Call of Duty: Modern Warfare 4 का ऐलान, एक दशक बाद Nintendo पर लौटेगा COD
Call of Duty: Modern Warfare 4 इस साल 23 अक्टूबर को PS5, Xbox Series X|S, PC और पहली बार Nintendo Switch 2 पर रिलीज होगा.
Published : May 29, 2026 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो ये ख़बर आपके काफी कम की हो सकती है. दरअसल, Activision और Infinity Ward ने आखिरकार वो घोषणा कर दी जिसका लाखों गेमर्स को बेसब्री से इंतजार था. Call of Duty: Modern Warfare 4 अब आधिकारिक रूप से कन्फर्म हो चुका है और यह गेम 23 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगा.
यह गेम PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC और पहली बार Nintendo Switch 2 पर भी उपलब्ध होगा. हालांकि PlayStation 4 और Xbox One पर यह नहीं आएगा, जो पुराने कंसोल यूजर्स के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर जरूर है.
कोरिया की जंग और Captain Price की वापसी
इस बार की कहानी कोरियाई प्रायद्वीप पर फोकस करके बनाई गई है. नॉर्थ कोरिया एक बड़े हमले के साथ साउथ कोरिया पर चढ़ाई कर देता और पूरी दुनिया को अस्थिरता के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है. इसमें खिलाड़ी प्राइवेट पार्क की भूमिका में होंगे, जो एक युवा साउथ कोरियन सैनिक है और जिंदगी में पहली बार असली युद्ध का सामना कर रहा है. उसकी टुकड़ी के साथ जो होता है वो देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा.
दूसरी तरफ, Captain Price एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार वो किसी सरकार या सिस्टम के लिए नहीं लड़ रहा. वो बदले की आग में जलते हुए एक ऐसे हथियार की तलाश में है जो ताकत का संतुलन बदल सके. उसका यह 'ऑफ-बुक' मिशन धीरे-धीरे कोरिया के युद्ध से टकरा जाता है और फिर जो आग भड़कती है उसे बुझाना किसी के बस में नहीं रहता.
कैंपन में खिलाड़ी कोरिया की खाइयों में लड़ेंगे, न्यू यॉर्क में क्लोज़ कॉम्बैट होगा. पेरिस की गलियों में हाई-स्पीड चेज़ होगी, मुंबई में SAS रेड होगी और कब्जे वाले शहरों को वापस छीनने के लिए बड़े हमले किए जाएंगे. यह कैंपन पहले से कहीं ज्यादा गहरी, भावनात्मक और बेहतर एक्सपीरियंस वाला होने वाला है.
मल्टीप्लेयर में बड़े बदलाव
Modern Warfare 4 का Multiplayer इस बार नई टेक्नोलॉजी 'Ballistic Authority' के साथ आ रहा है. इसमें गोली का रास्ता, हथियार की हरकत, आवाज का फैलाव और दुश्मन की दिखावट सब कुछ एक साथ काम करेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूम यानी गोलियों का फैलाव पूरी तरह हटा दिया गया है. अब हर गोली वहीं जाएगी जहां निशाना लगाया गया है. इससे गेम काफी ज्यादा स्किल-बेस्ड और भरोसेमंद हो जाएगा.
मूवमेंट भी पूरी तरह से नया है. मेंटलिंग, क्लाइमबिंग, हैंगिंग और जंपिंग जैसे नए ऑप्शन्स खिलाड़ियों को ज्यादा आज़ादी देंगे. लॉन्च के साथ 12 कोर मैप्स आएंगे. हर एक की अपनी अलग पहचान और डिज़ाइन होगी. इसके अलावा 'Kill Block' नाम का एक खास मोड भी है, जो हर राउंड में अपनी बनावट बदलता है और 500 से ज्यादा कॉन्फिगरेशन बना सकता है.
क्रिएट-ए-क्लास सिस्टम को भी नया रूप दिया गया है. Gunsmith में और गहरे कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स हैं. नया 'Gunny' फीचर खिलाड़ियों को उनकी प्लेस्टाइल के हिसाब से वेपन बिल्ड्स जल्दी बनाने में मदद करेगा. इसमें दो रास्ते होंगे - क्लासिक और रेगुलर, जो खिलाड़ियों को अपनी पसंद के हिसाब से आगे का रास्ता चुनने का मौका देंगे.
DMZ इस बार एक पूरी तरह से एक्सट्रैक्शन एक्सपीरियंस बनकर आ रहा है. हर डिप्लॉयमेंट अपने-आप में एक नई कहानी होगी. लूट करो, लड़ो, सौदेबाजी करो या धोखा दो - ये सब प्लेयर के ऊपर है. 7 जून को DMZ की पहली झलक मिलेगी.
Warzone के बारे में भी एक अहम बात यह है कि सीज़न 1 से Warzone में MW4 का कंटेंट इंटीग्रेट होगा लेकिन PlayStation 4 और Xbox One पर Warzone Season 1 से बंद हो जाएगा.
Nintendo Switch 2 पर पहली बार
एक दशक से ज्यादा समय के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी पहली बार Nintendo platform पर वापस आ रहा है. Infinity Ward ने Digital Legends के साथ मिलकर MW4 को Nintendo Switch 2 के लिए नेटिव रूप से डेवलप किया है. यह उन गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो Nintendo ecosystem पसंद करते हैं.
पीसी गेमर्स के लिए भी बहुत कुछ है. उन्हें DLSS 4.5 सपोर्ट, रियल-टाइम रेय ट्रैसिंग और परफॉर्मेंस को फाइन-ट्यून करने के ढेरों ऑप्शन्स समेत पीसी में गेम खेलने वालों को भी कई अच्छे ऑप्शन्स मिलेंगे.