क्या AI सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित बना सकता है? Tata Motors का फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा यही काम

नई दिल्ली: भारत के हाईवे पर सड़क हादसों और कमर्शियल गाड़ियों के खराब होने से सुरक्षा और पैसे का खतरा बना हुआ है, ऐसे में एक नया AI-पावर्ड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के सुरक्षा को लेकर नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहा है. Tata Group ने मंगलवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) की बनाई एडवांस्ड ऑटोनॉमस गाड़ी की क्षमताओं को दिखाया, साथ ही भारत के सबसे बड़े कनेक्टेड कमर्शियल गाड़ी प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया.

Tata Motors में FleetEdge एनालिटिक्स लीड दीपिका तनेजा के अनुसार, इसका जवाब रियल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बड़े पैमाने पर ड्राइवर कोचिंग को मिलाने में है.

नए बढ़े हुए FleetEdge प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हुए, जो अब 11.8 लाख Tata ट्रकों और बसों से जुड़ा है, तनेजा ने कहा कि यह सिस्टम सिर्फ गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए नहीं बल्कि सड़क पर रिस्क को एक्टिव रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि, "यह इंडिया का सबसे बड़ा फ्लीट मैनेजमेंट पोर्टल है. कस्टमर असल में अपनी सभी गाड़ियां देख सकते हैं, जो सड़क पर हैं. अगर कोई ब्रेकडाउन, कोई प्रॉब्लम या कोई फॉल्ट कोड है, तो वह भी दिखेगा."

ट्रैकिंग से रोकथाम तक

FleetEdge का पहला फेज़, 'ट्रैक एंड ट्रेस', फ्लीट मालिकों को गाड़ी की मूवमेंट, रूट हिस्ट्री और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की लाइव विज़िबिलिटी देता है. लेकिन तनेजा ने ज़ोर दिया कि सिर्फ़ विज़िबिलिटी काफ़ी नहीं है. उन्होंने बताया कि, "अगला ज़रूरी सेक्शन इनसाइट्स सेक्शन है, जहां ड्राइवर और गाड़ी से जुड़ी हर चीज़ फ्लीटएज पोर्टल पर उपलब्ध होगी."

यह सिस्टम तेज़ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग बिहेवियर, एक्सेलरेटर पेडल का इस्तेमाल, फ्यूल में पानी या एयर फिल्टर क्लॉगिंग जैसी सेफ्टी कंप्लायंस इशू को एनालाइज़ करता है और ड्राइवर परफॉर्मेंस स्कोर देता है. उन्होंने कहा कि, "आप ड्राइवर की स्किल देखना चाहेंगे, वह तेज़ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ड्राइवर सेफ्टी कैसे कर रहा है. पूरी स्कोरिंग हो जाती है."

सुरक्षा को ईंधन बचत से जोड़ना

फ्यूल एफिशिएंसी, जो फ्लीट ऑपरेटिंग कॉस्ट का 50-60 प्रतिशत होती है, प्लेटफॉर्म के वैल्यू प्रपोज़िशन का सेंटर है. लेकिन जैसा कि तनेजा ने बताया, फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार से सेफ्टी भी बेहतर होती है, क्योंकि स्मूद ड्राइविंग से रिस्क कम होता है.

उन्होंने कहा कि, "एक फ्लीट ओनर के लिए, पूरी कॉस्ट का पचास से साठ प्रतिशत फ्यूल होता है. अब किसी खास गाड़ी के लिए, हम कम परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां देखेंगे. प्रेडिक्शन मॉडल कहता है कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है."

उन्होंने बताया कि कैसे एक ही रास्ते और इलाके पर चलने वाली गाड़ियों में अक्सर माइलेज में काफी अंतर दिखता है. FleetEdge ऐसे अंतरों को एनालाइज़ करता है और सुधार के उपाय बताता है. एक उदाहरण में, उन्होंने एक गाड़ी दिखाई जो 3.1 kmpl देती है. उन्होंने कहा कि, "मॉडल का अनुमान है कि यह 3.8 तक जा सकती है." और कहा कि एक्सेलरेटर पेडल के इस्तेमाल जैसे पैरामीटर को एडजस्ट करने पर तुरंत 3.49 kmpl तक सिम्युलेटेड सुधार दिखा.