ETV Bharat / technology

BSNL ने लॉन्च किया खास “Samman Plan”, सीनियर सिटिज़न्स को मिलेंगे कई बेनिफिट्स

BSNL का नया ‘सम्मान प्लान’ 60 साल से ऊपर यूज़र्स के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें 365 दिन की वैलिडिटी और फ्री SIM की सुविधा है. ( फोटो क्रेडिट: BSNL )

हैदराबाद: BSNL ने अपने यूज़र्स के लिए एक खास प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान का नाम सम्मान प्लान है. इस प्लान के तहत बीएसएनएल ने अपने सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग लोगों को ऑफर देने का ऐलान किया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि सम्मान प्लान के तहत, उन यूज़र्स को बेनिफिट मिलेगा, जिनकी उम्म्र 60 साल से ऊपर है. इस प्लान की कीमत 1,812 रुपये रखी गई है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

BSNL Samman Plan की कीमत 1,812 रुपये है. यह एक एनुअल प्लान है और इसकी वैधता 365 दिनों की है. इस प्लान के साथ यूज़र्स एक फ्री सिम भी दी जा रही है. इस प्लान में यूज़र्स को पूरे एक साल यानी 365 दिनों तक रोज 2GB इंटरनेट डेटा, रोज 100 एसएमएस की सुविधा, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री सिम और उसके साथ 6 महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

हालांकि, याद रखें कि यह प्लान लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इसे एक ऑफर के रूप में लॉन्च किया जाएगा. आप इस प्लान को 18 नवंबर 2025 तक ही खरीद सकते हैं. उसके बाद इस ऑफर की वैधता खत्म हो जाएगी.