अब रात में भी सोलर लाइट से बनेगी बिजली, Reflect Orbital ने बना रही योजना

Reflect Orbital की सैटेलाइट लॉन्च की योजना ( फोटो - Reflect Orbital )

हैदराबाद: कैलिफ़ोर्निया स्थित Reflect Orbital चाहती है कि सोलर फ़ार्म रात में भी बिजली बनाते रहें. इसके लिए वे ऐसे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो जानबूझकर सूरज की रोशनी को धरती पर रिफ्लेक्ट करेंगे. आम सैटेलाइट्स से गलती से चमक पैदा होती है, लेकिन उनसे उलट इन सैटेलाइट्स को जानबूझकर रात के आसमान को रोशन करने के लिए बनाया जाएगा और यह आधी रात में भी चमक देंगी. पहला सैटेलाइट, जिसका नाम Eärendil-1 है, उसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो इसके बाद हज़ारों और सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, और आखिरकार 2030 तक लगभग 4,000 सैटेलाइट का एक ग्रुप बन जाएगा. हर सैटेलाइट में लगभग 180 फुट का एक शीशा होगा, जिसे सूरज की रोशनी को धरती के एक हिस्से पर फोकस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. रोशनी वाला एरिया बहुत बड़ा होगा, जोकि करीब 4 मील से भी ज़्यादा चौड़ा होगा, और पूर्णिमा के चांद से कहीं ज़्यादा चमक पैदा करेगा, हालांकि यह दोपहर के सूरज से काफी कम चमकदार होगा. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल को मिला एडवांस्ड सैटेलाइट-आधारित सनलाइट रीडायरेक्शन टेक्नोलॉजी बनाने का जिम्मा

रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने जानकारी दी है कि उसे AFWERX द्वारा 1.25 मिलियन डॉलर के फेज़-II SBIR कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना गया है. यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी सनलाइट ऑन डिमांड सैटेलाइट रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका मकसद डिपार्टमेंट ऑफ़ द एयर फ़ोर्स (DAF) की सबसे ज़रूरी चुनौतियों का समाधान करना है. एयर फ़ोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और AFWERX ने स्मॉल बिज़नेस इनोवेशन रिसर्च (SBIR) और स्मॉल बिज़नेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (STTR) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए साझेदारी की है. इसके तहत छोटे व्यवसायों के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव से लेकर अवार्ड तक की समय-सीमा को तेज़ किया जाएगा. छोटे व्यवसायों के लिए अवसरों का विस्तार करके संभावित आवेदकों के समूह को बदला जाएगा. इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में लगातार प्रक्रिया सुधार करके नौकरशाही की बाधाओं को खत्म किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, DAF ने साल 2018 में ओपन टॉपिक SBIR/STTR प्रोग्राम शुरू किया था, जिसने DAF द्वारा फंड किए जाने वाले इनोवेशन की रेंज को बढ़ाकर अब 14 मई, 2025 कर दिया गया. कैसे काम करेगा ऑर्बिटल इल्यूमिनेशन सिस्टम

रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल, अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टर के बहुत बड़े ग्रुप का इस्तेमाल करके, सूरज डूबने के बाद ऑर्बिट से सोलर फ़ार्म और बड़े पैमाने पर लाइटिंग एप्लीकेशन को सूरज की रोशनी बेचता है. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल का प्रस्ताव बड़े रिफ्लेक्टिव सतहों वाले सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करने पर आधारित है. ये शीशे रात में रोशनी चाहने वाले कस्टमर्स के लिए धरती पर टारगेट की ओर सूरज की रोशनी को मोड़ देंगे.