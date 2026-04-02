VinFast VF MPV 7 और Limo Green की बुकिंग हुई शुरू, 15 अप्रैल को होंगी लॉन्च
VinFast India भारतीय बाजार में अपनी नई MPV रेंज VF MPV 7 और VF Limo Green को उतारने वाली है.
Published : April 2, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast एक नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसे निजी खरीदारों के लिए VF MPV 7 और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए VF Limo Green के नाम से उतारा जाएगा. इस मॉडल को इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही पेश कर दिया गया है.
इस कार के आने वाले हफ़्तों में होने की संभावना है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसे 21,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है, और इस कार को 15 अप्रैल को दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा. अगर आप इलेक्ट्रिक MPV में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इसे नज़दीकी आधिकारिक डीलरशिप पर जाकर या वेबसाइट के ज़रिए बुक कर सकते हैं.
परिवारों और फ्लीट्स, दोनों के लिए उपयुक्त
यह आने वाली MPV, भारत में तेज़ी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक लोगों को लाने-ले जाने वाले सेगमेंट में VinFast की एंट्री को दिखाती है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी दोहरी-पोजिशनिंग की रणनीति अपना रही है.
नए Limo Green वर्जन को कमर्शियल मोबिलिटी सेवाओं के लिए उतारा जाएगा, जबकि VF MPV 7 उन प्राइवेट खरीदारों को टारगेट करेगा, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक 7-सीटर की तलाश में हैं. यह कदम VinFast की उस व्यापक योजना के भी अनुरूप है, जिसके तहत वह भारत में अपनी 'ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी' (GSM) इलेक्ट्रिक राइड-हेलिंग सेवा शुरू करने जा रही है.
VF MPV 7 का डिजाइन और आकार
VinFast की SUV लाइनअप के विपरीत, यह MPV ज़्यादा व्यावहारिक और बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आती है, जिससे कार के केबिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके. इस कार में कंपनी के खास V-आकार के LED लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ-साथ एक साफ़-सुथरा फ्रंट फ़ेशिया और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप भी दिया गया है.
कार के आकार की बात करें तो इस MPV की लंबाई लगभग 4,740 mm रखी गई है, और इसका व्हीलबेस 2,840 mm है. इससे इस कार में तीन-पंक्तियों वाला एक काफ़ी विशाल केबिन मिल सकता है.
VF MPV 7 का इंटीरियर और फीचर्स
कार में अंदर की तरफ, VF MPV 7 में एक मिनिमलिस्ट लेआउट दिया जा सकता है, जिसमें डिजिटल इंटरफेस पर खास ज़ोर दिया गया होगा. इन मुख्य फीचर्स में ये शामिल हो सकते हैं:
- 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- कनेक्टेड कार टेक और ऐप इंटीग्रेशन
- कई USB चार्जिंग पोर्ट
- लेवल-2 ADAS और सेफ्टी फीचर्स
यह MPV 2+3+2 सीटिंग लेआउट के साथ आएगा, जिससे यह बड़े परिवारों के साथ-साथ फ्लीट इस्तेमाल के लिए भी सही रहेगा.
VF MPV 7 का पावरट्रेन, बैटरी और रेंज
नई VF MPV 7 में 60.13 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएगी. यह इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 201 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रदान करेगी. कंपनी का दावा है कि इसकी NEDC साइकिल रेंज 450 km तक हो सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी मानी जाएगी. यह MPV 11 kW AC चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके साथ ही यह कार 80 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जिससे यह 10 से 70 प्रतिशत तक सिर्फ 30 मिनट में चॉर्ज हो सकती है.
यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वियतनामी मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स हैं, और भारतीय स्पेसिफिकेशन्स थोड़े अलग हो सकते हैं. VinFast MPV 7 में शुरू में 15 प्रतिशत लोकलाइज़ेशन होगा. इसके बाद यह धीरे-धीरे बढ़ेगा. फ़िलहाल, यह कार वेंडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. इसके अलावा, भारत के लिए इसके सस्पेंशन को भी रीट्यून किया जाएगा और ज़्यादा पावरफ़ुल AC मिलेगा.
VF MPV 7 की अनुमानित कीमत और प्रतिद्वंद्वी
भारतीय बाजार में, VF MPV 7 की कीमत 19 लाख रुपये से 24 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच हो सकती है, जिससे यह एक किफ़ायती 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी बन जाएगी.
भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, यह Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX 7 जैसी आने वाली और मौजूदा इलेक्ट्रिक MPVs से मुकाबला करेगी. इसके साथ ही Toyota Innova रेंज और Maruti Suzuki Invicto जैसी पारंपरिक ICE MPVs का एक विकल्प भी पेश करेगी.