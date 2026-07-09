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BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

ये सर्विस 2018 से चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट और कमर्शियल यूज़र्स के लिए अलग-अलग पोस्टपेड-प्रीपेड प्लान्स उपलब्ध हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने भारत में एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है. यह फोन लॉन्च बीएसएनएल की उस प्लान का एक हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी डिफेंस, मैरीटाइम और डिजास्टर-रिस्पॉन्स यूज़र्स तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज पहुंचाना चाहती है. इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट फोन के जरिए उन जगहों पर भी कम्यूनिकेशन किया जा सकेगा, जहां नेटवर्क नहीं है. आइए हम आपको इस खास फोन और इसकी कीमत के बारे में बताते हैं.

बीएसएनएल ने अपने एक पोस्ट के जरिए, इस फोन की जानकारी दी है. कंपनी ने बताया कि यह फोन खासतौर पर उन मुश्किल इलाकों के लिए बनाया गया है, जहां आम मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते. कंपनी के मुताबिक, यह फोन डिफेंस, मैरीटाइम, डिजास्टर रिस्पॉन्स, माइनिंग, रिमोट ऑपरेशंस और एडवेंचर ट्रैवल के लिए बेहद यूज़फुल साबित होगा. इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लोग अपने इलाके के नज़दीकी BSNL ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं या फिर इस नंबर- +91 9465101323 पर कॉल कर सकते हैं.

बीएसएनएल सैटेलाइट फोन की कीमत

हालांकि, बीएसएनएल ने अपने पोस्ट में इस सैटेलाइट फोन की कीमत की जानकारी भी दी है, जो सभी टैक्स सहित 1,34,166 रुपये है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. इस फोन को खरीदने के लिए आपको 1,36,166 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. आम मोबाइल फोन अपने आस-पास के मोबाइल टावर पर निर्भर होते हैं, वहीं सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं.