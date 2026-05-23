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नई BMW X6 M60i xDrive कूपे SUV की भारत में बुकिंग हुई शुरू, जल्द होगी लॉन्च

नई BMW X6 M60i xDrive कूपे SUV की बुकिंग हुई शुरू ( फोटो - BMW India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW अपनी नई BMW X6 M60i xDrive आने वाले हफ़्तों में भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने अब इस कूपे SUV के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. बता दें कि भारत में आने वाला मॉडल तीसरी जेनरेशन की BMW X6 का फेसलिफ़्टेड वर्जन है, जो 2023 की शुरुआत में अचानक ही बंद कर दिया गया था. अब 3 साल बाद इस कूके की वापसी है, और पहले की तरह, यह कूपे SUV पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के तौर पर ही उतारी जाएगी. जहां तक ​​भारत में लॉन्च होने की बात है, तो आने वाले महीनों में इस कार की कीमतों की घोषणा की जा सकती है, हालांकि BMW ने अभी तक इसकी लॉन्च की तारीखों की घोषणा नहीं की है. हालांकि इसकी कीमत लगभग 1.3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है. नई BMW X6 M60i xDrive कूपे SUV का इंटीरियर (फोटो - BMW India) BMW X6 M60i xDrive का पावरट्रेन

नई BMW X6 M60i की सबसे बड़ी खासियत इसका M-ट्यून्ड इंजन है. इसमें एक 4.4-लीटर, V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. इस इंजन को पहली बार साल 2023 में लाया गया था, और यह 223 bhp की पावर और ज़बरदस्त 750 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.