Budget 2026: AI सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ग्रोथ मल्टीप्लायर के तौर पर सकती हैं काम - सीतारमण

उन्होंने समावेशी राष्ट्रीय प्रगति के लिए AI और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को अपनाना ज़रूरी बताया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के ज़रिए मदद भी दी गई.

अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है. उन्होंने कहा कि, भारत में इनोवेशन और रिसर्च को मज़बूत करने के लिए कई राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं.

निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि, "भारत में AI सहित नई टेक्नोलॉजी ग्रोथ मल्टीप्लायर का काम कर सकती हैं." उन्होंने आगे कहा कि देश में नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, लेकिन साथ ही पानी और एनर्जी की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है.

हैदाराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करते हुए, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने पर जोर दिया. सीतारमण ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित नई टेक्नोलॉजी ग्रोथ मल्टीप्लायर का काम कर सकती हैं.

गौरतलब है कि 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में साफ तौर पर कहा गया था कि भारत का AI मोमेंट इस बात से तय नहीं होगा कि सबसे बड़ा मॉडल कौन बनाता है, बल्कि इस बात से तय होगा कि कौन मुश्किलों को बेहतर तरीके से मैनेज करता है.

सर्वे में यह भी कहा गया था कि ये लिमिटेशन कंप्यूट, पावर, टैलेंट, नौकरियों और कैपिटल के आसपास होंगी, जो AI चैप्टर में बताई गई हैं, और उन पॉलिसी डिबेट्स को एक साथ जोड़ती हैं जो शायद अलग-अलग लग सकती हैं.

AI से बढ़ेगी उत्पादकता

आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया था कि यदि भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे अपनी उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव लाने होंगे. AI इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. कृषि, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से कार्यकुशलता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है.

रोजगार और AI का संतुलन

सर्वेक्षण में एक बड़ी चिंता 'रोजगार विस्थापन' को लेकर जताई गई थी, जिसे लेकर सरकार ने माना था कि AI के आने से रूटीन और डेटा-आधारित नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है. हालांकि, इसे खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. सर्वे ने सुझाव दिया है कि भारतीय कार्यबल को 'री-स्किल' और 'अप-स्किल' करने के लिए व्यापक नीति की आवश्यकता है. उद्देश्य यह होना चाहिए कि मनुष्य और मशीन मिलकर काम करें, न कि मशीन मनुष्य का स्थान ले.