Budget 2026 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव, 5 पॉइंट्स में समझें इस सेक्टर के बड़े ऐलान!
बजट-2026 ने भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया और iPhone एक्सपोर्ट्स में तेज ग्रोथ से ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत जगह बनाई.
Published : February 1, 2026 at 1:40 PM IST
हैदराबाद: 1 फरवरी 2026, यानी आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. इस बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं. निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार अब सिर्फ असेंबली तक नहीं रुकना चाहती, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करके भारत को इस सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना चाहती है.
उन्होंने ISM 2.0 और ECMS जैसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई घोषणाएं भी की है, जो सप्लाई चेन, टूलिंग और केमिकल्स जैसे सपोर्टिंग एरिया को कवर करते हैं. ये कदम पिछले कुछ सालों में मोबाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में आई तेजी को और मजबूत करेंगे. आइए हम आपको पॉइंटर्स के जरिए इस बार के बजट में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग आदि के बारे में की गई घोषणाओं की डिटेल्स बताते हैं.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दो स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो डिजिटल रूप से सक्षम, स्वचालित सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। ये केंद्र स्थानीय स्तर पर उच्च-परिशुद्धता घटकों का डिज़ाइन, परीक्षण और बड़े पैमाने पर कम लागत में निर्माण करेंगे… pic.twitter.com/WGA1Gkab09— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में किए गए बड़े ऐलान
- हाई-टेक टूल रूम्स का प्लान: दो अलग-अलग जगहों पर हाई-टेक टूल रूम्स बनाने का फैसला लिया गया है. ये रूम्स कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे. ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़े टूल्स और मशीनरी को बढ़ाना देंगे. इससे लोकल प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी लेवल ऊपर जाएगा.
- कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: एक नई स्कीम कंटेनर बनाने के लिए शुरू की जा रही है. इसका मकसद ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम तैयार करना है. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की मजबूती बहुत जरूरी है, ये स्कीम उसी दिशा में काम करेगी.
- केमिकल पार्क्स का सेटअप: तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स लगाए जाएंगे. इनसे घरेलू केमिकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में कई क्रिटिकल केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये पार्क्स इनडायरेक्ट तरीके से पूरे सेक्टर को फायदा पहुंचाएंगे.
- मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बड़े आंकड़े: मोबाइल फोन प्रोडक्शन की वैल्यू FY15 में महज 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गई, यानी इसमें करीब 30 गुना बढ़ोतरी हुई है. वित्त मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक ये 6.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाली है, जिसमें एक्सपोर्ट्स अकेले 2.7 लाख करोड़ रुपये (करीब 30 बिलियन डॉलर) के आसपास होंगे. ये ग्रोथ PLI और लोकलाइजेशन पॉलिसी का नतीजा है.
- iPhone एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त ग्रोथ: निर्मला सीतारमण ने बताया कि, भारत से iPhone के एक्सपोर्ट्स 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए. 2024 के 1.1 लाख करोड़ रुपये से ये लगभग दोगुना है. ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में कितनी मजबूत जगह बना रहा है, खासकर Apple जैसी कंपनियों के लिए.
सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अपडेट
केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि, अगस्त 2025 तक 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल चुकी है. कुल इन्वेस्टमेंट करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये है और ये छह अलग-अलग राज्यों में लग रहे हैं. ISM 1.0 की सफलता अब ISM 2.0 के साथ और आगे बढ़ रही है.
भारत की वित्त मंत्री द्वारा किए गए ये ऐलान दिखाते हैं कि सरकार सिर्फ बड़े फैक्ट्रीज पर नहीं, बल्कि इकोसिस्टम की हर कड़ी, जैसे- टूलिंग, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट्स पर भी काफी फोकस कर रही है. अगर ये प्लान अच्छे से लागू हुए तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अगले कुछ सालों में और बड़ा उछाल ले सकता है.