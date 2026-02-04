ETV Bharat / technology

Car Sales January 2026: टॉप-10 की लिस्ट में 6 कारें Maruti Suzuki, पहले नंबर पर रही Tata Nexon

जनवरी 2026 के खत्म होने के साथ कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आ चुके हैं, और टॉप-10 में पहले स्थान पर Tata Nexon रही.

Tata Nexon
Tata Nexon (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 12:15 PM IST

हैदराबाद: जनवरी 2026 के खत्म होने के साथ ही कार निर्माताओं ने अपनी बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं, और भारत में कारों की बिक्री वाकई चौंकाने वाली रही है. जहां देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के छह मॉडलों ने बिक्री चार्ट पर टॉप 10 में जगह बनाई है, वहीं Tata Motors की Tata Nexon सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी.

Tata Motors ने इस सबकॉम्पैक्ट SUV की 23,365 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जिससे Tata Nexon और Maruti Suzuki Dzire के बीच काफी बड़ा अंतर आ गया, जो 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी. ध्यान देने वाली बात यह है कि Tata Nexon की बिक्री में ICE और EV मॉडल दोनों की कुल बिक्री शामिल है.

टॉप 10 सेलिंग मॉडल - जनवरी 2026
Tata Nexon23,365 यूनिट्स
Maruti Suzuki Dzire19,629 यूनिट्स
Tata Punch19,257 यूनिट्स
Hyundai Creta17,921 यूनिट्स
Maruti Suzuki Ertiga17,892 यूनिट्स
Maruti Suzuki Swift17,806 यूनिट्स
Maruti Suzuki Brezza17,486 यूनिट्स
Maruti Suzuki Baleno16,782 यूनिट्स
Mahindra Scorpio15,542 यूनिट्स
Maruti Suzuki Victoris15,240 यूनिट्स

दिलचस्प बात यह है कि लिस्ट में तीसरा स्थान भी Tata Motors की एक कार ने ही हासिल किया है, जो कि Tata Punch मिनी एसयूवी रही, जिसकी कंपनी ने बीते माह कुल 19,257 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. इसके बाद Hyundai Creta की 17,921 यूनिट्स बेची गईं, और इसने चौथा स्थान हासिल किया, जिसके बाद Maruti Suzuki Ertiga ने 17,892 यूनिट्स के साथ पांचवें स्थान हासिल किया.

जनवरी 2026 में छठी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार Maruti Suzuki Swift रही, जिसकी 17,806 यूनिट्स बेची गईं, वहीं 17,486 यूनिट्स के साथ सातवें स्थान पर Maruti Brezza और 16,782 यूनिट्स के साथ आठवें नंबर पर Maruti Baleno रही. टॉप 10 लिस्ट में एकमात्र Mahindra Scorpio थी, जिसके 15,542 यूनिट्स बेचे गए और इसने नौवां स्थान हासिल किया, जिसके बाद दसवें स्थान पर 15,240 यूनिट्स के साथ Maruti Suzuki Victoris रही.

टॉप-10 एसयूवी की बिक्री
अब, अगर सिर्फ़ SUVs को ही देखें, तो टॉप 10 लिस्ट में कुछ और गाड़ियां भी शामिल हो जाएंगी. इस लिस्ट में Tata Nexon, Tata Punch, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Brezza, Mahindra Scorpio और Maruti Suzuki Victoris टॉप छह जगहों पर हैं.

टॉप-10 सेलिंग SUVs - जनवरी 2026
Tata Nexon23,365 यूनिट्स
Tata Punch19,257 यूनिट्स
Hyundai Creta17,921 यूनिट्स
Maruti Suzuki Brezza17,486 यूनिट्स
Mahindra Scorpio15,542 यूनिट्स
Maruti Suzuki Victoris15,240 यूनिट्स
Maruti Suzuki Fronx13,353 यूनिट्स
Hyundai Venue12,413 यूनिट्स
Mahindra Bolero11,841 यूनिट्स
Kia Sonet10,998 यूनिट्स

इसके अलावा, बाकी चार जगहों की बात करें तो 13,353 यूनिट्स के साथ Maruti Suzuki Fronx सातवें स्थान पर, 12,413 यूनिट्स के साथ Hyundai Venue आठवें स्थान पर, 11,841 यूनिट्स के साथ Mahindra Bolero नौंवें स्थान पर, और 10,998 यूनिट्स के साथ Kia Sonet दसवें स्थान पर रही.

