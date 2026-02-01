ETV Bharat / technology

Budget 2026: रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए 10 हजार करोड़ प्रस्तावित, ओडिशा-केरल में होगी माइनिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( फोटो - ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 के लिए आम बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत भारत में सेमीकंडर्स के उत्पादन पर जोर दिया है. इसके लिए निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में India Semiconductor Mission 2.0 योजना का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने बताया कि India Semiconductor Mission 2.0 मिशन सेमीकंडक्टर के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर पर फोकस करेगा. इस योजना के तहत भारत में सेमीकंडर्स के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा. बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की गति का फायदा उठाने के लिए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके खर्च को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा. गौरतलब है कि भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' के तहत बीते साल ही एक सेमीकंडक्टर चिप Vikram का निर्माण किया था. यह चिप ISRO द्वारा विकसित किया गया था.