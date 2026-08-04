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भारत में Kia Sorento SUV की बुकिंग हुई शुरू, जल्द होने वाली है लॉन्च

Kia Sorento SUV की बुकिंग हुई शुरू ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने देश में अपनी नई Kia Sorento के लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. बुकिंग शुरू करने के साथ ही, कार निर्माता कंपनी ने इस तीन-रो वाली SUV का टीज़र भी जारी किया है. बता दें कि इस कार को पहले ही भारत में रोड टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. संभावित ग्राहक इस कार को Kia के अधिकृत डीलरशिप या Kia India की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए बुक की जा सकती है. Kia Sorento का एक्सटीरियर

कंपनी द्वारा जारी किए गए टीज़र से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि SUV का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ है. हालांकि, इससे Kia Sorento के फ्रंट-एंड डिज़ाइन की एक झलक ज़रूर मिलती है, जिसमें T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है. Kia Sorento SUV का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Kia India) इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी दिखाई देता है. Kia Sorento 4.8 मीटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है. भारत में यह कार Kia की मौजूदा SUV लाइन-अप में सबसे ऊपर रखी जाएगी. जहां ग्लोबल मार्केट में इसके 5, 6 और 7-सीट वाले वर्जन बेचे जा रहे हैं, वहीं भारत में आने वाले मॉडल के 6 और 7-सीट वाले लेआउट में आने की उम्मीद है.