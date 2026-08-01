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Car Sales July 2026: Nissan की बिक्री में 218 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी, Tata, Mahindra और Hyundai की सेल्स भी बढ़ी

जुलाई 2026 के खत्म होते ही कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं. बिक्री के मामले में सभी कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है.

Nissan Tekton
Nissan Tekton (फोटो - Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 5:14 PM IST

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हैदराबाद: जुलाई 2026 पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा महीना रहा, जिसमें ज़्यादातर वाहन निर्माताओं ने साल-दर-साल ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल की है. जहां Hyundai ने अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है, वहीं Tata Motors की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई.

इसके अलावा, Mahindra SUV सेगमेंट में अपनी मज़बूत बढ़त बनाए हुए है, वहीं MG Motor ने बिक्री की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. Nissan India की बात करें तो नई Nissan Tekton के लॉन्च के बाद Nissan ने घरेलू बाज़ार में तीन अंकों की ग्रोथ दर्ज की.

1. Tata Motors
घरेलू निर्माता कंपनी Tata Motors ने जुलाई 2026 में कुल 63,760 पैसेंजर कारों की बिक्री की, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 40,175 गाड़ियों के मुकाबले 59 प्रतिशत ज़्यादा है. इस बिक्री में घरेलू बिक्री 62,611 कारों की रही, वहीं एक्सपोर्ट में 1,149 गाड़ियों का योगदान रहा.

Tata Harrier And Tata Safari
Tata Harrier और Tata Safari (फोटो - Tata Motors)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Tata Motors के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बिज़नेस ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. कंपनी ने बीते माह 15,217 EV बेचीं, जो जुलाई 2025 में बेची गई 7,124 गाड़ियों से दोगुने से भी ज़्यादा हैं. यानी साल-दर-साल इसमें 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

2. Mahindra & Mahindra
स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने SUV सेगमेंट में अपनी रफ़्तार को बनाए रखा है. जुलाई 2026 में कंपनी ने घरेलू बाज़ार में 60,048 कारों की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी महीने के मुक़ाबले 20 प्रतिशत ज़्यादा है. वहीं एक्सपोर्ट को मिलाकर, SUVs की कुल बिक्री 60,887 यूनिट रही.

Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO (फोटो - Mahindra & Mahindra)

सभी तरह की गाड़ियों को मिलाकर, Mahindra ने कुल 1,03,860 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल के मुक़ाबले 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. कंपनी ने विदेशी बाज़ारों में भी 4,070 कारों का निर्यात किया. जुलाई 2025 के मुक़ाबले एक्सपोर्ट में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

3. Hyundai Motor India
Hyundai Motor India के लिए यह अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा है. कार निर्माता कंपनी ने घरेलू और एक्सपोर्ट सेल्स को मिलाकर कुल 75,360 यूनिट्स की बिक्र दर्ज की हैं, जो कंपनी के इतिहास में किसी भी महीने की सबसे ज़्यादा बिक्री है. यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई के मुकाबले 25.4 प्रतिशत ज़्यादा है.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric (फोटो - Hyundai Motor India)

घरेलू बिक्री 23.3 प्रतिशत बढ़कर 54,210 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि कंपनी का एक्सपोर्ट 21,150 यूनिट्स तक पहुंच गया. कंपनी का कहना है कि यह आठ साल से ज़्यादा समय में उसका सबसे अच्छा मासिक एक्सपोर्ट प्रदर्शन है. 18,088 यूनिट्स के साथ Creta कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी रही.

4. Kia India
Kia India की बात करें तो कंपनी ने भारतीय बाज़ार में आने के बाद से जुलाई में अब तक का सबसे बेहतरीन सेल्स प्रदर्शन किया. जुलाई 2026 में कंपनी ने कुल 28,200 यूनिट्स की बिक्री. यह पिछले साल इसी महीने में बेची गई 22,135 यूनिट्स के मुकाबले 27.4 प्रतिशत ज़्यादा है.

Kia Syros EV
Kia Syros EV (फोटो - Kia India)

महीने के इस शानदार प्रदर्शन की वजह से जनवरी से जुलाई 2026 के बीच Kia India की कुल होलसेल बिक्री बढ़कर 1,91,949 यूनिट्स हो गई, जो 2025 की इसी अवधि में बेची गई 1,64,274 यूनिट्स से 16.8 प्रतिशत ज़्यादा है.

5. JSW MG Motor India

बिक्री के मामले में कंपनी की ग्रोथ का सिलसिला जारी रहा और कंपनी ने लगातार दूसरे महीने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मंथली होलसेल बिक्री दर्ज की. कंपनी ने जुलाई में 8,158 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले 22 प्रतिशत ज़्यादा है.

MG Windsor EV
MG Windsor EV (फोटो - JSW MG Motor India)

हमेशा की तरह ही, MG Motor India ने बताया कि इस महीने कुल होलसेल बिक्री में उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से ज़्यादा रही.

6. Nissan India
जुलाई 2026 में सबसे तेज़ी से वृद्धि हासिल करने वाली कंपनियों में Nissan India ने भी अपनी जगह बनाई. कंपनी ने कुल 4,518 यूनिट की घरेलू थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 218 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके अलावा कंपनी का एक्सपोर्ट 4,821 यूनिट रहा, जिससे कुल थोक बिक्री 9,339 यूनिट तक पहुंच गई.

Nissan Tekton
Nissan Tekton (फोटो - Nissan India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि बिक्री में यह तेज़ी Nissan की हाल में लॉन्च हुई Nissan Tekton की लॉन्च के बाद आई है. भारत में इस कार के ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही दिनों बाद, 20 जुलाई को इसकी डिलीवरी शुरू हो गई थी. अब Nissan Tekton, Magnite और Gravite, तीन कारें कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हो गई हैं.

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