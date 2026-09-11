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Kia Carens CNG और Carens Clavis CNG की बुकिंग हुई शुरू, जल्द बाजार में होंगी लॉन्च

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने Kia Carens CNG और Kia Caners Clavis CNG के लिए ऑर्डर बुक खोल दी हैं. इन कारों को अब देश भर में ऑथराइज़्ड Kia डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. Carens CNG Premium (O) G1.5 6MT ट्रिम में पेश की जाएगी, जबकि Carens Clavis CNG HTE और HTE (O) G1.5 6MT ट्रिम में उतारी जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि CNG पावरट्रेन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा.

Kia Carens CNG और Caners Clavis CNG का डिजाइन

CNG वर्जन के डिजाइन की बात करें तो इन दोनों मॉडल में कोई बड़े एक्सटीरियर बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि दोनों में 16-इंच के व्हील और डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे. इसके अलावा, Kia ने CNG सिस्टम को अकोमोडेट करने और राइड क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सस्पेंशन सेटअप को भी रिवाइज़ किया है.

Kia Carens CNG और Caners Clavis CNG का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो दोनों मॉडल में एक डेडिकेटेड CNG फ्यूल स्विच और एक 4.2-इंच कलर TFT MID लगाया गया है. वहीं, इसकी तीसरी लाइन की सीटों में बेहतर कम्फर्ट के लिए एक मॉडिफाइड सीट-बैक फ्रेम भी दिया गया है. कार में बूट के अंदर CNG टैंक लगाने पर, लगेज कैपेसिटी 116 लीटर हो जाती है, जो पेट्रोल वेरिएंट में 216 लीटर थी.