भारत में शुरू हुई नई Tesla Roadster की बुकिंग, 5 लाख की कीमत पर कर सकते हैं बुक
Tesla ने अपनी दूसरी जनरेशन की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Tesla Roadster का नया डिज़ाइन पेश किया है. इसमें SpaceX के थ्रस्टर्स लगाए गए हैं.
Published : October 16, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने अपनी दूसरी जनरेशन की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Tesla Roadster का नया डिज़ाइन पेश किया है. खास बात यह है कि इसमें SpaceX द्वारा विकसित एयर थ्रस्टर्स लगाए हैं, जिनकी मदद से यह कुछ समय के लिए हवा में भी मैनुवर्स कर सकती है.
इस इलेक्ट्रिक कार को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की एक टेस्ट फैसिलिटी में प्रदर्शित किया गया. Tesla का लक्ष्य साल 2028 से इसका प्रोडक्शन शुरू करने का है. इस बीच, Tesla की भारतीय वेबसाइट पर Roadster के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके लिए 5.01 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करना होगा.
भारत में Tesla Roadster की बुकिंग
Tesla की भारतीय रिज़र्वेशन वेबसाइट पर दो कॉन्फ़िगरेशन - 'Performance' और 'Thrust' में लिस्ट किया गया है, और दोनों के लिए शुरुआती रिज़र्वेशन राशि 5.01 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, कुल भुगतान सिर्फ़ इस शुरुआती राशि तक सीमित नहीं है.
कार के 'Performance' वर्ज़न रिज़र्व करने वाले ग्राहकों को 10 दिनों के भीतर 45.05 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी, जिससे कुल रिज़र्वेशन राशि 50.06 लाख रुपये हो जाती है. वहीं इसके 'Thrust' कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 10 दिनों के भीतर 2.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देनी होगी, जिससे कुल राशि लगभग 2.50 करोड़ रुपये हो जाएगी.
ये दोनों कीमतें रिज़र्वेशन के लिए हैं, न कि पक्की अंतिम एक्स-शोरूम कीमतें. Tesla ने अभी तक Roadster की अंतिम कीमत, भारत में लॉन्च की समय-सीमा या डिलीवरी शेड्यूल की कोई जानकारी नहीं दी है. इसके टॉप-स्पेक रॉकेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है कि यह केवल इनविटेशन मिलने पर ही उपलब्ध होगा.
Tesla Roadster में लगे हैं SpaceX द्वारा विकसित एयर थ्रस्टर्स
नई Tesla Roadster की सबसे बड़ी खासियत इसका 'कंप्रेस्ड-एयर थ्रस्टर सिस्टम' है, जिसे SpaceX के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके प्रदर्शन के दौरान, कार को हवा में करतब दिखाते हुए दिखाया गया, जिसमें हवा में रोल करना और अन्य वाहनों के ऊपर से छलांग लगाना शामिल था.
टेस्ला का कहना है कि यह तकनीक बहुत तेज़ रफ़्तार हासिल करने में मदद करेगी, हालांकि इसके फाइनल प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन्स और सड़क पर चलने की कानूनी अनुमति के बारे में अभी तक कुछ भी तय नहीं है.
बता दें कि नई Tesla Roadster को तीन कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है, जिसमें Performance, Thrust और Rocket शामिल हैं. इसके Performance वर्ज़न में रॉकेट थ्रस्टर नहीं होते हैं, जबकि Thrust वर्ज़न में पीछे की तरफ एक्सीलरेशन बूस्टर दिए गए हैं.
इसके सबसे टॉप वेरिएंट 'Roacket' कॉन्फ़िगरेशन में कार के चारों ओर थ्रस्टर लगाए गए हैं, और इसमें वह सिस्टम है, जिसे टेस्ला 'फुल फ्लाइट सिस्टम' कहती है. यह वर्ज़न सिंगल-सीटर में आता है, और केवल चुनिंदा ग्राहकों को ही इनविटेशन के ज़रिए उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि इसे सार्वजनिक सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है.
थ्रस्टर्स के अलावा, Tesla का दावा है कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में एक फैन-पावर्ड सक्शन सिस्टम दिया जाएगा, जो 2G तक का डाउनफोर्स पैदा करने में सक्षम है. इस सिस्टम का प्रदर्शन एक रैंप पर Tesla Roadster को उल्टा चलाकर दिखाया गया था.
हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि असल ड्राइविंग स्थितियों में यह तकनीक कैसे काम करेगी और क्या दिखाए गए सभी फ़ीचर्स ग्राहकों को मिलने वाली गाड़ियों में शामिल होंगे.
Tesla Roadster की रेंज और परफॉरमेंस
Tesla ने नई Roadster के परफॉर्मेंस को लेकर बड़े दावे किए हैं. कंपनी का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार एक सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 370 kmph से भी ज्यादा हो सकती है.