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BYD eMax 7 का नया Comfort वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

इस नए वेरिएंट में 'Superior' ट्रिम वाली बड़ी 71.8 kWh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर की पावर एंट्री-लेवल 'Premium' ट्रिम के बराबर ही रखी गई है, जो 161 bhp पावर और 310 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कार की रेंज की बात करें तो, BYD का दावा है कि इस वेरिएंट की MIDC रेंज 485 km तक है.

हैदराबाद: चीनी कार निर्माता कंपनी BYD ने भारतीय बाजार में अपनी नई BYD eMax 7 MPV में एक नया मिड-स्पेक 'Comfort' ट्रिम पेश किया है. इस कार की कीमत 6-सीटर के लिए 27.90 लाख रुपये और 7-सीटर वर्जन के लिए 28.30 लाख रुपये रखी गई है.

BYD eMax 7 Comfort के फीचर्स

इस नए वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें वे सभी फीचर्स मिलते हैं जो निचले-स्पेक वाले Premium वेरिएंट में दिए गए हैं. इसका मतलब है कि ग्राहकों को कार में पावर एडजस्टेबल और फोल्डिंग विंग मिरर्स और रियर वाइपर जैसे फीचर्स मिलेंगे.

इनके अलावा, इस नए वेरिएंट में सिंथेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री, 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, Android Auto और Apple CarPlay के साथ 12.8-इंच टचस्क्रीन, सभी LED लाइटिंग, डायनामिक रियर टर्न सिग्नल्स, कीलेस एंट्री और गो, और ऑटो AC जैसे फीचर्स मिलते हैं.

BYD eMax 7 Comfort (फोटो - BYD India)

BYD eMax 7 Comfort के सेफ्टी फीचर्स

नए Comfort वेरिएंट में मिलने वाले सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ABS, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

वहीं कार की चार्जिंग पर नजर डालें तो यह नया वेरिएंट 115 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग और 7 kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है.