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Canva का Offline Mode लॉन्च: अब बिना इंटरनेट के भी 14 दिन तक फ्री में करें डिजाइनिंग

ऑफलाइन किए गए सभी बदलाव इंटरनेट वापस आते ही अपने आप सिंक हो जाते हैं. ( Image Credit: Canva )

हैदराबाद: अगर आप डिज़ाइनिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हैं तो आपने कैनवा (Canva) का नाम जरूर सुना होगा. इस प्लेटफॉर्म पर दुनियाभर के कई लोग रोज डिज़ाइनिंग का काम करते हैं. अब इस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म में ऑफनलाइन मोड फीचर भी जोड़ दिया है. अभी तक कैनवा का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती थी. इंटरनेट के बिना वो डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर पाते थे, लेकिन कैनवा ने इस समस्या को आज खत्म कर दिया है. कंपनी ने 10 जून 2026 यानी आज ही प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी उसने Canva Offline नाम का एक नया फीचर रोलआउट करने का ऐलान किया है. यह फीचर यूजर्स को बिना इंटरनेट के भी अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखने की सुविधा देता है. कंपनी ने खुद माना है कि यह उसके ग्लोबल यूजर कम्युनिटी की सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली सुविधाओं में से एक थी. कैनवा ऑफलाइन खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो हमेशा चलते-फिरते रहते हैं. आप इस नए फीचर की मदद से कभी भी डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी. आप चाहे ट्रेन में हो या मेट्रो में, क्लास के बीच का वक्त हो या कोई ऐसी जगह जहां नेटवर्क स्लो काम करता है, अब कैनवा वहां पर भी काम करेगा. यह फीचर मोबाइल-फर्स्ट यूजर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स सभी के लिए उपयोगी है. कंपनी ने इसे Canva Create इवेंट में पहले ही घोषित किया था और अब इसे आखिरकार यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है.