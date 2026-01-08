अब रात में भी सोलर लाइट से बनेगी बिजली, Reflect Orbital ने बना रही योजना
कैलिफ़ोर्निया स्थित Reflect Orbital अपने सोलर फ़ार्म से रात में भी बिजली बनाने की योजना बना रही है.
Published : January 8, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: कैलिफ़ोर्निया स्थित Reflect Orbital चाहती है कि सोलर फ़ार्म रात में भी बिजली बनाते रहें. इसके लिए वे ऐसे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो जानबूझकर सूरज की रोशनी को धरती पर रिफ्लेक्ट करेंगे. आम सैटेलाइट्स से गलती से चमक पैदा होती है, लेकिन उनसे उलट इन सैटेलाइट्स को जानबूझकर रात के आसमान को रोशन करने के लिए बनाया जाएगा और यह आधी रात में भी चमक देंगी.
पहला सैटेलाइट, जिसका नाम Eärendil-1 है, उसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो इसके बाद हज़ारों और सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, और आखिरकार 2030 तक लगभग 4,000 सैटेलाइट का एक ग्रुप बन जाएगा. हर सैटेलाइट में लगभग 180 फुट का एक शीशा होगा, जिसे सूरज की रोशनी को धरती के एक हिस्से पर फोकस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
रोशनी वाला एरिया बहुत बड़ा होगा, जोकि करीब 4 मील से भी ज़्यादा चौड़ा होगा, और पूर्णिमा के चांद से कहीं ज़्यादा चमक पैदा करेगा, हालांकि यह दोपहर के सूरज से काफी कम चमकदार होगा.
रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल को मिला एडवांस्ड सैटेलाइट-आधारित सनलाइट रीडायरेक्शन टेक्नोलॉजी बनाने का जिम्मा
रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने जानकारी दी है कि उसे AFWERX द्वारा 1.25 मिलियन डॉलर के फेज़-II SBIR कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना गया है. यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी सनलाइट ऑन डिमांड सैटेलाइट रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका मकसद डिपार्टमेंट ऑफ़ द एयर फ़ोर्स (DAF) की सबसे ज़रूरी चुनौतियों का समाधान करना है.
एयर फ़ोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और AFWERX ने स्मॉल बिज़नेस इनोवेशन रिसर्च (SBIR) और स्मॉल बिज़नेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (STTR) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए साझेदारी की है. इसके तहत छोटे व्यवसायों के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव से लेकर अवार्ड तक की समय-सीमा को तेज़ किया जाएगा. छोटे व्यवसायों के लिए अवसरों का विस्तार करके संभावित आवेदकों के समूह को बदला जाएगा.
इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में लगातार प्रक्रिया सुधार करके नौकरशाही की बाधाओं को खत्म किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, DAF ने साल 2018 में ओपन टॉपिक SBIR/STTR प्रोग्राम शुरू किया था, जिसने DAF द्वारा फंड किए जाने वाले इनोवेशन की रेंज को बढ़ाकर अब 14 मई, 2025 कर दिया गया.
कैसे काम करेगा ऑर्बिटल इल्यूमिनेशन सिस्टम
रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल, अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टर के बहुत बड़े ग्रुप का इस्तेमाल करके, सूरज डूबने के बाद ऑर्बिट से सोलर फ़ार्म और बड़े पैमाने पर लाइटिंग एप्लीकेशन को सूरज की रोशनी बेचता है. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल का प्रस्ताव बड़े रिफ्लेक्टिव सतहों वाले सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करने पर आधारित है. ये शीशे रात में रोशनी चाहने वाले कस्टमर्स के लिए धरती पर टारगेट की ओर सूरज की रोशनी को मोड़ देंगे.
कंपनी के मटीरियल के अनुसार, यह सिस्टम पांच किलोमीटर चौड़े एरिया को रोशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी 0.8 और 2.3 लक्स के बीच होती है, जो पूरे चांद की रोशनी से कई गुना ज़्यादा चमकदार है.
