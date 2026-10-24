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भारत में आने वाला है BYD का लग्जरी ब्रांड Denza, इन दो कारों के साथ कंपनी करेगी शुरुआत

Denza D9 MPV ( फोटो - Denza )

हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD आगामी 13 नवंबर को भारतीय बाजार के लिए अपना लग्जरी कार ब्रांड 'Denza' पेश करने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि यह ब्रांड भारतीय बाजार के लिए अपने उत्पादों और अपनी रिटेल रणनीति का खुलासा करेगा.

भारत में Denza ब्रांड के तहत सबसे पहले Denza D9 MPV लॉन्च की जा सकती है, जबकि Denza Z9 GT को भी देश में पेश किया जा सकता है. बता दें कि BYD के Denza ब्रांड की स्थापना साल 2010 में BYD और Mercedes-Benz के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर हुई थी.

Denza D9 MPV का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Denza) लेकिन साल 2024 तक, Mercedes-Benz इस संयुक्त उद्यम से बाहर हो गई और इसका पूरा स्वामित्व अब BYD के हाथों में है. Denza दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी कारों की बिक्री करती है. कंपनी लग्जरी और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भी पेश करती है. भारत में कौन-सी Denza कारें हो सकती हैं लॉन्च?

जानकारी के अनुसार भारत में लॉन्च होने वाली Denza की पहली कार Denza D9 हो सकती है. यह एक बड़ी लग्ज़री MPV है, जो MG M9, Kia Carnival, Toyota Vellfire, Lexus LM और Mercedes-Benz V-Class जैसी कारों को टक्कर देने वाली है. Denza Z9 GT का फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Denza) Denza D9 एमपीवी के स्पेसिफिकेशन

भारत में लॉन्च होने वाली नई Denza D9 MPV में 103 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है. इस MPV में फ्रंट-एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएगी, जो 308 bhp की अधिकतम पावर और 360 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है.