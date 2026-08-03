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Fire-Boltt का पहला स्मार्टफोन: लॉन्च डेट ऐलान कर किया क्लीन सॉफ्टवेयर मिलने का दावा

Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक Boltt Evo 4G में Unisoc T7250 चिपसेट, 4GB रैम और Android 16 मिल सकता है. ( Image Credit: flipkart/boltt )

हैदराबाद: फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच बनाने वाली कंपनी Fire-Boltt अब स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखने जा रही है. कंपनी ने अपने नए सब-ब्रांड Boltt के तहत भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. इससे पहले भी कुछ लीक्स के जरिए बोल्ट कंपनी के इस फोन की ब्रांडिंग और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर जानकारी सामने आ चुकी थी. अब लॉन्च से ठीक पहले फ्लिपकार्ट की एक माइक्रोसाइट ने न सिर्फ लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है, बल्कि फोन की पहली ऑफिशियल झलक और उसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से जुड़ी कुछ जानकारी भी शेयर कर दी है. कैसा होगा Boltt का पहला स्मार्टफोन? फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट के मुताबिक, बोल्ट का पहला स्मार्टफोन 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा. लिस्टिंग में यह भी दावा किया गया है कि यह फोन क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आएगा. कंपनी का कहना है कि इसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन के साथ स्मूद डे-टू-डे परफॉर्मेंस देने पर फोकस किया गया है. प्रमोशनल पेज पर फोन के फ्रंट डिजाइन की भी झलक दी गई है. इस फोन के डिस्प्ले के बीच में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिया गया है, जबकि नीचे का बेजल बाकी साइड्स के मुकाबले थोड़ा मोटा नजर आ रहा है. फोन के राइट एज पर पावर बटन और वॉल्यूम की दी गई है, और इसमें फ्लैट फ्रेम डिजाइन ब्राउन कलर में देखने को मिलेगा.