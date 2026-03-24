ETV Bharat / technology

BSNL जल्द लाएगा CNAP फीचर, अनजान कॉल्स पर दिखेगा कॉलर का नाम!

यह सेवा KYC वेरिफाइड डेटा पर आधारित है और बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन पर सीधे काम करती है ( Image Credit: BSNL )

हैदराबाद: BSNL अब CNAP फीचर लाने की तैयारी में जुट गया है. इस नए फीचर की मदद से बीएसएनएल यूज़र्स को अनजान नंबर्स से कॉल आने पर कॉलर का नाम स्क्रीन पर दिखने लगेगा. Jio, Airtel और Vi जैसी भारत की प्राइवेस टेलीकॉम कंपनियों ने पहले से ही इस फीचर को शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी अब इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है. सोर्सेज़ के मुताबिक बीएसएनएल ने इस फीचर को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री एक्जीक्यूटिव ने बताया कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस फीचर को पहले से लागू कर दिया है. बीएसएनएल के लिए सॉल्यूशन पहले से डिप्लॉय हो चुके हैं. अब सिर्फ इंटीग्रेशन का काम क्षेत्रों के हिसाब से किया जा रहा है. इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद बीएसएनएल तीन-चार महीने में देशबर में CNAP फीचर को रोलआउट कर देगा. C-DoT ने किया फीचर डेवलप