BSNL ने लॉन्च किया Kavach फीचर, अब महिलाएं बिना मोबाइल नंबर बताए करा सकेंगी रिचार्ज

BSNL का नया Kavach फीचर महिलाओं को ऑफलाइन रिचार्ज के दौरान असली मोबाइल नंबर छिपाने और प्राइवेसी सुरक्षित रखने की सुविधा देता है. ( Image Credit: BSNL )

हैदराबाद: महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘कवच’ (Kavach) है. इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यह महिलाओं की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने वाला फीचर है. इस फीचर की मदद से महिला ग्राहक अब ऑफलाइन रिचार्ज कराते वक्त अपने असली मोबाइल नंबर को दुकानदार के साथ शेयर किए बिना भी रिचार्ज करा सकती हैं. कंपनी ने इस सुविधा की घोषणा 8 मार्च 2026 को इंटरनेशनल वूमेंस डे के मौके पर की है. दरअसल, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब महिलाएं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए किसी रिटेल स्टोर पर अपना नंबर बताती हैं, तो वो नंबर गलत तरीके से इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल कवर फीचर पेश किया है, जो महिलाओं के मोबाइल नंबर को निजी रखने में मदद करेगा. इस फीचर के तहत महिला यूज़र अपने असली मोबाइल नंबर की जगह एक अस्थायी 10 अंकों का नंबर जनरेट कर सकती हैं.