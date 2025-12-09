ETV Bharat / technology

EV की ओर कम हो रही खरीदारों की रुचि, ICE कारों पर आ रहे वापस, रिपोर्ट में खुलासा

गैल ने आगे कहा कि, "हमने यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत की, क्योंकि वे अब ग्रीन डील के अपने रीअसेसमेंट के लिए ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं... वे अब साइंटिफिक फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कन्विक्शन पर कम ध्यान दे रहे हैं."

EY के ग्लोबल एयरोस्पेस, डिफेंस और मोबिलिटी प्रैक्टिस लीडर, कॉन्स्टेंटिन एम. गैल ने कहा कि "पॉलिसी में बदलाव इस बात को दिखाते हैं कि EV ट्रांज़िशन उम्मीद से बहुत ज़्यादा धीरे हो रहा है." उन्होंने कहा कि, "चीन में भी, जहां EV की बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है, खरीदार ड्राइवट्रेन टाइप के बजाय टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी और डिजिटल फीचर्स पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं."

यूरोपियन यूनियन से उम्मीद जताई जा रही है कि वह 2035 में नई कम्बशन इंजन वाली कारों पर लगाए गए बैन का एक हल्का वर्जन पेश करेगा, जिससे अफ़ोर्डेबिलिटी, नौकरी जाने और सप्लाई-चेन की तैयारी को लेकर चिंता का संकेत मिलता है. ऐसे एडजस्टमेंट से पता चलता है कि पॉलिसी बनाने वाले यह मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ग्लोबल बदलाव की रफ़्तार उम्मीद से धीमी है.

अगर यह नियम लागू किया जाता है, तो इससे ऑटोमेकर्स पर कम्प्लायंस का दबाव कम होगा और पेट्रोल से चलने वाले मॉडल प्राइसिंग के नज़रिए से ज़्यादा आकर्षक बन सकते हैं. इसके अलावा, यूरोप भी अपनी EV स्ट्रैटेजी को फिर से बदल रहा है.

पॉलिसी में बदलावों के चलते खरीदार की सोच बदली इस रिपोर्ट की माने तो वेस्टर्न मार्केट में पॉलिसी में कई बदलाव ग्राहकों के फैसलों पर असर डाल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली सरकार के तहत तय किए गए फ्यूल-इकॉनमी टारगेट को तेज़ी से कम करने का प्रस्ताव दिया है.

यह जानकारी ऐसे समय में सामने आ रही है, जब सरकारें पहले के क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर फिर से सोच रही हैं, और जब बड़े मार्केट में खरीदार EV ओनरशिप की कीमत, प्रैक्टिकैलिटी और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अनिश्चित हैं.

हैदराबाद: EY की एक नई ग्लोबल स्टडी में यह जानकारी सामने आई है कि कंज्यूमर बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसमें ज़्यादा कार खरीदार इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल के बजाय कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

ईवी को लेकर झिझक की वजह क्या

लोगों के EV न अपनाने की वजहों पर नजर डालें तो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों की कीमतों और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता की चिंताएं कुछ ऐसी वजहें हैं, जो खरीदारों का भरोसा कम कर रही हैं. कई इलाकों में, चार्जिंग नेटवर्क ठीक-ठाक या एक जैसे नहीं हैं, जिससे खरीदार लंबी दूरी पर इस्तेमाल को लेकर पक्का नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा, EV की कीमतें दूसरे कम्बशन मॉडल से ज़्यादा बनी हुई हैं, और कई मार्केट में सरकारी इंसेंटिव कम हो रहे हैं.

जियोपॉलिटिक्स भी सेंटिमेंट को बदल रही है. ट्रेड टेंशन, खासकर पश्चिमी देशों और चीन के बीच, जिसकी वजह से टैरिफ लगाए गए हैं, ताकि सब्सिडी वाली चीनी EVs की आमद को रोका जा सके. हालांकि इन उपायों का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बचाना है, लेकिन इनसे भविष्य की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ी है. इसके साथ ही, चीनी कार बनाने वाली कंपनियां कॉम्पिटिटिव कीमत वाली पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का एक्सपोर्ट बढ़ा रही हैं, जिससे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए कॉम्पिटिशन और बढ़ गया है.

यह ट्रेंड क्यों खास है?

कम्बशन इंजन पर वापस जाना ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, खासकर इसलिए क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एमिशन में सबसे बड़े योगदान देने वालों में से एक बना हुआ है. जिन कार बनाने वालों ने EV डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्ट किया है, और ऐसी ही अगर डिमांड कम होती रही तो उन्हें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को फिर से बदलना पड़ सकता है.

एनवायरनमेंटल ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि इस बदलाव में देरी करने से ज़्यादा एमिशन लंबे समय तक लॉक हो सकता है, जिससे क्लाइमेट गोल पूरे करना मुश्किल हो जाएगा. कार निर्माता कंपनियों के लिए, बदलते माहौल का मतलब हो सकता है कि वे लंबे समय तक एक जैसे डेवलपमेंट पाथ बनाए रखें, कंबशन मॉडल को अपडेट करते रहें और साथ ही इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाएं. इस डुअल ट्रैक से लागत बढ़ती है और लंबे समय की प्लानिंग मुश्किल हो जाती है.

EY स्टडी के मुख्य निष्कर्ष

दुनिया भर में 50 प्रतिशत कार खरीदार उम्मीद करते हैं कि उनकी अगली गाड़ी, नई हो या पुरानी, ​​उनमें कम्बशन इंजन होगा, जो 2024 से 13 प्रतिशत पॉइंट ज़्यादा है.

बैटरी-इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद करने वालों की संख्या घटकर 14 परसेंट रह गई है, जो साल-दर-साल 10 पॉइंट की गिरावट दिखाता है.

हाइब्रिड मॉडल में दिलचस्पी 16 प्रतिशत है, जो 5 पॉइंट कम है.

होने वाले EV खरीदारों में से, 36 प्रतिशत अब जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से अपनी खरीदारी पर दोबारा सोच रहे हैं या उसे टाल रहे हैं.

ग्लोबल मोबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण

रिपोर्ट के नतीजों से पता चलता है कि ऑटोमोटिव सेक्टर बदलती पॉलिसी, आर्थिक दबाव और कस्टमर की बदलती उम्मीदों से कैसे निपट रहा है. हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी की कोशिशों के लिए ज़रूरी बनी हुई हैं, लेकिन अभी का नज़रिया शुरू में सोचे गए बदलाव से ज़्यादा मुश्किल और असमान बदलाव दिखाता है, जिसमें कंबशन इंजन फिर से अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि खरीदार किफ़ायत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और दुनिया भर में राजनीतिक तनाव पर विचार कर रहे हैं.