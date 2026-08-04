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भारत में Kia Sorento SUV की बुकिंग हुई शुरू, जल्द होने वाली है लॉन्च

Kia India ने अपनी नई Kia Sorento के लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. कंपनी ने इसका टीजर जारी किया है.

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने देश में अपनी नई Kia Sorento के लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. बुकिंग शुरू करने के साथ ही, कार निर्माता कंपनी ने इस तीन-रो वाली SUV का टीज़र भी जारी किया है. बता दें कि इस कार को पहले ही भारत में रोड टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. संभावित ग्राहक इस कार को Kia के अधिकृत डीलरशिप या Kia India की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए बुक की जा सकती है.

Kia Sorento का एक्सटीरियर
कंपनी द्वारा जारी किए गए टीज़र से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि SUV का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ है. हालांकि, इससे Kia Sorento के फ्रंट-एंड डिज़ाइन की एक झलक ज़रूर मिलती है, जिसमें T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है.

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी दिखाई देता है. Kia Sorento 4.8 मीटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है. भारत में यह कार Kia की मौजूदा SUV लाइन-अप में सबसे ऊपर रखी जाएगी. जहां ग्लोबल मार्केट में इसके 5, 6 और 7-सीट वाले वर्जन बेचे जा रहे हैं, वहीं भारत में आने वाले मॉडल के 6 और 7-सीट वाले लेआउट में आने की उम्मीद है.

Kia Sorento का पावरट्रेन
ग्लोबल मार्केट में Kia Sorento को 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ बेचा जा रहा है, जो 224 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा जाता है. विदेशी बाजारों में यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव के साथ बेची जाती है, हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत में यह SUV किन ऑप्शन के साथ आएगी.

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV का इंटीरियर (फोटो - Kia India)

Kia Sorento का इंटीरियर
संभावना जताई जा रही है कि इसका केबिन ग्लोबल मॉडल जैसा ही रखा जाएगा. केबिन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच की डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

बता दें कि इस साल भारत में Kia की तीन गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें से एक Kia Sorento है. यह हाल ही में लॉन्च हुई Kia Syros EV के बाद आएगी और इसके साथ ही Kia Carnival Hybrid बाजार में उतारी जाएगी, जो अभी बिक रही सिर्फ़ डीज़ल वाली Kia Carnival के साथ एक और विकल्प होगी.

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

संभावना जताई जा रही है कि Kia Sorento की कीमत लगभग 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. बाजार में लॉन्च होने के बाद, यह Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron और Jeep Meridian जैसी प्रीमियम तीन-रो वाली SUV को टक्कर देगी.

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