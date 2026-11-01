Car Sales October 2026: Maruti Suzuki ने सेट किया नया सेल्स रिकॉर्ड, अन्य कंपनियों को भी मिली बढ़त
त्योहारी मौसम के चलते भारत में कार निर्माताओं ने अच्छी बिक्री दर्ज की है. सभी कंपनियों ने बिक्री में बढ़त हासिल की है.
Published : November 1, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: भारत में पैसेंजर वाहन बनाने वाली कंपनियों ने जानकारी दी कि उन्होंने अक्टूबर महीने में बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की. त्योहारों के मौसम में मजबूत मांग के चलते Maruti Suzuki ने अब तक की अपनी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जबकि Tata Motors, Mahindra & Mahindra और Hyundai Motor India जैसी अन्य प्रमुख वाहन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड या डबल-डिजिट में वृद्धि हासिल की.
Maruti Suzuki India की अक्तूबर 2026 में बिक्री
Maruti Suzuki India ने अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है. अक्टूबर में कंपनी का कुल डिस्पैच (बिक्री के लिए भेजी गई गाड़ियां) सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 2.76 लाख यूनिट तक हो गया. कंपनी ने बताया कि इस महीने के दौरान घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की डिस्पैच 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.12 लाख यूनिट हो गई.
कुल घरेलू डिस्पैच (जिसमें 'सुपर कैरी' हल्के कमर्शियल वाहन की बिक्री और अन्य ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को की गई सप्लाई शामिल भी है) लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 2.26 लाख यूनिट हो गए.
Tata Motors की अक्टूबर 2026 की बिक्री
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd ने भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है. अक्टूबर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी कुल बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 75,426 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 61,295 यूनिट था.
घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 21 प्रतिशत बढ़कर 73,894 यूनिट हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय कारोबार की बिक्री पिछले साल के 161 यूनिट से उछलकर 1,532 यूनिट पर पहुंच गई.
Mahindra & Mahindra की बिक्री
Mahindra & Mahindra ने भी अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक वाहन बिक्री दर्ज की है. अक्टूबर 2026 में कुल बिक्री सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 1,31,109 यूनिट्स की हो गई. इस महीने के दौरान निर्यात 77 प्रतिशत बढ़कर 7,102 यूनिट हो गया.
Hyundai Motor की बिक्री
Hyundai Motor India Ltd ने अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री (निर्यात सहित) दर्ज की है. अक्टूबर में कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 17.7 प्रतिशत बढ़कर 82,299 यूनिट हो गई. कंपनी की घरेलू बिक्री 16.7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 62,799 यूनिट रही, जबकि निर्यात 21.1 प्रतिशत बढ़कर 19,500 यूनिट हो गया.
JSW MG Motor India की बिक्री
इस बीच, JSW MG Motor India ने अक्टूबर में डीलरों को भेजे गए होलसेल वाहनों में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कुल 8,013 यूनिट रही. कंपनी ने बताया कि हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडल - जिनमें MG Hector Tomahawk EV और Windsor Indulge एडिशन शामिल हैं, उन्हें ग्राहकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और पूरे देश में इनकी डिलीवरी में तेजी आ रही है.