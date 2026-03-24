BSNL जल्द लाएगा CNAP फीचर, अनजान कॉल्स पर दिखेगा कॉलर का नाम!
BSNL का CNAP फीचर यूजर्स को अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स पर असली नाम दिखाकर स्पैम और फ्रॉड से बचाने में बड़ी मदद करेगा.
Published : March 24, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: BSNL अब CNAP फीचर लाने की तैयारी में जुट गया है. इस नए फीचर की मदद से बीएसएनएल यूज़र्स को अनजान नंबर्स से कॉल आने पर कॉलर का नाम स्क्रीन पर दिखने लगेगा. Jio, Airtel और Vi जैसी भारत की प्राइवेस टेलीकॉम कंपनियों ने पहले से ही इस फीचर को शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी अब इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है.
सोर्सेज़ के मुताबिक बीएसएनएल ने इस फीचर को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री एक्जीक्यूटिव ने बताया कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस फीचर को पहले से लागू कर दिया है. बीएसएनएल के लिए सॉल्यूशन पहले से डिप्लॉय हो चुके हैं. अब सिर्फ इंटीग्रेशन का काम क्षेत्रों के हिसाब से किया जा रहा है. इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद बीएसएनएल तीन-चार महीने में देशबर में CNAP फीचर को रोलआउट कर देगा.
C-DoT ने किया फीचर डेवलप
इस पूरे सिस्टम को C-DoT ने बीएसएनएल के लिए डेवलप और लागू किया है. TRAI की पहल पर 2025 के दूसरे हिस्से में स्टेप-वाइड इस CNAP फीचर की शुरुआत की गई थी. भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 4G और 5G नेटवर्क पर इसके ट्रायल भी कराए. यह फीचर स्पैम और फ्रॉड कॉल्स को कम करने के मकसद से बनाई गई है. इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, न ही इंटरनेट या ट्रूकॉलर जैसे किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ेगी. CNAP फीचर का पूरा प्रोसेस KYC वेरिफाइड डिटेल्स से काम करता है.
फिलहाल, यह फीचर सबसे अच्छा काम तब करता है, जब कॉलर और रिसीवर दोनों एक ही नेटवर्क पर हों. क्रॉस-नेटवर्क में अभी कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें ऑपरेटर्स दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. CNAP स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध होगा. यह सुविधा फीचर फोन्स पर नहीं मिलेगी. बीएसएनएल यूज़र्स के लिए यह एक अच्छा फीचर साबित हो सकता है. अनजान नंबर्स से आने वाली कॉल पर नाम देखकर फैसला करना आसान हो जाएगा कि कॉल उठाना है या नहीं.