BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान
BSNL ने एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, जो डिफेंस, मैरीटाइम, डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिमोट एरिया यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है.
Published : July 9, 2026 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने भारत में एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है. यह फोन लॉन्च बीएसएनएल की उस प्लान का एक हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी डिफेंस, मैरीटाइम और डिजास्टर-रिस्पॉन्स यूज़र्स तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज पहुंचाना चाहती है. इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट फोन के जरिए उन जगहों पर भी कम्यूनिकेशन किया जा सकेगा, जहां नेटवर्क नहीं है. आइए हम आपको इस खास फोन और इसकी कीमत के बारे में बताते हैं.
बीएसएनएल ने अपने एक पोस्ट के जरिए, इस फोन की जानकारी दी है. कंपनी ने बताया कि यह फोन खासतौर पर उन मुश्किल इलाकों के लिए बनाया गया है, जहां आम मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते. कंपनी के मुताबिक, यह फोन डिफेंस, मैरीटाइम, डिजास्टर रिस्पॉन्स, माइनिंग, रिमोट ऑपरेशंस और एडवेंचर ट्रैवल के लिए बेहद यूज़फुल साबित होगा. इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लोग अपने इलाके के नज़दीकी BSNL ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं या फिर इस नंबर- +91 9465101323 पर कॉल कर सकते हैं.
बीएसएनएल सैटेलाइट फोन की कीमत
हालांकि, बीएसएनएल ने अपने पोस्ट में इस सैटेलाइट फोन की कीमत की जानकारी भी दी है, जो सभी टैक्स सहित 1,34,166 रुपये है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. इस फोन को खरीदने के लिए आपको 1,36,166 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. आम मोबाइल फोन अपने आस-पास के मोबाइल टावर पर निर्भर होते हैं, वहीं सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं.
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
इसका मतलब है कि जिन जगहों पर मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं होता, वहां पर भी इस फोन से कॉल की जा सकती है. लिहाजा, यह फोन बाढ़, सूनामी, भूकंप, भूसख्लन जैसे आपातकालीन परिस्थितियों के साथ-साथ रिमोट एरिया में भी कनेक्टिविटी पहुंचाता है. कंपनी के मुताबिक, ये फोन इंमारसैट जैसे ग्लोबल सैटेलाइट प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिससे रिमोट इलाकों में भी सैटेलाइट-बेस्ड कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाती है.
प्लान्स की पूरी डिटेल
- गवर्नमेंट और कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए बीएसएनएल के पोस्टपेड प्लान्स 3,500, 5,835 और 11,670 रुपये मंथली कीमत पर उपलब्ध हैं, जिनमें क्रमश: 16, 30 और 60 मिनट फ्री टॉकटाइम या एसएमएस मिलता है.
- इसके अलावा गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए प्रीपेड प्लान 3,500 रुपये मंथली में 20 मिनट फ्री और 38,500 रुपये सालाना में 240 मिनट फ्री सुविधा के साथ मिलता है.
- कमर्शियल एंटिटीज़ 5,835 रुपये मंथली में 30 मिनट फ्री या 64,185 रुपये सालाना में 360 मिनट फ्री का ऑप्शन चुन सकते हैं.
- फ्री मिनट्स के बाद गवर्नमेंट एंटिटीज़ को प्रति मिनट या एसएमएस 18 रुपये, जबकि कमर्शियल एंटिटीज़ को 25 रुपये चुकाने होंगे.
बीएसएनएल ने जनवरी 2018 से ही अपनी ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस के जरिए आम लोगों और प्राइवेट एंटरप्राइजेज को वॉइस कॉल और एसएमएस सर्विस देने की सुविधा शुरू की है. फरवरी में जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस के 12 जून 2017 के निर्देशों का हवाला दिया गया था, जिसके तहत बीएसएनएल को रेगुलर मोबाइल कनेक्शन जैसी ही कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करनी होती है. इसके अलावा हर सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की जगह, समय और मकसद का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है. ये सर्विस पूरी तरह एन्क्रिप्टेड है, जिससे इसकी सिक्योरिटी काफी मजबूत मानी जाती है.