ZTE और ByteDance ने मिलकर बनाया दुनिया का पहला Agentic AI Smartphone, जो खुद चलाएगा फोन!

ZTE Nubia M153 में मौजूद Doubao AI यूज़र की सिर्फ आवाज़ सुनकर ऐप खोलता है, ऑर्डर करता है और पेमेंट तक खुद करता है. ( फोटो क्रेडिट: X/taylorogan )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश एआई टेक्नोलॉजी में लगातार नए इनोवेशन्स कर रहे हैं. इस मामले में भारत का पड़ोसी देश चीन भी किसी से पीछे नहीं है. चीन अपनी एक लेटेस्ट और नई इनोवेशन को दुनिया के सामने पेश करके एक बार फिर से दिखा दिया है कि एआई टेक्नोलॉजी की रेस में वो दुनिया से कितना आगे निकलता जा रहा है. दुनिया के अन्य देश अभी तक एआई का इस्तेमाल सिर्फ voice assistants, photo editing और limited app actions तक ही कर पा रहे हैं, लेकिन चीन उनसे भी आगे निकल चुका है और दुनिया का पहला एजेंटिक एआई स्मार्टफोन (Agentic AI Smartphone) बना दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

चीन के टेक कंपनी ZTE ने TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance के साथ मिलकर एक ऐसा स्मार्टफोन पेश किया है, जो खुद इंसान की तरह मोबाइल ऑपरेट कर सकता है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. आने वाले वक्त में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत भी नहीं होगी. फोन जरूरत के हिसाब से अपने-आप ही अपने यूज़र के सारे काम कर देगा. चीन में लॉन्च हुए दुनिया के पहले एजेंटिक एआई स्मार्टफोन का नाम Nubia M153 है. इस फोन को अभी तक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च किया गया है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मौजूद Doubao नाम का AI Agent सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में जुड़ा हुआ है, यानी यह सिर्फ किसी एक ऐप के अंदर काम नहीं करता बल्कि पूरा फोन खुद चला सकता है.

Agentic AI Smartphone आखिर करता क्या है

इस AI फोन में यूज़र को अलग-अलग ऐप्स खोलने, फॉर्म भरने या सही ऑप्शन खोजने की जरूरत नहीं होती. यूज़र सिर्फ अपनी बात बोलता है और बाकी काम फोन खुद करता है. डेमो में दिखाया गया कि यह AI किसी सर्विस को ढूंढता है, उसके बाद उसके लिए अपने आप सही ऐप को चुनता है. उसके बाद अपने-आप जरूरी जानकारियों को भरता है और फिर कंफर्मेशन भी दिखाता है.

इस तरह से यह फीचर अपने यूज़र की मदद लिए बिना भी उनका ऑर्डर पूरा कर देता है. यह AI स्क्रीन को उसी तरह देखता है जैसे इंसान देखता है और उंगली से टैप करने जैसी हरकतें खुद करता है. इसका मतलब है कि यह API से नहीं बल्कि ह्युमन स्टाइप टैपिंग से काम करता है.

Cloud और On-Device AI का दमदार कॉम्बिनेशन