Boat ने लॉन्च की अपने Hive डैशकैम की सीरीज, कीमत सिर्फ 2,499 रुपये, जानें फीचर्स
Published : February 9, 2026 at 12:01 PM IST
हैदराबाद: वियरेबल कंपनी Boat ने अपनी नई Hive Dashcam सीरीज़ को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. इस रेंज की शुरुआती कीमत 2,499 रुपये रखी गई है. इसके साथ ही कंपनी ने ऑडियो और वियरेबल्स से आगे बढ़कर इन-कार सेफ्टी डिवाइस के क्षेत्र में भी कदम रखा है.
कंपनी ने Hive Dashcam रेंज में कुल तीन मॉडल्स को शामिल किया है, जिनमें F1 मॉडल की कीमत 9,990 रुपये, M1 मॉडल की कीमत 4,499 रुपये है और एंट्री-लेवल E1 मॉडल की कीमत 2,499 रुपये रखी गई है, जो प्राइवेट कार मालिकों, रोज़ाना सफ़र करने वालों और कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को टारगेट करता है.
Boat Hive डैशकैम के फीचर्स
इन तीनों डैशकैम में Sony STARVIS सेंसर लगाए गए हैं, जिन्हें कम रोशनी और ज़्यादा चकाचौंध वाली ड्राइविंग स्थितियों में क्लैरिटी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. फ्लैगशिप Hive Dashcam F1 में 4K फ्रंट कैमरा और 1080p रियर कैमरे के साथ डुअल-चैनल रिकॉर्डिंग की सुविधा है.
इसमें लेन डिपार्टचर और फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग के लिए वॉयस अलर्ट के साथ एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है, और इसके साथ ही इसमें बिल्ट-इन GPS, वॉयस कंट्रोल और Wi-Fi ऐप कनेक्टिविटी भी है.
Boat Hive Dashcam M1 मॉडल की बात करें तो इसमें 140-डिग्री वाइड-एंगल लेंस लगाया गया है, जिसके ज़रिए 2K QHD रिकॉर्डिंग, GPS-बेस्ड रूट और स्पीड ट्रैकिंग, टक्कर का पता लगाने के लिए G-सेंसर और 512GB तक के MicroSD कार्ड के लिए सपोर्ट मिलता है.
वहीं, एंट्री-लेवल Boat Hive Dashcam E1 मॉडल में 1,296p का सोपोर्ट मिलता है, और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में लूप रिकॉर्डिंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है.
लॉन्च पर कमेंट करते हुए, Boat के CEO गौरव नैयर ने कहा कि, "जैसे-जैसे हम ऑडियो और वियरेबल्स से आगे Boat के पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं, डैशकैम के क्षेत्र में हमारा प्रवेश आज के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट, सार्थक तकनीक बनाने के हमारे विज़न का एक स्वाभाविक विस्तार है."
उन्होंने आगे कहा कि, "भारतीय सड़कें लगातार जटिल होती जा रही हैं, ऐसे में डैशकैम अब लग्ज़री नहीं बल्कि ज़रूरत बन गए हैं. Boat में, हमारा लक्ष्य भरोसेमंद, अच्छी इंजीनियरिंग वाले और डिज़ाइन-फॉरवर्ड सॉल्यूशन लाना है जो रोज़ाना की यात्राओं को सुरक्षित और ज़्यादा आत्मविश्वास वाला बनाते हैं."
Boat Hive Dashcam की उपलब्धता
उपलब्धता की बात करें तो Boat Hive Dashcam के F1, M1 और E1 मॉडल को Boat की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स के जरिए खरीदा जा सकता है.