Boat ने लॉन्च की अपने Hive डैशकैम की सीरीज, कीमत सिर्फ 2,499 रुपये, जानें फीचर्स

हैदराबाद: वियरेबल कंपनी Boat ने अपनी नई Hive Dashcam सीरीज़ को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. इस रेंज की शुरुआती कीमत 2,499 रुपये रखी गई है. इसके साथ ही कंपनी ने ऑडियो और वियरेबल्स से आगे बढ़कर इन-कार सेफ्टी डिवाइस के क्षेत्र में भी कदम रखा है.

कंपनी ने Hive Dashcam रेंज में कुल तीन मॉडल्स को शामिल किया है, जिनमें F1 मॉडल की कीमत 9,990 रुपये, M1 मॉडल की कीमत 4,499 रुपये है और एंट्री-लेवल E1 मॉडल की कीमत 2,499 रुपये रखी गई है, जो प्राइवेट कार मालिकों, रोज़ाना सफ़र करने वालों और कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को टारगेट करता है.

Boat Hive डैशकैम के फीचर्स

इन तीनों डैशकैम में Sony STARVIS सेंसर लगाए गए हैं, जिन्हें कम रोशनी और ज़्यादा चकाचौंध वाली ड्राइविंग स्थितियों में क्लैरिटी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. फ्लैगशिप Hive Dashcam F1 में 4K फ्रंट कैमरा और 1080p रियर कैमरे के साथ डुअल-चैनल रिकॉर्डिंग की सुविधा है.

इसमें लेन डिपार्टचर और फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग के लिए वॉयस अलर्ट के साथ एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है, और इसके साथ ही इसमें बिल्ट-इन GPS, वॉयस कंट्रोल और Wi-Fi ऐप कनेक्टिविटी भी है.

Boat Hive Dashcam M1 मॉडल की बात करें तो इसमें 140-डिग्री वाइड-एंगल लेंस लगाया गया है, जिसके ज़रिए 2K QHD रिकॉर्डिंग, GPS-बेस्ड रूट और स्पीड ट्रैकिंग, टक्कर का पता लगाने के लिए G-सेंसर और 512GB तक के MicroSD कार्ड के लिए सपोर्ट मिलता है.