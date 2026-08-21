BYD Sealion 7 का ज्यादा किफायती Dynamic वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
BYD India ने भारतीय बाजार में अपनी BYD Sealion 7 इलेक्ट्रिक SUV का एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 41.90 लाख है.
Published : August 21, 2026 at 2:24 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD India ने भारतीय बाजार में अपनी BYD Sealion 7 इलेक्ट्रिक SUV का एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है. इस नए Dynamic वेरिएंट की शुरुआती कीमत 41.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
यह वेरिएंट भारत में इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV का सबसे किफायती वर्जन होने वाला है, और पहले से मौजूद 'Premium' और 'Performance' वेरिएंट्स के साथ शामिल हो गया है. इस नए मॉडल में 71.8 kWh की 'ब्लेड बैटरी' का इस्तेमाल किया गया है और इसकी NEDC रेंज 520 km बताई गई है.
BYD Sealion 7 Dynamic को लेकर कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट 0 से 100 km/h की रफ़्तार 7.3 सेकंड में पकड़ सकती है. यह वेरिएंट अटलांटिस ग्रे, कॉसमॉस ब्लैक, ऑरोरा व्हाइट और शार्क ग्रे कलर में पेश किया गया है.
नया वेरिएंट के साथ BYD Sealion 7 रेंज का विस्तार
नए 'Dynamic' वेरिएंट की लॉन्च के साथ BYD की Sealion 7 रेंज में एक कम कीमत वाला एंट्री-लेवल ऑप्शन जुड़ गया है. इसके लिए कोई अलग मॉडल लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब भारत में संभावित ग्राहक तीनों वेरिएंट्स में 71.8 kWh और 82.56 kWh वाले 'ब्लेड बैटरी' ऑप्शन में से चुन सकते हैं.
कंपनी का कहना है कि मौजूदा मॉडल्स की अच्छी मांग को देखते हुए, SUV की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यह नया वर्जन तैयार किया गया है. BYD Sealion 7 Dynamic, कंपनी के e-Platform 3.0 पर बनाया गया है, और कंपनी की 'ओशन एस्थेटिक्स' डिज़ाइन थीम को फ़ॉलो किया गया है.
BYD Sealion 7 उपकरण और टेक्नोलॉजी
Sealion 7 के Dynamic मॉडल में Sealion 7 से जुड़ी कई टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, जिनमें ब्लेड बैटरी और सेल-टू-बॉडी कंस्ट्रक्शन शामिल किए गए हैं. इसमें इंटेलिजेंस टॉर्क अडैप्टेशन कंट्रोल भी दिया गया है. अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें पैनोरामिक ग्लास रूफ और घूमने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. यह SUV कई सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ आता है.
BYD Sealion 7 में मिलेगा त्योहारी ऑफ़र
यह लॉन्च BYD India के 'Celebrate Your Dreams with BYD' फेस्टिव कैंपेन के साथ हो रहा है, जो 1 अगस्त, 2026 को शुरू हुआ था. SEALION 7 Dynamic खरीदने वालों को इंस्टॉलेशन के साथ 7kW का होम चार्जर मुफ़्त मिल सकता है.
इस पैकेज में रोडसाइड असिस्टेंस कवरेज को 10 साल तक बढ़ाने की सुविधा भी शामिल की गई है. इसके अलावा, BYD, LFP लो-वोल्टेज बैटरी पर 10 साल की वारंटी दे रही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख किलोमीटर तक मान्य होगी (यानी जो भी पहले पूरा हो).