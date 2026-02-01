Budget 2026: रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए 10 हजार करोड़ प्रस्तावित, ओडिशा-केरल में होगी माइनिंग
बजट 2026 में वित्त मंत्री ने सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए बड़े बजट का प्रस्ताव दिया है.
February 1, 2026 at 11:50 AM IST
हैदराबाद: भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 के लिए आम बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत भारत में सेमीकंडर्स के उत्पादन पर जोर दिया है. इसके लिए निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में India Semiconductor Mission 2.0 योजना का प्रस्ताव दिया है.
उन्होंने बताया कि India Semiconductor Mission 2.0 मिशन सेमीकंडक्टर के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर पर फोकस करेगा. इस योजना के तहत भारत में सेमीकंडर्स के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा.
बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की गति का फायदा उठाने के लिए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके खर्च को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा. गौरतलब है कि भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' के तहत बीते साल ही एक सेमीकंडक्टर चिप Vikram का निर्माण किया था. यह चिप ISRO द्वारा विकसित किया गया था.
रेयर अर्थ मैग्नेट पर भी जोर
इतना ही नहीं भारत के वे राज्य जो खनिज-समृद्ध हैं, जैसे कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को इस बजट से समर्थन दिया जाएगा, जिससे धरती से खनिजों को बाहर निकाला जा सके.
इससे लंबे समय से चली आ रही रेयर अर्थ मैग्नेट की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी. बता दें कि पिछले काफी समय से इस मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है. बता दें कि बीते साल नवंबर माह में केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल खर्च के साथ 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम' को मंज़ूरी दी थी.