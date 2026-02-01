ETV Bharat / technology

Budget 2026 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव, 5 पॉइंट्स में समझें इस सेक्टर के बड़े ऐलान!

बजट 2026 में वित्त मंत्री ने हाई-टेक टूल रूम्स के सहारे भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और iPhone एक्सपोर्ट्स को मजबूती दी है. ( ETV Bharat )