
• Smaller Dynamic Island
• 2nm A20 Pro chip
• Variable aperture camera
• Bigger battery Claimed
Video Credit: Caviar
Sep 9, 2026
Apple hasn’t confirmed a single thing#iphone18promax pic.twitter.com/0DREmaWIKJ
परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसके लिए फोन में TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनी नई A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी. कैमरा के मामले में सबसे बड़ा अपग्रेड वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा हो सकता है, जिससे ग्रुप फोटो में बैकग्राउंड में खड़े लोग भी साफ नजर आएंगे.
इसके अलावा फोन में पुराने आईफोन की तुलना में बड़ी बैटरी मिलने की की पुष्टि पहले ही सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स से हो चुकी है. कैमरा कंट्रोल बटन को पूरी तरह टच-सेंसिटिव बनाए जाने की भी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता.
पहले फोल्डेबल आईफोन की पहली झलक
Caviar के इस बड़े खुलासे में सबसे बड़ा और असली सरप्राइज iPhone Ultra है, जिसे एपल का पहला फोल्डेबल आईफोन माना जा रहा है. Caviar के मुताबिक इसमें मजबूत टाइटेनियम फ्रेम के साथ लिक्विड-मेटल यानी अमॉर्फस अलॉय से बना हिंज मैकेनिज्म होगा. मुड़ने वाले पहले आईफोन की मोटाई खुलने पर 4.9mm और फोल्ड करने पर करीब 9mm बताई जा रही है.
आईफोन अल्ट्रा में अंदर वाला डिस्प्ले 7.8 इंच का हो सकता है, जो 4:3 बुक-स्टाइल आस्पेक्ट रेशियो में मिलेगा, जबकि बाहर की तरफ 5.3 इंच का कवर डिस्प्ले होगा. इन दोनों स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz होगा और ये LTPO टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगी. फोन में A20 Pro चिप के साथ 12GB रैम भी दिए जाने का दावा किया गया है. इसे डीप ब्लैक और प्योर व्हाइट जैसे ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है.
#Caviar just “leaked” Apple’s first foldable the #iPhoneUltra— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 10, 2026
• 7.8″ inner + 5.3″ outer 120Hz LTPO displays
• Titanium frame + liquid-metal hinge
• Just 4.9mm unfolded / 9mm folded
• A20 Pro + 12GB RAM
Video Credit: Caviar
Apple hasn’t confirmed anything yet!#foldableiphone pic.twitter.com/xB1BD2I5Gq
इन सभी डिवाइसेज की खासियत बताने के साथ-साथ Caviar ने पांच लिमिटेड एडिशन वर्जन भी पेश कर दिए हैं, जिनके नाम Emperor, King, Black Prince, Pharaoh और Consul रखे गए हैं. इनमें पायथन या क्रोकोडाइल लेदर के साथ-साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग या ब्लैक PVD कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है. इस खुलासे में बताया गया है कि यह लिमिटेड एडिशन का हर डिज़ाइन सिर्फ 18 यूनिट तक की सीमित होगा.
इनकी कीमत iPhone 18 Pro सीरीज के लिए करीब 10,060 से 12,770 डॉलर, जबकि iPhone Ultra के लिए 13,840 से 15,990 डॉलर तक रखी गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन लिमिटेड एडिशन में काफी भारी-भरकम कस्टमाइजेशन की वजह से वायरलेस चार्जिंग और Qi2 मैगनेटिक एक्सेसरीज काम नहीं करेंगी.
ध्यान दें: आने वाले नए आईफोन्स से बारे में ऊपर बताई गई सभी जानकारी सिर्फ Caviar का अपना दावा है, इसे एपल ने अभी तक किसी भी तरह से कंफर्म नहीं किया है. इस कारण इसे फिलहाल अटकलों के तौर पर ही समझना बेहतर होगा.