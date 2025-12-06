ETV Bharat / technology

दिसंबर 2025 में ये कार कंपनियां दे रहीं हैं बंपर डिस्काउंट, मिलेगी 2 लाख तक की छूट

दिसंबर में कार कंपनियां और डीलर डील्स और डिस्काउंट देते हैं. इस कंपनियों में Honda Cars, Maruti Suzuki, Hyundai Motor और Tata Motors हैं.

Maruti Suzuki WagonR
Maruti Suzuki WagonR (फोटो - Maruti Suzuki)
हैदराबाद: हर साल के अंत माह दिसंबर में कार कंपनियां और डीलर डील्स और डिस्काउंट देते हैं. असल में, मौजूदा स्टॉक को क्लियर करने और नए साल में नए स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए कंपनियां और डीलर ये डिस्काउंट देते हैं. GST से जुड़ी कीमतों में कटौती ने दिसंबर के डिस्काउंट का काम कर दिया है.

कारों के साथ कंपनियां अभी डिस्काउंट दे रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह, कम बिकने वाले मॉडल और प्री-फेसलिफ्ट वेरिएंट पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. राज्य और डीलर के हिसाब से, Honda Elevate, Hyundai Alcazar, Tata Harrier और Safari, Mahindra XUV700 और Bolero Neo, Volkswagen Taigun, Jeep Compass और Meridian, Maruti Jimny और Grand Vitara जैसे मॉडल पर 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Honda Cars की कारों पर डिस्काउंट

Honda Amaze: इस कार की शुरुआती कीमत 7,40,800 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिस पर 87,000 रुपये तक का डिस्काउंट किया जा रहा है.

Honda Elevate: इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 10,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिस पर 1,76,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं.

Honda City: कंपनी ने इस प्रीमियम सेडान को 11,95,300 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है, और इस महीने इस पर 1,57,700 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Honda City-HEV: इस कार को 19,48,200 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसकी 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Honda Amaze 2nd Gen: कंपनी इस सेडान को 6,97,700 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है, जिस पर कुल 98,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं.

Hyundai Motor की कारों पर डिस्काउंट

Hyundai Grand i10 Nios: इस कार पर कंपनी GST प्राइस कट का 73,808 रुपये के साथ 70,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रही है. कुल मिलाकर इस कार पर 1.43 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Hyundai i20: इस हैचबैक पर कंपनी कुल 1.68 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 98,053 रुपये का GST कट और 70,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है.

Hyundai Exter: इस मिनी एसयूवी को 1.74 रुपये की छूट के साथ पेश किया गया है. इसमें 89,209 रुपये का GST प्राइट कट और 85,000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है.

Hyundai Aura: कॉम्पैक्ट सेडान पर कुल 1.11 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें GST प्राइस कट 78,465 रुपये का और 33,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है.

Hyundai Verna: कंपनी अपनी प्रीमियम सेडान के साथ 1.35 लाख का डिस्काउंट दे रही है. इस कार के साथ 60,640 रुपये का GST प्राइस कट और 75,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है.

Hyundai Alcazar: 7-सीटर इस एसयूवी के साथ कंपनी 1.15 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है. इसमें 75,376 रुपये का GST प्राइस कट और 40,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है.

Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट

Maruti WagonR: इस हैचबैक पर कंपनी 58,100 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें कैश + एक्सचेंज/स्क्रैपेज + एक्स्ट्रा फायदे शामिल हैं.

Maruti Swift: इस हैचबैक पर कंपनी कुल मिलाकर 55,000 रुपये तक के फायदे दे रही है.

Maruti Alto: इस छोटी हैचबैक पर कंपनी 52,500 रुपये तक के फायदे दे रही है.

Maruti S-Presso: इस कार कंपनी द्वारा पर 52,500 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Maruti Celerio: कंपनी इस हैचबैक पर 52,500 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है.

Maruti Eeco: कंपनी की इस वैन पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, और कंपनी कैश और स्क्रैपेज बोनस के तहत कुल 52,500 रुपये तक के फायदे दे रही है.

Maruti Brezza: इस एसयूवी पर स्क्रैपेज बोनस मिलाकर 40,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Maruti Dzire: कंपनी अपनी कॉम्पैक्ट सेडान पर 12,500 रुपये तक के फायदे दे रही है.

Maruti Ertiga: इस एमपीवी को कंपनी 10,000 रुपये तक के फायदे के साथ पेश कर रही है.

Tata Motors EV रेंज पर डिस्काउंट

Tata Tiago.ev: इस कार 1,65,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Tata Punch.ev: इस एसयूवी पर 1,75,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Tata Nexon.ev: कंपनी इस एसयूवी पर 1,35,000 रुपये तक के फायदे दे रही है.

Tata Curvv.ev: इस इलेक्ट्रिक एसूयवी पर 1,95,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं.

Tata Harrier.ev: इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कंपनी 1,00,000 रुपये तक के फायदे दे रही है.

