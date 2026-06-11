ETV Bharat / technology

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दूसरा देश बनेगा कनाडा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AP )

ओटावा: कनाडा ने एक डिजिटल सेफ्टी बिल पेश किया है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर रोक लगाएगा, साथ ही कंपनियों को छूट लेने की इजाज़त देगा, अगर वे युवा यूज़र्स के लिए सही सुरक्षा उपाय दिखा सकें. कनाडा के पहचान और संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने बुधवार को बिल C-34 पेश किया, जो ऑनलाइन नुकसान से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की कनाडाई सरकार की नई कोशिश है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रस्तावित कानून ChatGPT जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट सेवाओं को रेगुलेट करेगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा से जुड़ी नई शर्तें लागू करेगा. बयान में कहा गया है कि कनाडा में नुकसान होने के बाद कार्रवाई करने के लिए तो कानून मौजूद हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ऑनलाइन सेवाओं को नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने के लिए मजबूर करे. इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित 'सेफ सोशल मीडिया एक्ट' का मकसद इस स्थिति को बदलना है. इसके तहत यह पक्का किया जाएगा कि सोशल मीडिया सेवाएं और AI चैटबॉट प्रोवाइडर नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने के लिए ज़िम्मेदार हों. इस कदम से कनाडा उन देशों में शामिल हो गया है, जो बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मज़बूत करना चाहते हैं. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर रोक लगाने वाला देशव्यापी कानून बनाया था वहीं UK, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और मलेशिया जैसे देशों ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही उपायों पर विचार किया है, उन्हें प्रस्तावित किया है या बनाया है. अगर यह कानून पास हो जाता है, तो वेबसाइट्स की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को नुकसानदेह कंटेंट से बचाएं. इसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए होने वाली साइबर-बुलिंग या उत्पीड़न भी शामिल है. आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे सोशल मीडिया और AI चैटबॉट सेवाओं के लिए सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू करके उन्हें ज़्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाएगा.