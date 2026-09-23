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Hyundai Bayon की बुकिंग हुई शुरू, फेस्टिव सीजन में हो सकती है लॉन्च

कार के साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो Hyundai Bayon की विंडो लाइन ऊपर की ओर जाती है और C-पिलर पर इसमें एक खास मोड़ दिए गए हैं. इसमें Hyundai Exter की तरह ही रेगुलर पुल-टाइप डोर हैंडल, काम करने वाली रूफ़ रेल्स और उभरे हुए व्हील आर्च मिलेंगे.

इसके मेन हेडलैंप कार के बंपर पर लगाए गए हैं, जिसमें एक मज़बूत दिखने वाली स्किड प्लेट भी लगाई गई है. इसके अलावा, इसका फ्रंट लुक भी शार्प लाइन्स और कर्व्स के साथ काफी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ लगता है.

इसके लुक की बात करें तो Hyundai Bayon का ओवरऑल लुक एक क्रॉसओवर जैसा है, न कि बॉक्सी या सीधी खड़ी SUV जैसा. इस कार में स्प्लिट-हेडलैंप सेटअप दिया जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ आधे कटे हुए H-शेप के LED DRLs लगाए जाएंगे.

Hyundai Bayon का एक्सटीरियर बता दें कि Hyundai Bayon को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, और Hyundai ने खुद इसके नए डिज़ाइन की झलक दिखाते हुए कई टीज़र भी जारी किए हैं, इसलिए काफी तक इसके डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

संभावित खरीदार इस एसयूवी को ऑनलाइन या अपने नज़दीकी Hyundai डीलरशिप पर जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. जब यह SUV इस फेस्टिव सीज़न में बाजार में लॉन्च की जाएगी, तो इसे कंपनी की SUV लाइन-अप में Hyundai Venue और Hyundai Creta के बीच के सेगमेंट रखा जाएगा.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने अपनी आने वाली मिड-साइज़ SUV Hyundai Bayon की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इस एसयूवी को अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर एक पतली LED लाइट स्ट्रिप लगाई गई है, जो आगे की LED सिग्नेचर जैसी ही दिखाई देती है और इसके साथ ही इसमें एक बड़ा रूफ़ स्पॉइलर भी लगाया गया है. आकार की बात करें तो नई Hyundai Bayon की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है.

Hyundai Bayon का इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर की बात करें तो, Hyundai Bayon में बहुत सी चीज़ें चौथी जनरेशन की Hyundai i20 जैसी होने वाली है, जिसे हाल ही में ब्राज़ील के लिए पेश किया गया था. इस कार में दो कनेक्टेड स्क्रीन और बीच में एक ड्रॉपडाउन पैनल होगा, जिसमें फिजिकल HVAC कंट्रोल दिए जाएंगे.

Hyundai के चार-डॉट वाले डिज़ाइन वाला स्टीयरिंग व्हील, सेंटर पैनल के दोनों तरफ़ वर्टिकल AC वेंट और यहां तक कि दरवाज़ों के पैड भी नई Hyundai i20 जैसे ही होंगे. सभी Hyundai कारों की तरह, उम्मीद है कि इसमें भी फीचर और सेफ्टी के कई फ़ीचर्स होंगे.

Hyundai Bayon का पावरट्रेन

संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Bayon में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा. यह वही इंजन है, जो Hyundai Creta में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके ट्यूनिंग का सटीक लेवल अभी पता नहीं चल पाया है.

खास बात यह है कि यह इंजन फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ बाजार में उतारा जाएगा, जिसमें शायद अंडरबॉडी टैंक दिया जाएगा. इससे Hyundai Bayon चार मीटर से ज़्यादा लंबी पहली Hyundai कार बन जाएगी, जो CNG पावरट्रेन के साथ आएगी.

संभावना जताई जा रही है कि इस फेस्टिव सीज़न में जब Hyundai Bayon बिक्री के लिए उतारी जाएगी. कीमत की बात करें तो इस कार को 9 लाख से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत के बीच उतारा जा सकता है. इससे Hyundai को मिडसाइज़ SUV मार्केट में मुकाबला करने के लिए दोहरी रणनीति का फायदा मिलेगा.