Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस आई सामने, जानें क्या होंगे स्पेसिफिकेशन
Oppo की Oppo Reno 15 सीरीज़ जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस सामने आई है.
Published : December 29, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo की Oppo Reno 15 सीरीज़ जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में Oppo Reno 15, Reno 15 Pro, और Reno 15 Pro Mini शामिल होने की पुष्टि हो गई है. हालांकि टेक फर्म आने वाले हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिज़ाइन के बारे में टीज़ कर रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इनकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है.
हालांकि, एक टिपस्टर ने दावा है कि उसे Oppo Reno 15 Pro Mini की बॉक्स प्राइस पता चल गई है. यह जानकारी कंपनी द्वारा यह पुष्टि करने के तुरंत बाद आई है कि यह हैंडसेट भारत में 6.32-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा.
Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत
टिप्सटर अभिषेक यादव ने दावा किया है कि भारत में आने वाले Oppo Reno 15 Pro Mini के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बॉक्स कीमत 64,999 रुपये तय की गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में फोन की बॉक्स कीमतें आमतौर पर उनकी रिटेल कीमतों से ज़्यादा होती हैं.
ऐसे में Oppo Reno 15 Pro Mini की सेलिंग कीमत देश में कम हो सकती है. टिप्सटर की मानें तो यह कॉन्फ़िगरेशन 59,999 रुपये में मिल सकता है. इसके अलावा, Oppo शुरुआती बैंक डिस्काउंट भी दे सकती है, जिससे इसकी असल कीमत और कम हो जाएगी.
यह खबर कंपनी के इस कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आई है कि Oppo Reno 15 Pro Mini को भारत में Reno 15 और Reno 15 Pro के साथ लॉन्च किया जाएगा. देश में लॉन्च होने के बाद, Reno 15 सीरीज़ Flipkart, Amazon और Oppo इंडिया ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगी.
Oppo Reno 15 Pro Mini के स्पेसिफिकेशन
इसके स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो कंपनी ने पुष्टि की है कि Oppo Reno 15 Pro Mini में 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाए, जिसके चारों ओर 1.6mm मोटे बेज़ेल्स होंगे, और यह 93.35 प्रतिशत का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो हो सकता है. इसका वज़न लगभग 187g होगा, जबकि इसकी मोटाई लगभग 7.99mm होगी.
Oppo से मिली जानकारी के अनुसार, Reno 15 Pro Mini में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा, USB टाइप-C पोर्ट में जंग से बचाने के लिए प्लैटिनम कोटिंग की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo Reno 15 Pro Mini में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट इस्तेमाल होगा, जिसके साथ 12GB रैम और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी.
कैमरा की बात करें तो इसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. वहीं, फ्रंट कैमरे की बात करें, यहां पर 50-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, Oppo Reno 15 Pro Mini में 6,200mAh की बैटरी हो सकती है. यह 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर सकता है.