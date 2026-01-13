ETV Bharat / technology

ब्रिटिश साइकिल कंपनी Muddyfox ने भारत में मारी एंट्री, लॉन्च किए 18 नए मॉडल

Muddyfox ने भारत में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अनंता वेंचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और 18 साइकिलें लॉन्च की हैं.

Muddyfox
Muddyfox बाईसाइकिल हुई लॉन्च (फोटो - Muddyfox)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 1:28 PM IST

हैदराबाद: ब्रिटिश बाई-साइकिल निर्माता कंपनी Muddyfox ने सोमवार को जानकारी दी कि कंपनी ने भारत में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अनंता वेंचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. इसके अलावा, Ananta Ventures भारत में अपने मजबूत डीलर नेटवर्क की वजह से अपने सेगमेंट में इजाफा करते हुए और अपने पोर्टफोलियो और कस्टमर ऑफरिंग का विस्तार करते हुए, अपने घरेलू ब्रांड रोम और काइलोन के साथ मडीफॉक्स साइकिल भी बेचेगी.

Muddyfox Aisia Pacific के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल मेहरोत्रा ​​ने इस मौके पर कहा कि, "हमें Ananta Ventures के साथ जुड़ने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. हम देश में एक मजबूत मार्केट बेस बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे. हमारे प्रोडक्ट्स में अभी यूरोपियन टच ज़्यादा है, अनंता टीम के साथ मिलकर हम भारतीय कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझ पाएंगे, और हम खुशी-खुशी उन ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करेंगे."

जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पहले फेज में 18 साइकिलें भारतीय बाजार में उतारी हैं, जो ज़्यादातर सेगमेंट और एज ग्रुप को कवर करती हैं, जिनमें MTB, हाइब्रिड और बच्चों की साइकिल शामिल हैं. कंपनी डिमांड पैटर्न के आधार पर मॉडल जोड़ती रहेगी. इसके अलावा, कंपनी की बिक्री को बढ़ाने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज़ पेश करने की भी योजना है.

अनंता वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर अजीत गांधी ने कहा कि, "भारत में प्राइस-सेंसिटिव कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ब्रांड हैं, जिनमें रोम और काइलॉन शामिल हैं. Muddyfox एक नया सेगमेंट जोड़ेगा और हमारे पोर्टफोलियो और कंज्यूमर ऑफरिंग को बढ़ाएगा. हमारा मानना ​​है कि कुछ खरीदार हाई-क्वालिटी, प्रीमियम ब्रांड प्रोडक्ट्स और शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस की तलाश में हैं."

बता दें कि इस ब्रिटिश कंपनी ने UK और यूरोप में माउंटेन बाइकिंग की शुरुआत की, क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफ-रोडिंग की बढ़ती लोकप्रियता से उभरा था, जिसका मकसद इस ट्रेंड को UK के मार्केट में लाना था. कंपनी के अनुसार, शुरुआती Muddyfox मॉडल में मज़बूत फ्रेम और चौड़े टायर थे, जो 1983 से लगभग 1991 तक ऑफ-रोडिंग की ज़रूरतों को पूरा करते थे.

साल 1985 में, Muddyfox ने 'Courier' नाम का एक सस्ता मॉडल लॉन्च किया, जिससे ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ी. साल 1987 तक, Muddyfox ने UK के माउंटेन बाइक मार्केट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अपने कब्ज़े में कर लिया था, और सालाना लगभग 20,000 यूनिट्स बेच रहा था.

दो साल के अंदर, कंपनी की बिक्री सालाना 1,00,000 यूनिट्स तक पहुंच गई. कंपनी के अनुसार, कंपनी ने माउंटेन बाइक के लिए दुनिया का पहला टेलीविज़न कमर्शियल लॉन्च किया, जिसमें ऑफ-रोडिंग के एडवेंचर वाले जज़्बे पर ज़ोर दिया गया था.

