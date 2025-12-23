ETV Bharat / technology

गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका, Call of Duty के को-क्रिएटर Vince Zampella का हुआ निधन

Call of Duty और Apex Legends जैसे गेम्स के पीछे रहे Vince Zampella की सड़क हादसे में मौत से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री शोक में है.

Call of Duty और Apex Legends जैसे गेम्स के पीछे रहे Vince Zampella की सड़क हादसे में मौत से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री शोक में है. (Image Credits: AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 5:09 PM IST

हैदराबाद: वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए आज एक बहुत बुरी ख़बर सामने आई है. दुनिया के सबसे लोकप्रिय बैटल रोयाल गेम्स में से एक Call of Duty के क्रिएटर्स में शामिल और Respawn Entertainment के फाउंडर Vince Zampella का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है. उनकी उम्र 55 साल थी. लोकल ब्रॉडकास्टर NBC4 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा रविवार को लॉस एजेंलेस के उत्तर में मौजूद एक सीनिक रोड पर हुआ. विंस ज़ैम्पेल्ला अपनी फरारी चला रहे थे, तभी उसकी टक्कर एक सिंगल व्हीकल से हुई. इस दुर्घटना में उनके साथ एक और व्यक्ति की भी मौत हो गई.

कैलिफोर्निया हाइवे पैटरोल ने AFP को दिए बयान में बताया कि किसी अज्ञात कारण से कार सड़क से बाहर निकल गई, एक कंक्रीट बैरियर से टकराई और फिर पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. CHP ने यह भी साफ किया कि ड्राइवर और एक पैसेंजर, जो टक्कर के बाद कार से बाहर गिर गया था, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि, अधिकारियों ने मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की.

इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स ने जताया दुख

Vince Zampella के निधन पर वीडियो गेम कंपनी Electronic Arts ने X पर पोस्ट करते हुए इसे इंडस्ट्री के लिए एक कल्पना से परे नुकसान बताया है. EA के अनुसार, वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए विंस का निधन काफी, काफी गहरा दुख है, जिसे लंबे वक्त तक महसूस किया जाएगा.

Respawn Entertainment ने भी X पर बयान जारी कर अपने फाउंडर को याद किया. कंपनी ने उन्हें एक बेहतरीन लीडर बताया, जिनका असर सिर्फ एक स्टूडियो या एक गेम तक सीमित नहीं था. Respawn के मुताबिक, विंस हमेशा अपनी टीम पर भरोसा करते थे, नए और बोल्ड आइडियाज को बढ़ावा देते थे और डेवलपर्स व प्लेयर्स दोनों के लिए सही फैसले लेने में यकीन रखते थे.

वीडियो गेम जर्नलिस्ट और The Game Awards के को क्रिएटर Geoff Keighley ने भी इस खबर पर गहरा शोक जताया. Keighley के मुताबिक, विंस न सिर्फ दिल से एक गेमर थे, बल्कि ऐसे एक्यूक्टिव भी थे जो टैलेंट को पहचानकर उसे खुलकर काम करने की आजादी देते थे.

Vince Zampella का गेमिंग सफर

  • Infinity Ward के पूर्व CEO
  • Call of Duty फ्रेंचाइज़ी के क्रिएटर
  • 2010 में Respawn Entertainment की स्थापना
  • Titanfall, Apex Legends और Battlefield जैसे गेम्स से जुड़े
  • Star Wars Jedi Fallen Order और Jedi Survivor में अहम भूमिका

Call of Duty फ्रेंचाइज़ी 2003 में World War II थीम के साथ लॉन्च हुई थी और अब तक दुनियाभर में 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं.

