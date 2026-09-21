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CMF बनेगी मेजॉरिटी भारतीय ओनरशिप वाली कंपनी, भारत में ही होगा हेडक्वार्टर और R&D: कार्ल पेई

CMF अब भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बनेगी जिसमें अपना टीम और असली R&D भारत में ही होगा जिससे देश का इंजीनियरिंग इकोसिस्टम मजबूत बनेगा.

True R&D means designing in-house, building camera systems, writing operating systems, and collaborating with suppliers to develop new components.
असली R&D का मतलब है खुद डिजाइन करना कैमरा सिस्टम बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना और सप्लायर के साथ मिलकर नए कंपोनेंट विकसित करना. (Image Credit: X/Carl Pei)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 5:30 PM IST

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हैदराबाद: Carl Pei ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए भारत में स्मार्टफोन ब्रांड को बड़ा बनाने और दुनियाभर में लोकप्रिय बनाने के लिए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें कई खास बातें लिखी हैं. Nothing के सीईओ ने कहा कि CMF अब पूरी तरह भारतीय कंपनी बनेगी. यह कंपनी भारत में ही हेडक्वार्टर रखेगी. इस कंपनी का ज्यादातर हिस्सा भारतीय शेयरहोल्डर्स के पास होगा. अपना टीम और R&D भी भारत में ही चलेगा. नथिंग सिर्फ शेयरहोल्डर और पार्टनर रहेगा.

भारत के पास क्या है और क्या नहीं

जापान, कोरिया और चीन ने पहले बड़े पैमाने पर कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स बनाए. बाद में उन्होंने अपने ग्लोबल ब्रांड खड़े कर दिए. कार्ल पेई का कहना है कि भारत इस लिस्ट में अगला नाम है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है. यहां सबसे बड़ी युवा आबादी है. सॉफ्टवेयर टैलेंट भी बहुत मजबूत है, लेकिन अभी तक कोई अपना ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स ब्रांड नहीं बना. कार्ल पेई का मानना है कि इस स्थिति में जल्द ही बदलाव आएगा.

2015 में भारतीय ब्रांड्स ने लगभग आधा बाजार पकड़ रखा ता. एक ब्रांड तो सैमसंग से भी आगे निकल गया था, लेकिन दो साल में विदेशी कंपनियां आ गईं. उनके पास अलग इंजीनियरिंग थी, बेहतर कैमरा,टाइट इंटिग्रेशन और अच्छा डिज़ाइन था. भारतीय ब्रांड्स सिर्फ रेडी डिज़ाइन लेते थे, पीछे कवर बदलते थे और लोगो लगाते थे. 2025 तक उनकी हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम रह गई.

असली R&D क्या होता है

नथिंग के सीईओ ने बिल्कुल साफ बताया कि असली R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होती है. फोन की स्ट्रक्चर, मटेरियल्स, थर्मल्स और ड्यूरेबिलिटी खुद इंजीनियर करना. कैमरा सेंसर्स चुनना और इमेजिंग पाइपलाइन खुद बनाना. ऑपरेटिंग सिस्टम खुद लिखना और सालों तक अपडेट देना. डिज़ाइन बदलने पर एंटीनास खुद री-ट्यून और सर्टिफाई करना. डिस्प्लेज़, चिपसेट्स और कैमरा मॉड्यूल सप्लायर के साथ मिलकर क्वालिफाई और को-इंजीनियर करना.

अगर ये काम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कर रहा है, तो ब्रांड सिर्फ फोन चुन रहा है. इंजीनियर नहीं कर रहा और ऐसे ब्रांड सिर्फ कीमत पर लड़ते हैं. ऐसे में अगर कोई सस्ता ब्रांड आ गया तो हार जाते हैं. लिहाजा, जो ब्रांड अपने फोन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करता है वही नया और बड़ा ब्रांड बनता है. डिवाइस की क्वालिटी कम किए बिना भी अपनी लागत को कम कर सकता है. हर साल खुद को बेहतर बना सकता है.

मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला कदम

आज भारत में बिकने वाले 99% फोन यहीं बनते हैं. दस साल पहले लगभग कुछ नहीं बनता था. सरकार ने स्थानीय निर्माण पर जोर दिया और टिके रही. यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन कार्ल पेई का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ पहला कदम है. अब दूसरा कदम R&D है. अभी ज्यादातर अंडरलाइंग आईपी विदेश में हैं, क्योंकि कोई शेल्फ से आगे मांग नहीं कर रहा.

नथिंग के सीईओ ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत में सालाना 15 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स बिकते हैं. सरकार एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है. इसके लिए कुछ ऐसे ब्रांड्स की जरूरत है, जो इंजीनियरिंग डिमांड पैदा करे. नथिंग के पास पहले से ही Nothing OS है. यह पूरा इन-हाउस एंड्रॉयड बिल्ड है. कैमरा प्रोसेसिंग और फीचर्स भी खुद के ही हैं.

2021 से हर डिवाइस पर समय पर अपडेट आते हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में इस ओएस को भारत का नंबर-वन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी चुना गया. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पर कई रेड डॉट और iF awards हैं. डिस्प्ले, चिपसेट और कैमरा मॉड्यूल सीधे सप्लायर के साथ ही को-इंजीनियर होते हैं. CMF 2025 में भारता का सबसे तेज बढ़ता स्मार्टफोन सब-ब्रांड रहा है.

कार्ल पेई का भारत के लिए लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि साल में 10 करोड़ फोन बनाना. इस स्तर पर ब्रांड सप्लाई चेन और ग्राहक नहीं रहता. सप्लायर उसके स्पेक्स पर काम करने लगते हैं. ओएस टीम, कैमरा टीम और एआई स्टैक फायदा बन जाता है. कार्ल पेई का कहना है कि उन्होंने एक बार चीन में ऐसी ही साइकिल देखी है. अब वो भारत में मदद करना चाहते हैं. ऐसे में उन्होंने. CMF को भारतीय ब्रांड बनाकर असली पार्टनरशिप का रास्ता खोल दिया है.

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