ETV Bharat / technology

दिसंबर 2025 में ये कार कंपनियां दे रहीं हैं बंपर डिस्काउंट, मिलेगी 2 लाख तक की छूट

Maruti Suzuki WagonR ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: हर साल के अंत माह दिसंबर में कार कंपनियां और डीलर डील्स और डिस्काउंट देते हैं. असल में, मौजूदा स्टॉक को क्लियर करने और नए साल में नए स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए कंपनियां और डीलर ये डिस्काउंट देते हैं. GST से जुड़ी कीमतों में कटौती ने दिसंबर के डिस्काउंट का काम कर दिया है.

कारों के साथ कंपनियां अभी डिस्काउंट दे रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह, कम बिकने वाले मॉडल और प्री-फेसलिफ्ट वेरिएंट पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. राज्य और डीलर के हिसाब से, Honda Elevate, Hyundai Alcazar, Tata Harrier और Safari, Mahindra XUV700 और Bolero Neo, Volkswagen Taigun, Jeep Compass और Meridian, Maruti Jimny और Grand Vitara जैसे मॉडल पर 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Honda Cars की कारों पर डिस्काउंट

Honda Amaze: इस कार की शुरुआती कीमत 7,40,800 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिस पर 87,000 रुपये तक का डिस्काउंट किया जा रहा है.

Honda Elevate: इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 10,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिस पर 1,76,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं.

Honda City: कंपनी ने इस प्रीमियम सेडान को 11,95,300 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है, और इस महीने इस पर 1,57,700 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

Honda City-HEV: इस कार को 19,48,200 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसकी 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Honda Amaze 2nd Gen: कंपनी इस सेडान को 6,97,700 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है, जिस पर कुल 98,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं.

Hyundai Motor की कारों पर डिस्काउंट

Hyundai Grand i10 Nios: इस कार पर कंपनी GST प्राइस कट का 73,808 रुपये के साथ 70,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रही है. कुल मिलाकर इस कार पर 1.43 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Hyundai i20: इस हैचबैक पर कंपनी कुल 1.68 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 98,053 रुपये का GST कट और 70,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है.

Hyundai Exter: इस मिनी एसयूवी को 1.74 रुपये की छूट के साथ पेश किया गया है. इसमें 89,209 रुपये का GST प्राइट कट और 85,000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है.

Hyundai Aura: कॉम्पैक्ट सेडान पर कुल 1.11 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें GST प्राइस कट 78,465 रुपये का और 33,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है.

Hyundai Verna: कंपनी अपनी प्रीमियम सेडान के साथ 1.35 लाख का डिस्काउंट दे रही है. इस कार के साथ 60,640 रुपये का GST प्राइस कट और 75,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है.

Hyundai Alcazar: 7-सीटर इस एसयूवी के साथ कंपनी 1.15 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है. इसमें 75,376 रुपये का GST प्राइस कट और 40,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है.

Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट