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चीनी कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza ने की भारत में एंट्री, लॉन्च की D9 इलेक्ट्रिक MPV और Z9 GT

Denza D9 और Denza Z9 GT Shooting Brake भारत में हुईं लॉन्च ( फोटो - Denza )

हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD ने अपने लग्जरी ब्रांड Denza को भारतीय बाज़ार में पेश कर दिया है. कंपनी ने अपने इस ब्रांड के तहत दो मॉडलों - Denza D9 और Denza Z9 GT Shooting Brake को लॉन्च किया है. कंपनी ने इनकी लॉन्च के साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है.

कीमत की बात करें तो जहां कंपनी ने Denza D9 को 90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं Denza Z9 GT Shooting Brake को कंपनी ने 1.57 करोड़ा रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. Denza D9 को कंपनी ने लग्ज़री MPV सेगमेंट में पेश किया है, जहां इसका मुकाबला Toyota Vellfire और Lexus LM से होने वाला है.

Denza D9 का आकार

नई Denza D9 के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और ऊंचाई 1,900 mm रखी गई है. इस कार का व्हीलबेस 3,110 mm रखा गया है और इसकी न्यूनतम टर्निंग रेडियस 5.85 मीटर है. इस MPV में 2+2+3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जिसमें दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें इस्तेमाल की गई हैं. Denza D9 (फोटो - Denza) खास बात यह है कि लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में Denza D9 अपने प्रतिद्वंद्वियों में सबसे बड़ी है. हालांकि, 1,900 mm की ऊंचाई के साथ, यह Toyota Vellfire (1,950 mm) और Lexus LM (1,940 mm) दोनों की तुलना में थोड़ी कम ऊंची है. Denza D9 का पावरट्रेन

इस MPV में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें आगे की तरफ एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह मोटर अधिकतम 340kW की पावर और 365Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. यह पावर इसके अगले व्हील्स को पहुंचाई जाती है. कार की इलेक्ट्रिक मोटर को 115.07kWh की दूसरी जनरेशन की BYD ब्लेड लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का कहना है कि WLTC साइकिल के अनुसार, नई Denza D9 की ड्राइविंग रेंज 608km तक जाती है. यह कार 8.5 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. Denza D9 का इंटीरियर (फोटो - Denza) यह बैटरी थ्री-फेज कनेक्शन के ज़रिए 11kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके साथ ही, यह DC चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्जिंग हो सकती है. Denza D9 के फीचर्स और उपकरण

नई Denza D9 के फीचर्स की बात करें तो इस कार में 15.6-इंच की फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और 10.25-इंच का फुल-LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. वहीं, अन्य फीचर्स के तौर पर इस कार में दूसरी पंक्ति के लिए आर्मरेस्ट स्क्रीन, 16-स्पीकर वाला डेवियालेट ऑडियो सिस्टम, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और एक रेफ्रिजरेटर शामिल हैं. Denza D9 का सीटिंग लेआउट (फोटो - Denza) इसके अलावा, दूसरी पंक्ति की सीटों में 10-वे पावर एडजस्टमेंट, 10-पॉइंट मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन और पावर से एडजस्ट होने वाले लेग रेस्ट दिए गए हैं. कार में आगे की सीटों में भी पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और मेमोरी फंक्शन का फीचर भी मिलता है. इनके अलावा, कार में मिलने वाले अन्य उपकरणों की बात करें तो इसमें सनशेड के साथ 1.1 वर्ग मीटर की पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, चार जगहों पर 50W की वायरलेस चार्जिंग, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और छह USB पोर्ट शामिल हैं.