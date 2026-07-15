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MPMS Scheme: केंद्र सरकार ने दी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी, ₹62,500 करोड़ होंगे खर्च

इस स्कीम से देश में करीब 60,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होगी. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को हरी झंडी दे दी गई है. इस स्कीम के लिए सरकार ने कुल 62,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसका मकसद देश में मोबाइल फोन प्रोडक्शन को और बढ़ावा देना है. सरकार का कहना है कि इस स्कीम के जरिए मोबाइल फोन प्रोडक्शन को स्केल-अप किया जाएगा, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को गहरा किया जाएगा और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाया जाएगा. इसके अलावा इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य भारत के स्मार्टफोन ब्रांड को बनाना, मजबूती देना और लोकप्रिय बनाना भी है, ताकि टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हासिल की जा सके और डिजाइन और रिसर्च-डेवलपमेंट में भारतीय पेटेंट्स तैयार हो सकें. नई स्कीम की खास बातें यह स्कीम पांच साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए लागू रहेगी. इसकी स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को उनकी योग्य बिक्री पर 2.25 फीसदी से लेकर 5 फीसदी तक की अलग-अलग दरों पर इंसेंटिव दिया जाएगा.