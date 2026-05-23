नई BMW X6 M60i xDrive कूपे SUV की भारत में बुकिंग हुई शुरू, जल्द होगी लॉन्च
BMW अपनी नई BMW X6 M60i xDrive आने वाले हफ़्तों में भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. इसकी बुकिंग शुरू हो गई है.
Published : May 23, 2026 at 3:41 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW अपनी नई BMW X6 M60i xDrive आने वाले हफ़्तों में भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने अब इस कूपे SUV के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. बता दें कि भारत में आने वाला मॉडल तीसरी जेनरेशन की BMW X6 का फेसलिफ़्टेड वर्जन है, जो 2023 की शुरुआत में अचानक ही बंद कर दिया गया था.
अब 3 साल बाद इस कूके की वापसी है, और पहले की तरह, यह कूपे SUV पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के तौर पर ही उतारी जाएगी. जहां तक भारत में लॉन्च होने की बात है, तो आने वाले महीनों में इस कार की कीमतों की घोषणा की जा सकती है, हालांकि BMW ने अभी तक इसकी लॉन्च की तारीखों की घोषणा नहीं की है. हालांकि इसकी कीमत लगभग 1.3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है.
BMW X6 M60i xDrive का पावरट्रेन
नई BMW X6 M60i की सबसे बड़ी खासियत इसका M-ट्यून्ड इंजन है. इसमें एक 4.4-लीटर, V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. इस इंजन को पहली बार साल 2023 में लाया गया था, और यह 223 bhp की पावर और ज़बरदस्त 750 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
यह इंजन अपने जाने-पहचाने 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए व्हील्स तक भेजी जाती है, और यह सारी पावर कूपे SUV को सिर्फ 4.9 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ने में मदद करती है.
BMW X6 M60i xDrive का डिजाइन
कार में मिलने वाले नए ट्विन-5-स्पोक एलॉय व्हील्स काफी स्पोर्टी लगते हैं, और इन्हें BMW M ट्रीटमेंट दिया गया है. देखने में, 2026 BMW X6 M60i में कुछ M-स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ नया फ्रंट फेसिया दिया गया है. इस कार में नए वर्टिकली ओरिएंटेड DRL डिज़ाइन के साथ नए LED हेडलैंप्स, साथ ही ग्रिल और बंपर डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं. अन्य बदलावों की बात करें तो इसमें नए ट्विन-5-स्पोक एलॉय व्हील्स के साथ नए टेल लैंप्स और रियर बंपर शामिल हैं.
BMW X6 M60i xDrive का इंटीरियर
वहीं दूसरी तरफ, इसका केबिन अभी के X5 से इंस्पिरेशन लेता है. इसका मतलब है कि आपको डैशबोर्ड के ऊपर एक कर्व्ड सिंगल-फ्रेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा. इस यूनिट में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है.
इसका यह भी मतलब है कि इसमें बहुत कम फिजिकल कंट्रोल होंगे, जो हमें पसंद नहीं हैं. इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो, इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कुछ फीचर्स दिए जाएंगे, जो हमें नई BMW X6 में देखने को मिलेंगे.