ZTE और ByteDance ने मिलकर बनाया दुनिया का पहला Agentic AI Smartphone, जो खुद चलाएगा फोन!
चीन में ZTE और ByteDance ने ऐसा AI Smartphone दिखाया है जो बिना ऐप खोलने के खुद पूरे टास्क पूरे कर सकता है.
Published : December 6, 2025 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश एआई टेक्नोलॉजी में लगातार नए इनोवेशन्स कर रहे हैं. इस मामले में भारत का पड़ोसी देश चीन भी किसी से पीछे नहीं है. चीन अपनी एक लेटेस्ट और नई इनोवेशन को दुनिया के सामने पेश करके एक बार फिर से दिखा दिया है कि एआई टेक्नोलॉजी की रेस में वो दुनिया से कितना आगे निकलता जा रहा है. दुनिया के अन्य देश अभी तक एआई का इस्तेमाल सिर्फ voice assistants, photo editing और limited app actions तक ही कर पा रहे हैं, लेकिन चीन उनसे भी आगे निकल चुका है और दुनिया का पहला एजेंटिक एआई स्मार्टफोन (Agentic AI Smartphone) बना दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
चीन के टेक कंपनी ZTE ने TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance के साथ मिलकर एक ऐसा स्मार्टफोन पेश किया है, जो खुद इंसान की तरह मोबाइल ऑपरेट कर सकता है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. आने वाले वक्त में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत भी नहीं होगी. फोन जरूरत के हिसाब से अपने-आप ही अपने यूज़र के सारे काम कर देगा. चीन में लॉन्च हुए दुनिया के पहले एजेंटिक एआई स्मार्टफोन का नाम Nubia M153 है. इस फोन को अभी तक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च किया गया है.
Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मौजूद Doubao नाम का AI Agent सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में जुड़ा हुआ है, यानी यह सिर्फ किसी एक ऐप के अंदर काम नहीं करता बल्कि पूरा फोन खुद चला सकता है.
Agentic AI Smartphone आखिर करता क्या है
इस AI फोन में यूज़र को अलग-अलग ऐप्स खोलने, फॉर्म भरने या सही ऑप्शन खोजने की जरूरत नहीं होती. यूज़र सिर्फ अपनी बात बोलता है और बाकी काम फोन खुद करता है. डेमो में दिखाया गया कि यह AI किसी सर्विस को ढूंढता है, उसके बाद उसके लिए अपने आप सही ऐप को चुनता है. उसके बाद अपने-आप जरूरी जानकारियों को भरता है और फिर कंफर्मेशन भी दिखाता है.
इस तरह से यह फीचर अपने यूज़र की मदद लिए बिना भी उनका ऑर्डर पूरा कर देता है. यह AI स्क्रीन को उसी तरह देखता है जैसे इंसान देखता है और उंगली से टैप करने जैसी हरकतें खुद करता है. इसका मतलब है कि यह API से नहीं बल्कि ह्युमन स्टाइप टैपिंग से काम करता है.
Cloud और On-Device AI का दमदार कॉम्बिनेशन
- Nubia M153 में AI दो लेवल पर काम करता है
- Doubao AI जो क्लाउड पर चलता है, वह सोचने, समझने और प्लान बनाने का काम करता है.
- Nebula GUI AI जो फोन के अंदर चलता है, वह स्क्रीन को देखकर टैप करना, ऐप खोलना और टाइप करने जैसे काम करता है.
- इसी वजह से यह फोन तेज़ भी चलता है और पासवर्ड, पेमेंट जैसी संवेदनशील जानकारी भी सुरक्षित रहती है.
रियल लाइफ में AI क्या-क्या कर सकता है
- होटल की फोटो देखकर खुद बुकिंग कर सकता है
- रोबोट टैक्सी बुक कर सकता है
- बीच रास्ते में drop location बदल सकता है
- डिलीवरी ऐप से ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकता है
- पेमेंट कर सकता है
- कंफर्मेशन कॉल पर दूसरे बॉट से खुद बात भी कर सकता है
इस फोन के डेमो में ऊपर बताए गए इन सभी कामों को फोन ने अपने-आप करके दिखाया है. यह AI किसी भी ऐप की सेटिंग में जाकर जरूरी जानकारी भी ढूंढ सकता है, जैसे अकाउंट नंबर के आखिरी संख्या वगैरह.
I tell it to order me two of the drinks in front of me. It reuses the cart, updates quantity, pays, and a Meituan drone flies the order to a nearby locker. When Meituan’s automated phone system calls to say the delivery arrived, Doubao auto-answers and talks to their bot on my… pic.twitter.com/rpGvGUVOvA— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ZTE Nubia M153 - स्पेसिफिकेशन
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.78 इंच LTPO OLED
|रिज़ॉल्यूशन
|1264 x 2800
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite
|रैम
|16GB
|स्टोरेज
|512GB
|कैमरा
|50MP Front + चारों 50MP सेंसर
|बैटरी
|6000mAh
|वायरलेस चार्जिंग
|15W
|कीमत
|3,499 Yuan लगभग ₹44,500
Doubao AI क्या है
Doubao ByteDance का खुद का मल्टीमॉडल AI मॉडल है, जिसे चीन में 175 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. यह टेक्स्ट और इमेज दोनों को समझ सकता है. फोटो खींचते ही यह पहचान सकता है कि सामने क्या चीज़ है और उससे जुड़ी पूरी जानकारी भी दे सकता है.
AI के साथ कुछ रिस्क भी
चूंकि, यह AI सिस्टम लेवल पर जुड़ा है, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे OEM कंपनियों की सप्लाई चेन पावर कमजोर हो सकती है. शायद यही वजह है कि बाइटडांस ने किसी बड़े ब्रांड की जगह पहले ZTE के साथ पार्टनरशिप की.
Nubia M153 दिखाता है कि आने वाले समय में हम ऐप्स नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात बोलकर पूरा फोन चलाने वाले हैं. यह टेक्नोलॉजी बताती है कि आने वाला स्मार्टफोन सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि हमारा डिजिटल असिस्टेंट होगा.