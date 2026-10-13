फेस्टिव सीजन के लिए लॉन्च हुआ BYD Sealion 7 का Festive Edition, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
BYD India ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी BYD Sealion 7 का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 50.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 13, 2026 at 11:29 AM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD India ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी लाइन-अप में एक नया लिमिटेड एडिशन BYD Sealion 7 शामिल किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 50.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. BYD Sealion 7 का Festive Edition, इसके मिड-स्पेक Sealion 7 प्रीमियम ट्रिम पर आधारित हैं.
इस स्पेशल एडिशन में कुछ समय के लिए इंटीरियर कलर का तीसरा ऑप्शन - ब्लैक एंड टैन - भी दिया गया है. BYD का कहना है कि Festive Edition की सिर्फ़ 150 यूनिट्स ही बाजार में बेची जाएंगी. इसकी कीमत की बात करें तो, Festive Edition की कीमत स्टैंडर्ड Sealion 7 प्रीमियम से 70,000 रुपये ज़्यादा है.
BYD Sealion 7 Festive Edition में क्या है नया
नए Sealion 7 Festive Edition में मुख्य बदलाव इसकी अपहोल्स्ट्री के कलर में किया गया है. जहां एक ओर, स्टैंडर्ड Sealion 7 में पूरी तरह से ब्लैक या ताहिती ब्लू अपहोल्स्ट्री का विकल्प दिया जाता है, वहीं लिमिटेड एडिशन में एक नया 'ब्लैक एंड टैन' कलर स्कीम दिया गया है.
इस स्पेशल एडिशन में मुख्य रूप से ब्लैक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिसमें सीटों, दरवाजों और डैशबोर्ड पर टैन कलर के इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, लिमिटेड एडिशन मॉडल में उस ट्रिम के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस पर यह आधारित है.
BYD Sealion 7 Festive Edition के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
कार में मिलने वाले फीचर्स पर नजर डालें तो इस फेस्टिव एडिशन में Sealion 7 Premium वाले सभी टेक फीचर्स दिए गए हैं. इस फीचर्स में पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.6-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं.
इस कार के पावरट्रेन की बात करें तो, नए Festive Edition में BYD Sealion 7 Premium वाला ही रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट दिया गया है. यह सेटअप 308bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस पावर सेटअप को 82.56 kWh के बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है.