BMW Vision CE: हेलमेट-फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट, जानें इसकी खास बातें
बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने विज़न सीई स्कूटर का भारत में डिज़ाइन पेटेंट कराया है, लेकिन इससे इसके लॉन्च की पुष्टि फिलहाल नहीं होती.
Published : October 21, 2026 at 8:57 PM IST
हैदराबाद: बीएमडब्ल्यू मोटोराड (BMW Motorrad) ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विज़न सीई (Vision CE) का भारत में डिज़ाइन पेटेंट करा लिया है. हालांकि, पेटेंट का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी जल्द ही अपने स्कूटर को भारत में लॉन्च करने वाली है. यह पेटेंट सिर्फ स्कूटर के डिज़ाइन की सुरक्षा करता है. हालांकि, यह दिखने में आम स्कूटर से काफी अलग लग रहा है और भारत में लॉन्च होने के बाद जब ये सड़कों पर दिखेगी तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र तो जरूर बनेगी.
जर्मन कंपनी BMW ने इस स्कूटर को पिछले साल म्यूनिख में हुए आईएए मोबिलिटी (IAA Mobility) शो में ही सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था. कंपनी ने इसे शहरों में आने-जाने की दिक्कतों को सुलझाना वाला व्हीकल बताया था. कंपनी की एक पॉपुलर F450 GS टूरर ने भी काफी सुर्खियां बटौरी थी, लेकिन सोच के मामले में विज़न सीई उससे कहीं ज्यादा हटकर यानी यूनिक है.
राइडर के लिए सुरक्षा का अनोखा पिंजरा
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाला ट्यूब वाला सिक्योरिटी पिंजरा है, जो स्कूटर चलाने वाले राइडर को आगे, ऊपर और दोनों बगलों से पूरी तरह घेर लेता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इससे भविष्य में राइडर्स को हेलमेट, दस्ताने या जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी का यह दावा काफी बड़ा है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, इसका खुलासा तो इस खास स्कूटर के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा.
इसमें सीट बेल्ट भी मिलती है. इसके साथ इस ईवी में सेल्फ-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो स्कूटर को रुकने पर भी सीधा खड़ा रखती है, जैसे कि कोई चार पहिए वाली कार या तीन पहिए वाला ऑटो रिक्शा रहता है. इसका मतलब है कि इस स्कूटर को खड़ा करने के लिए साइड स्टैंड लगाने या अपने पैरों को नीचे टिकाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हालांकि, कंपनी ने इसमें स्टैंड भी दिया है.
कितना दमदार और कितना व्यावहारिक
इस स्कूटर में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है. ऐसे में यह लोगों की डेली-लाइफ में कितनी मदद कर पाएगा, यह भी एक सोचने वाली बात है. इसके अगले और पिछले दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं और बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ बीच में लगी मोटर पावर देती है. कंपनी ने इसके पावर नंबर्स नहीं बताए हैं, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर बने CE 04 स्कूटर में करीब 42 BHP पावर और 62 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि हाईवे स्पीड तक पहुंचना मुमिकन हो सकता है.
लिहाजा, अभी तक सामने आई जानकारियों के मुताबिक, ऐसा कहा जा सकता है कि Vision CE एक बेहद खास और आकर्षक प्रूफ-कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीएमडब्ल्यू इसे मार्केट में उतारेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. कंपनी ने अभी तक इस खास इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की कोई तारीख, टाइमलाइन या अन्य दावे नहीं किए हैं.