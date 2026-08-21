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भारत में लॉन्च हुई नई BMW X1 LWB एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

BMW X1 LWB का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो BMW X1 और X1 LWB के बीच सबसे बड़ा फ़र्क इसके आकार का है. LWB अपने स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 116 mm ज़्यादा लंबी है और इसका व्हीलबेस 108 mm बढ़ाया गया है. इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी किए गए है, जैसे कि साइड और पिछले हिस्से पर नए सैटिन ट्रिम इंसर्ट्स मिलते हैं.

इस वजह से BMW X1 LWB, उस X1 पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपये सस्ती है, जिसे यह एसयूवी रिप्लेस करने वाली है. BMW की एंट्री-लेवल SUV का यह लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन फिलहाल सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारी गई है, हालांकि यह पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर प्रदान करती है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने भारतीय बाजार में अपनी BMW X1 LWB (लॉन्ग व्हीलबेस) को लॉन्च दिया है. इस एसयूवी के नए LWB वर्जन को 40.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

BMW X1 LWB का इंटीरियर

X1 LWB के इंटीरियर पर नजर डालें तो इसके अंदर, फ्रंट केबिन में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही एसिमेट्रिक डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जिसमें एक कर्व्ड डिस्प्ले है, जो सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को होल्ड करता है. वहीं, रियर केबिन में लेगरूम में 109 mm की बढ़ोतरी का दावा किया गया है और बेहतर कम्फर्ट के लिए पिछली सीटों के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.

BMW X1 LWB के फीचर्स

कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, BMW X1 LWB में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर AC वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्राइव मोड्स, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

BMW X1 LWB का रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW India)

BMW X1 LWB के सेफ्टी फीचर्स

नई X1 LWB में सेफ़्टी फीचर्स के तौर पर, इस SUV में अब ADAS फ़ीचर्स दिए गए हैं. इनमें फ़्रंट कोलिज़न और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक वॉर्निंग (ब्रेक इंटरवेंशन के साथ), लेन डिपार्चर और लेन कीपिंग असिस्ट, और ब्रेकिंग के साथ डायनामिक क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

BMW X1 LWB का पावरट्रेन

कार में मिलने वाले पावरट्रेन पर नजर डालें, तो इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रखा गया है, हालांकि यह इंजन अब ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन अब 154 bhp की पावर (20 bhp ज़्यादा) और 230 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन की पावर को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाया जाता है.