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भारत में शुरू हुई नई Tesla Roadster की बुकिंग, 5 लाख की कीमत पर कर सकते हैं बुक

भारत में नई Tesla Roadster की बुकिंग शुरू ( फोटो - Tesla India )

हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने अपनी दूसरी जनरेशन की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Tesla Roadster का नया डिज़ाइन पेश किया है. खास बात यह है कि इसमें SpaceX द्वारा विकसित एयर थ्रस्टर्स लगाए हैं, जिनकी मदद से यह कुछ समय के लिए हवा में भी मैनुवर्स कर सकती है.

इस इलेक्ट्रिक कार को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की एक टेस्ट फैसिलिटी में प्रदर्शित किया गया. Tesla का लक्ष्य साल 2028 से इसका प्रोडक्शन शुरू करने का है. इस बीच, Tesla की भारतीय वेबसाइट पर Roadster के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके लिए 5.01 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करना होगा.

भारत में Tesla Roadster की बुकिंग

Tesla की भारतीय रिज़र्वेशन वेबसाइट पर दो कॉन्फ़िगरेशन - 'Performance' और 'Thrust' में लिस्ट किया गया है, और दोनों के लिए शुरुआती रिज़र्वेशन राशि 5.01 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, कुल भुगतान सिर्फ़ इस शुरुआती राशि तक सीमित नहीं है. नई Tesla Roadster का साइड रियर प्रोफाइल (फोटो - Tesla India) कार के 'Performance' वर्ज़न रिज़र्व करने वाले ग्राहकों को 10 दिनों के भीतर 45.05 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी, जिससे कुल रिज़र्वेशन राशि 50.06 लाख रुपये हो जाती है. वहीं इसके 'Thrust' कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 10 दिनों के भीतर 2.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देनी होगी, जिससे कुल राशि लगभग 2.50 करोड़ रुपये हो जाएगी. ये दोनों कीमतें रिज़र्वेशन के लिए हैं, न कि पक्की अंतिम एक्स-शोरूम कीमतें. Tesla ने अभी तक Roadster की अंतिम कीमत, भारत में लॉन्च की समय-सीमा या डिलीवरी शेड्यूल की कोई जानकारी नहीं दी है. इसके टॉप-स्पेक रॉकेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है कि यह केवल इनविटेशन मिलने पर ही उपलब्ध होगा. Tesla Roadster में लगे हैं SpaceX द्वारा विकसित एयर थ्रस्टर्स

नई Tesla Roadster की सबसे बड़ी खासियत इसका 'कंप्रेस्ड-एयर थ्रस्टर सिस्टम' है, जिसे SpaceX के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके प्रदर्शन के दौरान, कार को हवा में करतब दिखाते हुए दिखाया गया, जिसमें हवा में रोल करना और अन्य वाहनों के ऊपर से छलांग लगाना शामिल था. नई Tesla Roadster का इंटीरियर (फोटो - Tesla India)