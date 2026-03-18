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BYD Sealion 7 का नया Anniversary Edition भारत में हुआ लॉन्च, बुकिंग हुई शुरू

BYD India ने भारत में अपनी BYD Sealion 7 का First Anniversary Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है.

BYD Sealion 7 Anniversary Edition
BYD Sealion 7 का नया Anniversary Edition (फोटो - BYD India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 12:47 PM IST

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हैदाराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD India ने भारत में अपनी BYD Sealion 7 का First Anniversary Edition लॉन्च किया है. यह भारतीय बाज़ार में इस कंपनी की फ़्लैगशिप इलेक्ट्रिक परफ़ॉर्मेंस SUV के एक साल पूरे होने के मौके पर उतारा गया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, और संभावित ग्राहक देश भर में BYD डीलरशिप पर 70,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ इसे बुक कर सकते हैं.

First Anniversary Edition के ग्राहकों के लिए ऑफर
एनिवर्सरी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, कंपनी पहले 1,100 ग्राहकों को मालिकाना हक से जुड़े अतिरिक्त फ़ायदे प्रदान कर रही है. इनमें इंस्टॉलेशन के साथ एक मुफ़्त 11 kW होम चार्जर, और दो साल तक मुफ़्त सर्विस और मेंटेनेंस शामिल हैं.

BYD Sealion 7 Anniversary Edition
नई BYD Sealion 7 Anniversary Edition का रियर प्रोफाइल (फोटो - BYD India)

कंपनी द्वारा दिए गए इस खास पैकेज में लो-वोल्टेज बैटरी की वारंटी भी बढ़ा दी गई है. यह बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसकी वारंटी स्टैंडर्ड 6 साल/1,50,000 km की कवरेज को बढ़ाकर 8 साल या 1,50,000 km कर दिया गया है. कार की हाई-वोल्टेज बैटरी पर स्टैंडर्ड 8 साल/1,60,000 km की वारंटी जारी रहेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहकों को ये फायदे 30 अप्रैल 2026 तक की गई बुकिंग पर लागू होंगे.

कार में क्या हुए हैं बदलाव
कार के एनिवर्सरी एडिशन में 'ताहिती ब्लू' इंटीरियर कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक खास अंदाज़ देता है और साथ ही SUV की समुद्र से प्रेरित डिज़ाइन फिलॉसफी को भी बरकरार रखती है.

BYD Sealion 7 Anniversary Edition
नई BYD Sealion 7 Anniversary Edition का इंटीरियर (फोटो - BYD India)

BYD Sealion 7 के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो BYD Sealion 7 के नए एनिवर्सरी एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 82.56 kWh की ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और यह प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट में उपलब्ध है.

परफॉर्मेंस वेरिएंट की बात करें तो इसमें 0–100 km/h की रफ़्तार 4.5 सेकंड में और 542 km की NEDC रेंज मिलती है. वहीं प्रीमियम वेरिएंट 0–100 km/h की रफ़्तार 6.7 सेकंड में पकड़ सकता है, और इसकी NEDC रेंज 567 km की है.

अन्य फीचर्स की बात करें तो इस SUV में इंटेलिजेंस टॉर्क एडैप्टेशन कंट्रोल (iTAC) और सेल-टू-बॉडी (CTB) टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो बैटरी पैक को गाड़ी के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करती है, जिससे इसकी मज़बूती और एफिशिएंसी बेहतर होती है.

BYD Sealion 7 Anniversary Edition
नई BYD Sealion 7 Anniversary Edition का सीटिंग लेआउट (फोटो - BYD India)

BYD Sealion 7 का इंटीरियर और फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो 15.6-इंच की घूमने वाली टचस्क्रीन, क्विल्टेड नाप्पा लेदर सीट्स, 128-कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक सनशेड के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ़, 12-स्पीकर वाला Dynaudio साउंड सिस्टम, गर्म और वेंटिलेटेड सीटें, 50 W वायरलेस चार्जिंग और Vehicle-to-Load (VTOL) क्षमता जैसे फीचर्स मिलते हैं.

BYD Sealion 7 की कीमत

वेरिएंटबैटरीकीमत (एक्स-शोरूम)
BYD SEALION 7 Premium82.56 kWh 49.40 लाख रुपये
BYD SEALION 7 Performance82.56 kWh 54.90 लाख रुपये

इसकी लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, BYD India में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (EPV) बिज़नेस के हेड, राजीव चौहान ने कहा कि, "BYD Sealion 7 परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV की अगली जनरेशन का प्रतिनिधित्व करती है, जो एडवांस तकनीक, विशिष्ट डिज़ाइन और रोज़मर्रा की उपयोगिता का मेल है.

BYD Sealion 7 Anniversary Edition
नई BYD Sealion 7 Anniversary Edition हुई लॉन्च (फोटो - BYD India)

उन्होंने आगे कहा कि, "इसका 'फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन' इस सफ़र का जश्न मनाता है, और साथ ही हमारे ग्राहकों के लिए अतिरिक्त मूल्य भी लाता है. केवल पहले 1100 ग्राहकों के लिए विशेष लाभों और 8 साल की लो वोल्टेज बैटरी वारंटी जैसे बेहतर स्वामित्व लाभों के साथ, हमारा लक्ष्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी अधिक आकर्षक बनाना है."

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