Kia Carens CNG और Carens Clavis CNG की बुकिंग हुई शुरू, जल्द बाजार में होंगी लॉन्च
Kia India ने Kia Carens CNG और Kia Caners Clavis CNG के लिए ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी है. इन्हें जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
Published : September 11, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने Kia Carens CNG और Kia Caners Clavis CNG के लिए ऑर्डर बुक खोल दी हैं. इन कारों को अब देश भर में ऑथराइज़्ड Kia डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. Carens CNG Premium (O) G1.5 6MT ट्रिम में पेश की जाएगी, जबकि Carens Clavis CNG HTE और HTE (O) G1.5 6MT ट्रिम में उतारी जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि CNG पावरट्रेन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा.
Kia Carens CNG और Caners Clavis CNG का डिजाइन
CNG वर्जन के डिजाइन की बात करें तो इन दोनों मॉडल में कोई बड़े एक्सटीरियर बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि दोनों में 16-इंच के व्हील और डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे. इसके अलावा, Kia ने CNG सिस्टम को अकोमोडेट करने और राइड क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सस्पेंशन सेटअप को भी रिवाइज़ किया है.
Kia Carens CNG और Caners Clavis CNG का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो दोनों मॉडल में एक डेडिकेटेड CNG फ्यूल स्विच और एक 4.2-इंच कलर TFT MID लगाया गया है. वहीं, इसकी तीसरी लाइन की सीटों में बेहतर कम्फर्ट के लिए एक मॉडिफाइड सीट-बैक फ्रेम भी दिया गया है. कार में बूट के अंदर CNG टैंक लगाने पर, लगेज कैपेसिटी 116 लीटर हो जाती है, जो पेट्रोल वेरिएंट में 216 लीटर थी.
Kia Carens CNG और Caners Clavis CNG का पावरट्रेन
इन दोनों मॉडल में 45-लीटर पेट्रोल टैंक के साथ 60-लीटर का CNG टैंक फिट किया गया है, जिसमें करीब 9kg CNG आ सकती है. CNG सिस्टम को 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन के साथ जोड़ा गया है, जो CNG पर चलने पर 92 bhp की पावर और 123 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
यह उसी इंजन के पेट्रोल वर्जन से लगभग 20 bhp पावर और 21 Nm कम है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कार के ऑफिशियल फ्यूल-एफिशिएंसी आंकड़े अभी तक कंपनी ने नहीं बताए हैं. Kia India ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए CNG वेरिएंट देकर अपने B2B और कमर्शियल मोबिलिटी सॉल्यूशन को भी बढ़ाया है.
Kia Carens CNG, G1.5 6MT कॉन्फ़िगरेशन में पेश की जाएगी, जबकि Carens Clavis CNG, HTE G1.5 6MT ट्रिम में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. CNG के जुड़ने के साथ, Kia Carens Clavis, खास तौर पर, अब पेट्रोल, डीज़ल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ खरीदारों के लिए उपलब्ध है.