चीनी कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza ने की भारत में एंट्री, लॉन्च की D9 इलेक्ट्रिक MPV और Z9 GT
BYD ने अपने लग्जरी ब्रांड Denza को भारत में पेश किया है. कंपनी ने Denza D9 और Z9 GT Shooting Brake को लॉन्च किया है.
Published : November 13, 2026 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD ने अपने लग्जरी ब्रांड Denza को भारतीय बाज़ार में पेश कर दिया है. कंपनी ने अपने इस ब्रांड के तहत दो मॉडलों - Denza D9 और Denza Z9 GT Shooting Brake को लॉन्च किया है. कंपनी ने इनकी लॉन्च के साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है.
कीमत की बात करें तो जहां कंपनी ने Denza D9 को 90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं Denza Z9 GT Shooting Brake को कंपनी ने 1.57 करोड़ा रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. Denza D9 को कंपनी ने लग्ज़री MPV सेगमेंट में पेश किया है, जहां इसका मुकाबला Toyota Vellfire और Lexus LM से होने वाला है.
Denza D9 का आकार
नई Denza D9 के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और ऊंचाई 1,900 mm रखी गई है. इस कार का व्हीलबेस 3,110 mm रखा गया है और इसकी न्यूनतम टर्निंग रेडियस 5.85 मीटर है. इस MPV में 2+2+3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जिसमें दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें इस्तेमाल की गई हैं.
खास बात यह है कि लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में Denza D9 अपने प्रतिद्वंद्वियों में सबसे बड़ी है. हालांकि, 1,900 mm की ऊंचाई के साथ, यह Toyota Vellfire (1,950 mm) और Lexus LM (1,940 mm) दोनों की तुलना में थोड़ी कम ऊंची है.
Denza D9 का पावरट्रेन
इस MPV में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें आगे की तरफ एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह मोटर अधिकतम 340kW की पावर और 365Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. यह पावर इसके अगले व्हील्स को पहुंचाई जाती है.
कार की इलेक्ट्रिक मोटर को 115.07kWh की दूसरी जनरेशन की BYD ब्लेड लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का कहना है कि WLTC साइकिल के अनुसार, नई Denza D9 की ड्राइविंग रेंज 608km तक जाती है. यह कार 8.5 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है.
यह बैटरी थ्री-फेज कनेक्शन के ज़रिए 11kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके साथ ही, यह DC चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्जिंग हो सकती है.
Denza D9 के फीचर्स और उपकरण
नई Denza D9 के फीचर्स की बात करें तो इस कार में 15.6-इंच की फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और 10.25-इंच का फुल-LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. वहीं, अन्य फीचर्स के तौर पर इस कार में दूसरी पंक्ति के लिए आर्मरेस्ट स्क्रीन, 16-स्पीकर वाला डेवियालेट ऑडियो सिस्टम, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और एक रेफ्रिजरेटर शामिल हैं.
इसके अलावा, दूसरी पंक्ति की सीटों में 10-वे पावर एडजस्टमेंट, 10-पॉइंट मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन और पावर से एडजस्ट होने वाले लेग रेस्ट दिए गए हैं. कार में आगे की सीटों में भी पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और मेमोरी फंक्शन का फीचर भी मिलता है.
इनके अलावा, कार में मिलने वाले अन्य उपकरणों की बात करें तो इसमें सनशेड के साथ 1.1 वर्ग मीटर की पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, चार जगहों पर 50W की वायरलेस चार्जिंग, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और छह USB पोर्ट शामिल हैं.
Denza D9 के सेफ्टी फीचर्स
इस MPV में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें नौ एयरबैग्स मिलते हैं, जिनमें फुल-लेंथ साइड कर्टेन एयरबैग और एक फ्रंट सेंटर एयरबैग भी है. इस MPV में हाई-स्ट्रेंथ सेफ्टी बॉडी स्ट्रक्चर और DiSus-C इंटेलिजेंट डैम्पिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है.
इसके ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक ब्रेकिंग, इमरजेंसी लेन-कीपिंग असिस्ट और ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
नई Denza Z9 GT Shooting Brake के बारे में जानकारी
नई Denza Z9 GT का पावरट्रेन
नई Z9 GT के पावरट्रेन की बात करें तो यह एक परफॉरमेंस कार है, जिसका केबिन भी उतना ही शानदार रखा गया है. इस कार में तीन इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इनमें से एक आगे और दो पीछे लगाई गई हैं. ये मोटर्स कुल मिलाकर 1,140 bhp की पावर और 1,210 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती हैं. इसमें आगे वाली मोटर 308 bhp की पावर प्रदान करती है, जबकि पीछे की दोनों मोटरों में से हर एक 416 bhp की पावर जनरेट करती है.
यह पावर इस इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस कार को 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुंचाने में मदद करती है, और इसकी टॉप स्पीड 269 kmph है. नई Z9 GT में 122.49 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो WLTP साइकिल के अनुसार 598 km तक की रेंज देने का दावा करता है.
Denza Z9 GT का एक्सटीरियर
नई Z9 GT के डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी नीचे रखा गया है, और इसकी बॉडी का डिज़ाइन बहुत स्मूथ मिलता है और पिछला हिस्सा काफी चौड़ा है. सामने की तरफ, इसके बंपर में एक्टिव एयर-कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं, और साथ ही इसमें रडार और पार्किंग सेंसर भी लगाए गए हैं.
कार की बनावट में स्मूथ सतहें, उभरे हुए शोल्डर और बड़े अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. इसमें इल्यूमिनेटेड साइड स्कर्ट्स भी मिलते हैं, जो ज़मीन पर 'वेलकम लाइट' प्रोजेक्ट करते हैं. कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो, यहां पर इसका डिज़ाइन और भी दिलचस्प हो जाता है.
कार में घड़ी के आकार की टेल लाइट्स लगाई गई है, और ये लाइट्स पीछे के शीशे के ऊपर लगे सिंगल-पीस सस्पेंडेड स्पॉइलर के नीचे लगाई गई हैं, जबकि एक रिट्रैक्टेबल रियर विंग इसके स्पोर्टी लुक को और भी बेहतर बनाता है. यह विंग कार के एयर सस्पेंशन के साथ मिलकर काम करता है, जो ड्राइविंग के दौरान राइड हाइट को कम कर सकता है, जिससे एयरोडायनामिक दक्षता और ड्राइविंग डायनामिक्स में सुधार होता है.
Denza Z9 GT का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो, नई Z9 GT में स्क्रीन की कोई कमी नहीं है. कार के डैशबोर्ड पर 17.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन मिलती है, जिसके एक तरफ 13.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी तरफ फ्रंट पैसेंजर के लिए 13.2-इंच की एक और स्क्रीन लगाई गई है. इसके अलावा, इसमें 50-इंच का ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है.
इस कार के e3 प्लेटफॉर्म की 'सेल-टू-बॉडी' बनावट की वजह से केबिन में एकदम सपाट फर्श मिलता है. आगे की दोनों सीटों में 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और 10-पॉइंट मसाज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ड्राइवर की सीट में एक्टिव साइड बोल्स्टर्स भी दिए गए हैं, जो मोड़ों पर अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए फूल जाते हैं.