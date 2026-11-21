ETV Bharat / technology

BYD India की बिक्री 20,000 यूनिट्स के पार, एक साल में पार किया 10,000 का आंकड़ा

BYD India ने भारत में 20,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पार ( फोटो - Instagram/byd.india )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD India ने जानकारी दी है कि भारत में आने के बाद से कंपनी ने अब तक 20,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री दर्ज की है. बता दें कि कंपनी के पहले मॉडल, BYD E6 की डिलीवरी जनवरी 2022 में शुरू की गई थी. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 10,000 EV अकेले पिछले साल ही बेची गईं.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी का पहला मॉडल सिर्फ फ्लीट सेगमेंट (कमर्शियल इस्तेमाल) के लिए बेचा गया था, वहीं, निजी खरीदारों के लिए कंपनी ने अपनी पहली कार के तौर पर BYD Atto 3 को पेश किया था, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था.

इसके बाद, कंपनी ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए BYD Seal, BYD Sealion 7, और BYD iMax 7 को लॉन्च किया है. BYD iMax 7 ने भारतीय बाजार में 'E6' को रिप्लेस किया है, और इसे निजी खरीदारों के लिए भी उपलब्ध कराया गया था. कंपनी ने मिली जानकारी के अनुसार, BYD ने सितंबर 2025 में, 10,000 यूनिट की बिक्री का पहला माइलस्टोन हासिल किया था, जिसे हासिल करने में कंपनी को लगभग चार साल लग गए. BYD Sealion 7 (फोटो - BYD India) हालांकि, यह तथ्य कि कंपनी ने केवल एक साल से कुछ अधिक समय में अपनी बिक्री को दोगुना कर लिया है, BYD के इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. अपने उत्पादों का विस्तार करने के साथ-साथ, BYD India ने 40 शहरों में 51 शोरूम तक अपना रिटेल नेटवर्क भी बढ़ाया है, जिससे पूरे देश में इसकी बिक्री और बिक्री के बाद की सर्विस की पहुंच मजबूत हुई है. इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, BYD India के VP और नेशनल सेल्स हेड, श्रीरंग जोशी ने कहा कि, "हम अपने ग्राहकों के आभारी हैं कि उन्होंने BYD पर भरोसा जताया और भारत में हमारी यात्रा का हिस्सा बने. 20,000 ग्राहकों तक डिलीवरी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमारे उत्पादों और तकनीक को मिल रही बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है." BYD Atto 3 EVO (फोटो - BYD India)