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Car Sales October 2026: Maruti Suzuki ने सेट किया नया सेल्स रिकॉर्ड, अन्य कंपनियों को भी मिली बढ़त

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Maruti, Tata, Hyundai, Mahindra )

हैदराबाद: भारत में पैसेंजर वाहन बनाने वाली कंपनियों ने जानकारी दी कि उन्होंने अक्टूबर महीने में बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की. त्योहारों के मौसम में मजबूत मांग के चलते Maruti Suzuki ने अब तक की अपनी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जबकि Tata Motors, Mahindra & Mahindra और Hyundai Motor India जैसी अन्य प्रमुख वाहन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड या डबल-डिजिट में वृद्धि हासिल की.

Maruti Suzuki India की अक्तूबर 2026 में बिक्री

Maruti Suzuki India ने अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है. अक्टूबर में कंपनी का कुल डिस्पैच (बिक्री के लिए भेजी गई गाड़ियां) सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 2.76 लाख यूनिट तक हो गया. कंपनी ने बताया कि इस महीने के दौरान घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की डिस्पैच 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.12 लाख यूनिट हो गई.

कुल घरेलू डिस्पैच (जिसमें 'सुपर कैरी' हल्के कमर्शियल वाहन की बिक्री और अन्य ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को की गई सप्लाई शामिल भी है) लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 2.26 लाख यूनिट हो गए. Tata Motors की अक्टूबर 2026 की बिक्री

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd ने भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है. अक्टूबर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी कुल बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 75,426 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 61,295 यूनिट था.