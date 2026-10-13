ETV Bharat / technology

फेस्टिव सीजन के लिए लॉन्च हुआ BYD Sealion 7 का Festive Edition, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

BYD Sealion 7 का Festive Edition हुआ लॉन्च ( फोटो - BYD India )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD India ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी लाइन-अप में एक नया लिमिटेड एडिशन BYD Sealion 7 शामिल किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 50.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. BYD Sealion 7 का Festive Edition, इसके मिड-स्पेक Sealion 7 प्रीमियम ट्रिम पर आधारित हैं.

इस स्पेशल एडिशन में कुछ समय के लिए इंटीरियर कलर का तीसरा ऑप्शन - ब्लैक एंड टैन - भी दिया गया है. BYD का कहना है कि Festive Edition की सिर्फ़ 150 यूनिट्स ही बाजार में बेची जाएंगी. इसकी कीमत की बात करें तो, Festive Edition की कीमत स्टैंडर्ड Sealion 7 प्रीमियम से 70,000 रुपये ज़्यादा है.

BYD Sealion 7 Festive Edition (फोटो - BYD India) BYD Sealion 7 Festive Edition में क्या है नया

नए Sealion 7 Festive Edition में मुख्य बदलाव इसकी अपहोल्स्ट्री के कलर में किया गया है. जहां एक ओर, स्टैंडर्ड Sealion 7 में पूरी तरह से ब्लैक या ताहिती ब्लू अपहोल्स्ट्री का विकल्प दिया जाता है, वहीं लिमिटेड एडिशन में एक नया 'ब्लैक एंड टैन' कलर स्कीम दिया गया है.