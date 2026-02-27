ETV Bharat / technology

क्या AI सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित बना सकता है? Tata Motors का फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा यही काम

Tata Motors का AI-पावर्ड FleetEdge प्लेटफॉर्म, जो अब 11.8 लाख गाड़ियों से जुड़ा है. इसका मकसद हाईवे पर फ्यूल की लागत कम करना है. पढ़ें सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...

Tata Motors' AI-powered FleetEdge platform
Tata Motors का AI-पावर्ड FleetEdge प्लेटफॉर्म (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 5:08 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: भारत के हाईवे पर सड़क हादसों और कमर्शियल गाड़ियों के खराब होने से सुरक्षा और पैसे का खतरा बना हुआ है, ऐसे में एक नया AI-पावर्ड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के सुरक्षा को लेकर नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहा है. Tata Group ने मंगलवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) की बनाई एडवांस्ड ऑटोनॉमस गाड़ी की क्षमताओं को दिखाया, साथ ही भारत के सबसे बड़े कनेक्टेड कमर्शियल गाड़ी प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया.

Tata Motors में FleetEdge एनालिटिक्स लीड दीपिका तनेजा के अनुसार, इसका जवाब रियल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बड़े पैमाने पर ड्राइवर कोचिंग को मिलाने में है.

नए बढ़े हुए FleetEdge प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हुए, जो अब 11.8 लाख Tata ट्रकों और बसों से जुड़ा है, तनेजा ने कहा कि यह सिस्टम सिर्फ गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए नहीं बल्कि सड़क पर रिस्क को एक्टिव रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि, "यह इंडिया का सबसे बड़ा फ्लीट मैनेजमेंट पोर्टल है. कस्टमर असल में अपनी सभी गाड़ियां देख सकते हैं, जो सड़क पर हैं. अगर कोई ब्रेकडाउन, कोई प्रॉब्लम या कोई फॉल्ट कोड है, तो वह भी दिखेगा."

ट्रैकिंग से रोकथाम तक
FleetEdge का पहला फेज़, 'ट्रैक एंड ट्रेस', फ्लीट मालिकों को गाड़ी की मूवमेंट, रूट हिस्ट्री और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की लाइव विज़िबिलिटी देता है. लेकिन तनेजा ने ज़ोर दिया कि सिर्फ़ विज़िबिलिटी काफ़ी नहीं है. उन्होंने बताया कि, "अगला ज़रूरी सेक्शन इनसाइट्स सेक्शन है, जहां ड्राइवर और गाड़ी से जुड़ी हर चीज़ फ्लीटएज पोर्टल पर उपलब्ध होगी."

यह सिस्टम तेज़ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग बिहेवियर, एक्सेलरेटर पेडल का इस्तेमाल, फ्यूल में पानी या एयर फिल्टर क्लॉगिंग जैसी सेफ्टी कंप्लायंस इशू को एनालाइज़ करता है और ड्राइवर परफॉर्मेंस स्कोर देता है. उन्होंने कहा कि, "आप ड्राइवर की स्किल देखना चाहेंगे, वह तेज़ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ड्राइवर सेफ्टी कैसे कर रहा है. पूरी स्कोरिंग हो जाती है."

सुरक्षा को ईंधन बचत से जोड़ना
फ्यूल एफिशिएंसी, जो फ्लीट ऑपरेटिंग कॉस्ट का 50-60 प्रतिशत होती है, प्लेटफॉर्म के वैल्यू प्रपोज़िशन का सेंटर है. लेकिन जैसा कि तनेजा ने बताया, फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार से सेफ्टी भी बेहतर होती है, क्योंकि स्मूद ड्राइविंग से रिस्क कम होता है.

उन्होंने कहा कि, "एक फ्लीट ओनर के लिए, पूरी कॉस्ट का पचास से साठ प्रतिशत फ्यूल होता है. अब किसी खास गाड़ी के लिए, हम कम परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां देखेंगे. प्रेडिक्शन मॉडल कहता है कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है."

