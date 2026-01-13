ETV Bharat / technology

ब्रिटिश साइकिल कंपनी Muddyfox ने भारत में मारी एंट्री, लॉन्च किए 18 नए मॉडल

हैदराबाद: ब्रिटिश बाई-साइकिल निर्माता कंपनी Muddyfox ने सोमवार को जानकारी दी कि कंपनी ने भारत में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अनंता वेंचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. इसके अलावा, Ananta Ventures भारत में अपने मजबूत डीलर नेटवर्क की वजह से अपने सेगमेंट में इजाफा करते हुए और अपने पोर्टफोलियो और कस्टमर ऑफरिंग का विस्तार करते हुए, अपने घरेलू ब्रांड रोम और काइलोन के साथ मडीफॉक्स साइकिल भी बेचेगी.

Muddyfox Aisia Pacific के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल मेहरोत्रा ​​ने इस मौके पर कहा कि, "हमें Ananta Ventures के साथ जुड़ने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. हम देश में एक मजबूत मार्केट बेस बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे. हमारे प्रोडक्ट्स में अभी यूरोपियन टच ज़्यादा है, अनंता टीम के साथ मिलकर हम भारतीय कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझ पाएंगे, और हम खुशी-खुशी उन ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करेंगे."

जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पहले फेज में 18 साइकिलें भारतीय बाजार में उतारी हैं, जो ज़्यादातर सेगमेंट और एज ग्रुप को कवर करती हैं, जिनमें MTB, हाइब्रिड और बच्चों की साइकिल शामिल हैं. कंपनी डिमांड पैटर्न के आधार पर मॉडल जोड़ती रहेगी. इसके अलावा, कंपनी की बिक्री को बढ़ाने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज़ पेश करने की भी योजना है.

अनंता वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर अजीत गांधी ने कहा कि, "भारत में प्राइस-सेंसिटिव कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ब्रांड हैं, जिनमें रोम और काइलॉन शामिल हैं. Muddyfox एक नया सेगमेंट जोड़ेगा और हमारे पोर्टफोलियो और कंज्यूमर ऑफरिंग को बढ़ाएगा. हमारा मानना ​​है कि कुछ खरीदार हाई-क्वालिटी, प्रीमियम ब्रांड प्रोडक्ट्स और शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस की तलाश में हैं."