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Fire-Boltt का पहला स्मार्टफोन: लॉन्च डेट ऐलान कर किया क्लीन सॉफ्टवेयर मिलने का दावा

Fire-Boltt अपने नए Boltt ब्रांड के तहत भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसकी झलक माइक्रोसाइट पर सामने आई है.

According to the Geekbench listing, the Boltt Evo 4G could feature the Unisoc T7250 chipset, 4GB of RAM, and Android 16.
Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक Boltt Evo 4G में Unisoc T7250 चिपसेट, 4GB रैम और Android 16 मिल सकता है. (Image Credit: flipkart/boltt)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच बनाने वाली कंपनी Fire-Boltt अब स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखने जा रही है. कंपनी ने अपने नए सब-ब्रांड Boltt के तहत भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है.

इससे पहले भी कुछ लीक्स के जरिए बोल्ट कंपनी के इस फोन की ब्रांडिंग और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर जानकारी सामने आ चुकी थी. अब लॉन्च से ठीक पहले फ्लिपकार्ट की एक माइक्रोसाइट ने न सिर्फ लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है, बल्कि फोन की पहली ऑफिशियल झलक और उसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से जुड़ी कुछ जानकारी भी शेयर कर दी है.

कैसा होगा Boltt का पहला स्मार्टफोन?

फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट के मुताबिक, बोल्ट का पहला स्मार्टफोन 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा. लिस्टिंग में यह भी दावा किया गया है कि यह फोन क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आएगा. कंपनी का कहना है कि इसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन के साथ स्मूद डे-टू-डे परफॉर्मेंस देने पर फोकस किया गया है.

प्रमोशनल पेज पर फोन के फ्रंट डिजाइन की भी झलक दी गई है. इस फोन के डिस्प्ले के बीच में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिया गया है, जबकि नीचे का बेजल बाकी साइड्स के मुकाबले थोड़ा मोटा नजर आ रहा है. फोन के राइट एज पर पावर बटन और वॉल्यूम की दी गई है, और इसमें फ्लैट फ्रेम डिजाइन ब्राउन कलर में देखने को मिलेगा.

कंपनी ने अभी तक फोन की स्पेसिफिकेशन्स या कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक Fire-Boltt शुरुआत में 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट पर फोकस कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो कंपनी को इस सेगमेंट में पहले से मौजूद HMD, Lava, Samsung, OnePlus, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स से सीधा मुकाबला करना होगा.

Geekbench लिस्टिंग से स्पेसिफिकेशन्स लीक

फायर-बोल्ट पहले ही बता चुकी है कि उसकी स्मार्टफोन लाइनअप में Evo और Ace नाम की दो सीरीज शामिल होंगी. इनमें 4G और 5G दोनों तरह के मॉडल्स भारतीय मार्केट के लिए प्लान किए गए हैं.

कंपनी का कहना है कि ये फोन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे. इससे पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पहला हैंडसेट का नाम Boltt Evo 4G हो सकता है. यह स्मार्टफोन हाल ही में Geekbench पर भी नजर आया था.

बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक इसमें Unisoc T7250 चिपसेट, 4GB रैम और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है. टेस्ट किए गए यूनिट ने Geekbench के सिंगल-कोर टेस्ट में 440 पॉइंट्स और मल्टी-कोर टेस्ट में 1,470 पॉइंट्स स्कोर किए हैं. Unisoc T7250 एक एंट्री-लेवल चिपसेट है, जो 12nm प्रोसेस पर बना है.

इसमें दो CPU कोर 1.82GHz पर और छह एफिशिएंसी कोर 1.61GHz पर काम करते हैं. यही प्रोसेसर Realme P4x, Oppo A6c, Poco C81 Pro और Itel Zeno 200 जैसे स्मार्टफोन्स में भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए परफॉर्मेंस को लेकर एक अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है.

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