उन्होंने बताया कि कैसे एक ही रास्ते और इलाके पर चलने वाली गाड़ियों में अक्सर माइलेज में काफी अंतर दिखता है. FleetEdge ऐसे अंतरों को एनालाइज़ करता है और सुधार के उपाय बताता है. एक उदाहरण में, उन्होंने एक गाड़ी दिखाई जो 3.1 kmpl देती है. उन्होंने कहा कि, "मॉडल का अनुमान है कि यह 3.8 तक जा सकती है." और कहा कि एक्सेलरेटर पेडल के इस्तेमाल जैसे पैरामीटर को एडजस्ट करने पर तुरंत 3.49 kmpl तक सिम्युलेटेड सुधार दिखा.

तनेजा ने कहा कि, "इस समाधान से बेड़े के मालिकों को ईंधन दक्षता में औसतन पांच से दस प्रतिशत की बचत करने में मदद मिली है, जिसका अर्थ है प्रति ट्रक प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख की बचत."

ड्राइवरों को कोचिंग देना, उन पर दबाव नहीं डालना
हालांकि बैकएंड एनालिटिक्स मुश्किल हैं, तनेजा ने ज़ोर देकर कहा कि ड्राइवरों पर टेक्निकल डेटा का बोझ नहीं है. उन्होंने कहा कि, "हम ड्राइवरों को यह मुश्किल जानकारी नहीं देते हैं. हम असल में उन्हें जानकारी बहुत आसान तरीके से देते हैं, ताकि वे लोकल भाषाओं में समझ सकें कि क्या करना है."

'माइलेज साथी' वादे के ज़रिए, Tata Motors ड्राइवरों के साथ जुड़ाव की गारंटी देता है, ताकि धीरे-धीरे ड्राइविंग की आदतें बेहतर हो सकें. उन्होंने कहा कि इसका फ़ोकस लंबे समय तक चलने वाले व्यवहार में बदलाव पर है.

सड़क किनारे के खतरों से बचने के लिए पहले से तैयारी करके मेंटेनेंस

FleetEdge मैकेनिकल खराबी होने से पहले ही उसका अनुमान लगाने के लिए AI का भी इस्तेमाल करता है. कनेक्टेड फ्लीट में सेंसर डेटा का एनालिसिस करके, Tata Motors संभावित खराबी का पहले से पता लगा सकता है और पहले से दखल दे सकता है.

अगर सिस्टम किसी खराबी का अनुमान लगाता है, तो सर्विस टीम ड्राइवर से संपर्क करती है और सर्विस स्टेशनों के साथ पहले से कोऑर्डिनेट करती है, जिससे डाउनटाइम कम होता है और सड़क किनारे खतरनाक खराबी की स्थिति को रोका जा सकता है.

कमर्शियल फ्लीट से परे
फ्लीट मैनेजमेंट के अलावा, Tata Group, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) की बनाई ऑटोनॉमस क्षमताओं को दिखा रहा है. इस सिस्टम में जेस्चर-कंट्रोल्ड स्टार्ट और स्टॉप फ़ंक्शन और इन-केबिन कैमरे शामिल हैं, जो ड्राइवर के नींद में होने का पता लगाने के लिए ब्लिंक रेट को मॉनिटर करते हैं. अगर ड्राइवर सोता हुआ लगता है, तो गाड़ी खुद-ब-खुद सुरक्षित रूप से पार्क हो सकती है.

हालांकि ओवरस्पीडिंग अलर्ट और लेन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स कई गाड़ियों में पहले से मौजूद हैं, तनेजा ने बताया कि टाटा का तरीका उन्हें ज़्यादा एडवांस्ड ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करता है.

भारत में माल ढुलाई तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में FleetEdge रिएक्टिव फ्लीट मैनेजमेंट से प्रेडिक्टिव, AI-ड्रिवन सेफ्टी की ओर एक बदलाव दिखाता है. जैसा कि तनेजा के कमेंट्स से पता चलता है कि, इसका मकसद सिर्फ़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि डेटा, बिहेवियर इनसाइट्स और प्रोएक्टिव इंटरवेंशन को मिलाकर हाईवे को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है.

