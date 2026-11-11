ETV Bharat / technology

ChatGPT में आया नया Businesses फीचर, तो Claude ने लॉन्च किए Whiteboards, Sheets और Data टूल्स

ChatGPT में बिजनेस एआई एजेंट लाया गया है तो Claude ने Whiteboards Sheets और Data लाए गए हैं. ( Image Credit: OpenAI/Anthropic )

हैदराबाद: OpenAI और Anthropic दोनों ने अपने AI टूल्स में बड़े अपडेट दिए हैं, जिनके जरिए यूजर्स को नए फीचर्स मिले हैं. ChatGPT में बिजनेस के लिए नई सुविधाएं आई हैं. दूसरी तरफ Claude में काम करने के नए तरीके जोड़े गए हैं. ये दोनों अपडेट 10 नवंबर 2026 को आए हैं. ये बदलाव यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए काम के हैं.

ChatGPT में Businesses की नई सुविधा

OpenAI ने ChatGPT में 'Businesses' नाम की सुविधा बीटा में लॉन्च की है. बिजनेस वाले अब Business Hub के जरिए अपना बिजनेस क्लेम कर सकते हैं. वे अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट फीड भी डाल सकते हैं (जिसमें प्राइस और उपलब्धता हो). इससे ChatGPT में सही और अप-टू-डेट जानकारी रहेगी. बिजनेस को एग्रीगेटेड इनसाइट्स भी मिलेंगे, जैसे लोग उनके बारे में कितनी बात कर रहे हैं (mentions), वेबसाइट क्लिक्स कितने हो रहे हैं, और कॉमन टॉपिक्स क्या हैं. कंपनी ने साफ कहा है कि यूजर की प्राइवेसी सुरक्षित रखी गई है, कोई व्यक्तिगत बातचीत शेयर नहीं होती. अमेरिका में एलिजिबल ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस बिजनेस Business Agent भी बना सकते हैं. ये एजेंट कस्टमर्स के सवालों के जवाब देगा और प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने में मदद करेगा. ये बातचीत साफ लेबल वाली और ChatGPT के अपने जवाब से अलग रहेगी. बिजनेस अपने एजेंट को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं. Shopify वाले आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये शुरुआत है, आगे और मार्केट्स में ये सुविधा बढ़ेगी.