क्योंकि सैटेलाइट आसमान में तेज़ी से घूमते हैं, इसलिए कोई भी जगह सिर्फ़ कुछ मिनटों के लिए ही रोशन हो सकती है, जब कोई एक सैटेलाइट ऊपर से गुज़रेगा. इसलिए, लगातार रोशनी बनाए रखने के लिए एक ही जगह पर सीक्वेंस में कई सैटेलाइट भेजे जाएंगे. काम की रोशनी देने के लिए, कंपनी ने बड़े मेगा-कॉन्स्टेलेशन में हज़ारों सैटेलाइट भेजने का करने का प्रस्ताव दिया है.
क्या होंगे फायदे
फायदों की बात करें तो चौबीसों घंटे रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ़ पावर देने के लिए ही नहीं किया जाएगा, बल्कि यह एक बेहतर, ज़्यादा टिकाऊ भविष्य के लिए सार्थक प्रभाव बनाने के बारे में है.
- बढ़ी हुई सोलर एक्सेस: बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए, दिन या रात, ऊर्जा तक लगातार, भरोसेमंद पहुंच देगा.
- डिस्पैचेबल और कॉन्फ़िगरेबल: एडजस्टेबल लाइट आउटपुट जिन्हें दूरदराज के इलाकों में भी यूटिलिटी-स्केल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है.
- टिकाऊ और कुशल: जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता, साथ ही ज़मीन और मटीरियल की ज़रूरतों को कम करना.
- मज़बूत और भरोसेमंद: ग्रिड स्थिरता को सपोर्ट करने और जहां ज़रूरत हो, वहां बिजली को मज़बूत करने के लिए मिनटों में डिस्पैच किया जा सकता है.
- इंफ्रास्ट्रक्चर-फ्री: यह डिप्लॉयमेंट पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जटिलताओं के बिना लाइटिंग तक स्केलेबल एक्सेस प्रदान करता है.
- वैश्विक प्रभाव: इस प्रोजेक्ट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होने से सबसे कम सुविधा वाले और दूरदराज के स्थानों में भी ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है.
प्रोजेक्ट को लेकर उठ रहे विवाद
इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ विवाद भी उठ रहे हैं. ऑर्बिटल इल्यूमिनेशन सिस्टम, जैसे कि अभी प्रस्तावित किए जा रहे हैं, पर्यावरण में एक अभूतपूर्व दखल हैं. मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर, ये सिस्टम वैश्विक स्तर पर रात के माहौल के लिए बड़े जोखिम पैदा करेंगे. ऑर्बिटल इल्यूमिनेशन से निकलने वाली आर्टिफिशियल रोशनी रात के इकोसिस्टम के लिए एक नया और शक्तिशाली स्ट्रेसर होगी.
इन उपग्रहों के दर्पणों की स्थिति बदलने पर क्षणिक रूप से सूर्य की रोशनी की चमक उत्पन्न हो सकती है, जिससे खगोलविदों को समस्या हो सकती है. रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से नींद, चयापचय प्रक्रियाओं और हार्मोनल चक्रों को नियंत्रित करने वाली सर्कैडियन लय भी बाधित हो जाती है.
अंतरिक्ष में लगे शीशों से आती रोशनी की किरणें, अगर सिस्टम खराब हो जाए या शीशे ठीक से काम न करें, तो अचानक चमक, चकाचौंध या रोशनी के फैलने वाले पैटर्न बना सकती हैं. ये असर रात में देखने की क्षमता, हवाई जहाज़ के ऑपरेशन, ड्राइवरों और दूरबीन या टेलीस्कोप इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरा पैदा करते हैं.
इसके अलावा, ऑर्बिटल इल्यूमिनेटर से बिखरी हुई रोशनी आसमान की चमक को काफी बढ़ा देगी और ज़मीन पर आधारित खगोलीय ऑब्ज़र्वेशन को खराब कर देगी. लो-अर्थ ऑर्बिट में बड़े शीशों को माइक्रो-इम्पैक्ट की ऊंची दर का सामना करना पड़ेगा और टकराव और मलबा बनने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाले ऑर्बिटल माहौल में और इजाफा होगा.