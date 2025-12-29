ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस आई सामने, जानें क्या होंगे स्पेसिफिकेशन

Oppo Reno 15 सीरीज जल्द होगी लॉन्च ( फोटो - Oppo )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo की Oppo Reno 15 सीरीज़ जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में Oppo Reno 15, Reno 15 Pro, और Reno 15 Pro Mini शामिल होने की पुष्टि हो गई है. हालांकि टेक फर्म आने वाले हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिज़ाइन के बारे में टीज़ कर रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इनकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, एक टिपस्टर ने दावा है कि उसे Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस पता चल गई है. यह जानकारी कंपनी द्वारा यह पुष्टि करने के तुरंत बाद आई है कि यह हैंडसेट भारत में 6.32-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा. Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत

टिप्सटर अभिषेक यादव ने दावा किया है कि भारत में आने वाले Oppo Reno 15 Pro Mini के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बॉक्स कीमत 64,999 रुपये तय की गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में फोन की बॉक्स कीमतें आमतौर पर उनकी रिटेल कीमतों से ज़्यादा होती हैं. ऐसे में Oppo Reno 15 Pro Mini की सेलिंग कीमत देश में कम हो सकती है. टिप्सटर की मानें तो यह कॉन्फ़िगरेशन 59,999 रुपये में मिल सकता है. इसके अलावा, Oppo शुरुआती बैंक डिस्काउंट भी दे सकती है, जिससे इसकी असल कीमत और कम हो जाएगी.