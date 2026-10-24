भारत में आने वाला है BYD का लग्जरी ब्रांड Denza, इन दो कारों के साथ कंपनी करेगी शुरुआत
BYD आगामी 13 नवंबर को भारत के लिए अपनी लग्जरी ब्रांड Denza पेश करने वाली है. कंपनी शुरुआती चरण में दो कारें लॉन्च करेगी.
Published : October 24, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD आगामी 13 नवंबर को भारतीय बाजार के लिए अपना लग्जरी कार ब्रांड 'Denza' पेश करने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि यह ब्रांड भारतीय बाजार के लिए अपने उत्पादों और अपनी रिटेल रणनीति का खुलासा करेगा.
भारत में Denza ब्रांड के तहत सबसे पहले Denza D9 MPV लॉन्च की जा सकती है, जबकि Denza Z9 GT को भी देश में पेश किया जा सकता है. बता दें कि BYD के Denza ब्रांड की स्थापना साल 2010 में BYD और Mercedes-Benz के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर हुई थी.
लेकिन साल 2024 तक, Mercedes-Benz इस संयुक्त उद्यम से बाहर हो गई और इसका पूरा स्वामित्व अब BYD के हाथों में है. Denza दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी कारों की बिक्री करती है. कंपनी लग्जरी और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भी पेश करती है.
भारत में कौन-सी Denza कारें हो सकती हैं लॉन्च?
जानकारी के अनुसार भारत में लॉन्च होने वाली Denza की पहली कार Denza D9 हो सकती है. यह एक बड़ी लग्ज़री MPV है, जो MG M9, Kia Carnival, Toyota Vellfire, Lexus LM और Mercedes-Benz V-Class जैसी कारों को टक्कर देने वाली है.
Denza D9 एमपीवी के स्पेसिफिकेशन
भारत में लॉन्च होने वाली नई Denza D9 MPV में 103 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है. इस MPV में फ्रंट-एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएगी, जो 308 bhp की अधिकतम पावर और 360 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है.
संभावना जताई जा रही है कि यह कार 520 km तक की रेंज प्रदान करेगी, और इसमें 200 kW का DC चार्जिंग सिस्टम मिलता है. Denza D9 मात्र 6.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है. इस MPV की कीमत 85 लाख रुपये से 90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है.
Denza Z9 GT भी लिस्ट में शामिल
D9 MPV के बाद इस लिस्ट में Denza Z9 GT को भी शामिल होने की संभावना है, जो एक फोर-डोर 'शूटिंग ब्रेक' है. इस कार का बॉडी स्टाइल काफी अनोखा है और इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ही दिया जाएगा.
भारतीय बाजार में अपनी तरह की यह इकलौती कार होने वाली है. इस EV में 122.5 kWh का बहुत बड़ा बैटरी पैक दिया जाता है, जिसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स जोड़ी जाती हैं. ये मोटर्स मिलकर 1,140 bhp की पीक पावर जनरेट करती हैं. इनकी पावर कार के चारों व्हील्स तक पहुंचाई जाती है.
यह गाड़ी सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 270 kmph है. Denza Z9 GT एक बार फुल चार्ज होने पर WLTP के अनुसार 600 km तक की रेंज प्रदान करती है. इस इलेक्ट्रिक कार को 1,500 kW तक की बहुत तेज़ स्पीड से चार्ज किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इस EV को 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज होने में सिर्फ 9 मिनट का समय लगता है.