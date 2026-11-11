ChatGPT में आया नया Businesses फीचर, तो Claude ने लॉन्च किए Whiteboards, Sheets और Data टूल्स
ChatGPT में बिजनेस अब अपना प्रोफाइल क्लेम कर जानकारी अपडेट कर सकते हैं और अमेरिका में Agent बनाकर कस्टमर्स से बात कर सकते हैं.
Published : November 11, 2026 at 8:27 AM IST
हैदराबाद: OpenAI और Anthropic दोनों ने अपने AI टूल्स में बड़े अपडेट दिए हैं, जिनके जरिए यूजर्स को नए फीचर्स मिले हैं. ChatGPT में बिजनेस के लिए नई सुविधाएं आई हैं. दूसरी तरफ Claude में काम करने के नए तरीके जोड़े गए हैं. ये दोनों अपडेट 10 नवंबर 2026 को आए हैं. ये बदलाव यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए काम के हैं.
ChatGPT में Businesses की नई सुविधा
OpenAI ने ChatGPT में 'Businesses' नाम की सुविधा बीटा में लॉन्च की है. बिजनेस वाले अब Business Hub के जरिए अपना बिजनेस क्लेम कर सकते हैं. वे अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट फीड भी डाल सकते हैं (जिसमें प्राइस और उपलब्धता हो). इससे ChatGPT में सही और अप-टू-डेट जानकारी रहेगी.
बिजनेस को एग्रीगेटेड इनसाइट्स भी मिलेंगे, जैसे लोग उनके बारे में कितनी बात कर रहे हैं (mentions), वेबसाइट क्लिक्स कितने हो रहे हैं, और कॉमन टॉपिक्स क्या हैं. कंपनी ने साफ कहा है कि यूजर की प्राइवेसी सुरक्षित रखी गई है, कोई व्यक्तिगत बातचीत शेयर नहीं होती.
Now in beta: Businesses in ChatGPT. Claim your business, manage your information, and get insights on how people engage with you. Eligible businesses can also build a Business Agent to answer customers’ questions and help them explore what you offer. https://t.co/N2GEZX0mFT https://t.co/lYj2Z48fhQ— OpenAI (@OpenAI) November 10, 2026
अमेरिका में एलिजिबल ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस बिजनेस Business Agent भी बना सकते हैं. ये एजेंट कस्टमर्स के सवालों के जवाब देगा और प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने में मदद करेगा. ये बातचीत साफ लेबल वाली और ChatGPT के अपने जवाब से अलग रहेगी. बिजनेस अपने एजेंट को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं. Shopify वाले आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये शुरुआत है, आगे और मार्केट्स में ये सुविधा बढ़ेगी.
Claude में Whiteboards, Sheets और Data
Anthropic ने Claude Whiteboards, Claude Sheets और Claude Data लॉन्च किए हैं.
- Whiteboards में आप प्लान की बात करें तो Claude उसे बोर्ड पर बिछा देगा. टीम उसे एडिट कर सकती है.
- Claude Sheets में ट्रैकर या बजट मांगें तो काम करने वाला स्प्रेडशीट मिल जाएगा (टैब्स, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग के साथ).
- Claude Data अब पेड प्लान्स पर जनरली अवेलेबल हो गया है (पहले इसे Dashboards कहा जाता था). इसमें सर्टिफाइड क्वेरीज और लाइव शेयरिंग बीटा में हैं. इससे डेटा स्टोरीज और नरेटेड वीडियो भी बन सकते हैं.
इंटरेक्टिव कनेक्टर्स भी आए हैं. अब Adobe, Atlassian और Box जैसे टूल्स Claude के अंदर ही खुल सकते हैं. आप खुद बदलाव करें या Claude से करवाएं. ये अपडेट वेब और डेस्कटॉप पर रोलआउट हो रहे हैं. कुछ फीचर्स पेड प्लान्स पर बीटा में हैं. सभी को एक साथ चालू नहीं किया गया है बल्कि इन्हें धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce— Claude (@claudeai) November 10, 2026
दोनों अपडेट का मतलब
ChatGPT बिजनेस को कस्टमर से जोड़ने का नया तरीका दे रहा है, तो वहीं Claude अपने इन नए फीचर्स के जरिए लोगों के डेली-वर्क को आसान बना रहा है. प्लानिंग, शीट्स और डेटा हैंडलिंग अब AI के साथ काफी बेहतर और आसान हो गई है. दोनों कंपनियां AI को डेली-लाइफ के कामों और बिजनेस के लिए मददगार बनाती जा रही हैं. यूजर्स को ज्यादा ऑप्शन्स मिल रहे हैं.