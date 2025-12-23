ETV Bharat / technology

गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका, Call of Duty के को-क्रिएटर Vince Zampella का हुआ निधन

Call of Duty और Apex Legends जैसे गेम्स के पीछे रहे Vince Zampella की सड़क हादसे में मौत से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री शोक में है. ( Image Credits: AFP )

हैदराबाद: वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए आज एक बहुत बुरी ख़बर सामने आई है. दुनिया के सबसे लोकप्रिय बैटल रोयाल गेम्स में से एक Call of Duty के क्रिएटर्स में शामिल और Respawn Entertainment के फाउंडर Vince Zampella का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है. उनकी उम्र 55 साल थी. लोकल ब्रॉडकास्टर NBC4 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा रविवार को लॉस एजेंलेस के उत्तर में मौजूद एक सीनिक रोड पर हुआ. विंस ज़ैम्पेल्ला अपनी फरारी चला रहे थे, तभी उसकी टक्कर एक सिंगल व्हीकल से हुई. इस दुर्घटना में उनके साथ एक और व्यक्ति की भी मौत हो गई.

कैलिफोर्निया हाइवे पैटरोल ने AFP को दिए बयान में बताया कि किसी अज्ञात कारण से कार सड़क से बाहर निकल गई, एक कंक्रीट बैरियर से टकराई और फिर पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. CHP ने यह भी साफ किया कि ड्राइवर और एक पैसेंजर, जो टक्कर के बाद कार से बाहर गिर गया था, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि, अधिकारियों ने मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की.

इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स ने जताया दुख

Vince Zampella के निधन पर वीडियो गेम कंपनी Electronic Arts ने X पर पोस्ट करते हुए इसे इंडस्ट्री के लिए एक कल्पना से परे नुकसान बताया है. EA के अनुसार, वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए विंस का निधन काफी, काफी गहरा दुख है, जिसे लंबे वक्त तक महसूस किया जाएगा.