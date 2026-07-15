MPMS Scheme: केंद्र सरकार ने दी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी, ₹62,500 करोड़ होंगे खर्च
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है, जो अगले पांच सालों तक यानी 2030-31 तक लागू रहेगी.
Published : July 15, 2026 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को हरी झंडी दे दी गई है. इस स्कीम के लिए सरकार ने कुल 62,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसका मकसद देश में मोबाइल फोन प्रोडक्शन को और बढ़ावा देना है.
सरकार का कहना है कि इस स्कीम के जरिए मोबाइल फोन प्रोडक्शन को स्केल-अप किया जाएगा, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को गहरा किया जाएगा और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाया जाएगा. इसके अलावा इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य भारत के स्मार्टफोन ब्रांड को बनाना, मजबूती देना और लोकप्रिय बनाना भी है, ताकि टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हासिल की जा सके और डिजाइन और रिसर्च-डेवलपमेंट में भारतीय पेटेंट्स तैयार हो सकें.
नई स्कीम की खास बातें
यह स्कीम पांच साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए लागू रहेगी. इसकी स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को उनकी योग्य बिक्री पर 2.25 फीसदी से लेकर 5 फीसदी तक की अलग-अलग दरों पर इंसेंटिव दिया जाएगा.
इसके अलावा अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनियां फोन में लगने वाले जरूरी कंपोनेंट्स या सब-असेंबली को भी घरेलू स्तर पर सोर्स करती हैं तो उन्हें उसके लिए 1.5 फीसदी तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा. इसके अलावा भारतीय ब्रांड्स को डिजाइन और रिसर्च-डेवलपमेंट के लिए योग्य बिक्री पर 3 फीसदी का अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा.
फायदा और बैकग्राउंड
भारत सरकार के मुताबिक, इस स्कीम की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का कुल प्रोडक्शन करीब 39,00,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट में भी अच्छा-खासा इज़ाफा देखने को मिल सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम से करीब 60,000 डायरेक्ट नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिलेगा.
पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम के मेक इन इंडिया विज़न की वजह से 2014-15 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 गुना ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि एक्सपोर्ट में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है. इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का रहा है. आज भारत वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है और यहां इस्तेमाल होने वाले 99.2 फीसदी मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं. अब देखना होगा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को मंजूरी मिलने के बाद भारत का यह सेक्टर और कितना ग्रोथ करता है.