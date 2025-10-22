BSNL ने लॉन्च किया खास “Samman Plan”, सीनियर सिटिज़न्स को मिलेंगे कई बेनिफिट्स
BSNL ने सीनियर सिटिज़न्स और नए यूज़र्स के लिए दिवाली पर खास ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें सालभर का प्लान और डिस्काउंट शामिल हैं.
Published : October 22, 2025 at 4:53 PM IST
हैदराबाद: BSNL ने अपने यूज़र्स के लिए एक खास प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान का नाम सम्मान प्लान है. इस प्लान के तहत बीएसएनएल ने अपने सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग लोगों को ऑफर देने का ऐलान किया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि सम्मान प्लान के तहत, उन यूज़र्स को बेनिफिट मिलेगा, जिनकी उम्म्र 60 साल से ऊपर है. इस प्लान की कीमत 1,812 रुपये रखी गई है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
BSNL Samman Plan की कीमत 1,812 रुपये है. यह एक एनुअल प्लान है और इसकी वैधता 365 दिनों की है. इस प्लान के साथ यूज़र्स एक फ्री सिम भी दी जा रही है. इस प्लान में यूज़र्स को पूरे एक साल यानी 365 दिनों तक रोज 2GB इंटरनेट डेटा, रोज 100 एसएमएस की सुविधा, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री सिम और उसके साथ 6 महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.
हालांकि, याद रखें कि यह प्लान लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इसे एक ऑफर के रूप में लॉन्च किया जाएगा. आप इस प्लान को 18 नवंबर 2025 तक ही खरीद सकते हैं. उसके बाद इस ऑफर की वैधता खत्म हो जाएगी.
|फीचर
|डिटेल
|कीमत
|₹1,812
|वैलिडिटी
|365 दिन
|डेटा
|2GB प्रति दिन
|SMS
|100 मैसेज डेली
|कॉलिंग
|अनलिमिटेड
|एक्स्ट्रा बेनिफिट
|फ्री SIM और 6 महीने की BiTV सब्सक्रिप्शन
|ऑफर की आखिरी तारीख
|18 नवंबर 2025
ये लिमिटेड-टाइम ऑफर सिर्फ 18 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा.
₹1 वाला BSNL 4G प्लान
दिवाली बोनस के तौर पर BSNL ने नया ₹1 वाला 4G प्लान भी लॉन्च किया है. इसमें नए यूज़र्स को मिलते हैं:
- 30 दिन की वैलिडिटी
- 2GB डेली डेटा
- 100 SMS रोजाना
- फ्री SIM कार्ड एक्टिवेशन (KYC के बाद)
यह ऑफर 15 नवंबर तक ही वैलिड रहेगा.
फेस्टिव डिस्काउंट और सोशल इनिशिएटिव
- कंपनी ने अपने ₹485 और ₹1,999 वाले प्रीपेड प्लान्स पर भी 5% तक फेस्टिव बेनिफिट देने का ऐलान किया है.
- अगर आप BSNL Self-care ऐप या वेबसाइट से रिचार्ज करते हैं, तो आपको 2.5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी 2.5% BSNL सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स को दान करेगा.
- इसके अलावा, अगर आप किसी को गिफ्ट रिचार्ज भेजते हैं, तो रिसीवर को भी 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा. ये सभी ऑफर्स 18 नवंबर तक मान्य हैं.