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अक्टूबर 2026 में इलेक्ट्रिक-2-व्हीलर्स की बंपर बिक्री, कंपनियों ने बेचे 2.23 लाख यूनिट वाहन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - TVS/Bajaj/Ather/River )

हैदराबाद: इस साल अभी दीवाली का त्योहार आने को है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री ने लगातार दूसरे महीने अपनी मासिक रिटेल बिक्री में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है. अक्टूबर 2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड 2.23 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो अक्टूबर 2025 के मुकाबले 48 प्रतिशत और सितंबर 2026 के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है.

इस सेगमेंट में मार्केट लीडर TVS Motor ने ही अकेले 60,429 यूनिट्स की डिलीवरी की और वह एक महीने में 60,000 से ज्यादा ई-स्कूटर बेचने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बन गई है. इसका अर्थ यह है कि 2026 के कुछ ही महीनों में, ई-2W इंडस्ट्री ने 2025 में दर्ज की गई कुल 13.4 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर लिया है.

अब धनतेरस और दीवाली आने वाली है, जिसके चलते नवंबर में बिक्री के आंकड़े और भी ऊपर जा सकते हैं, और अक्तूबर 2026 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं. यहां हम आपको उन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं के बारे में बता रहे हैं, जिनकी बिक्री शानदार रही. Bajaj Chetak EV (फोटो - Bajaj Auto) 1. Bajaj Auto के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अक्टूबर 2026 में अपने इकलौते ई-स्कूटर प्रोडक्ट, Bajaj Chetak के साथ अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है. इस स्कूटर का उत्पादन कंपनी के पुणे प्लांट में किया जाता है, जहां से कंपनी ने 49,067 ई-स्कूटर डिस्पैच किए, और 22 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया. अक्टूबर 2025 की तुलना में, बिक्री में 51 प्रतिशत और मार्केट शेयर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस साल Bajaj Chetak की बिक्री चार बार 40,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर चुकी है. अब देखने वाली बात यह है कि क्या नवंबर में कंपनी 50,000 यूनिट्स के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला महीना बन पाती है या नहीं. TVS Motor की तरह, Bajaj Auto का भी लक्ष्य Bajaj Chetak के मासिक उत्पादन को मौजूदा 62,000 यूनिट्स से बढ़ाकर 2027 की पहली तिमाही (Q1) तक लगभग 80,000 यूनिट्स करना है, क्योंकि इसकी मांग लगातार उपलब्ध उत्पादन क्षमता से अधिक बनी हुई है. Ather 450X (फोटो - Ather Energy) 2. Ather Energy के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

लिस्ट में अगला नाम Ather Energy का है, जिसने अक्टूबर 2026 में 31,796 यूनिट्स की बिक्री की, जो अक्टूबर 2025 के मुकाबले 5 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी ने कुछ समय पहले ही अपनी नई Konarc को बाजार में उतारा, और इससे बिक्री बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन क्षमता की कमी के कारण शोरूम तक गाड़ियां भेजने में रुकावट आई. TVS Motor और Bajaj Auto की तुलना में धीमी ग्रोथ रेट के कारण, पिछले महीने Ather Energy का मार्केट शेयर 14 प्रतिशत रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 20 प्रतिशत था. इस साल अक्टूबर सहित कुल तीन बार Ather ने 30,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है. बता दें कि Konarc को मुख्य रूप से आम ग्राहकों (मास-मार्केट) को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. Vide V2 Plus (फोटो - Hero Videa)