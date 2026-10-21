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BMW Vision CE: हेलमेट-फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट, जानें इसकी खास बातें

हेलमेट-मुक्त सवारी का दावा करने वाले इस स्कूटर में सुरक्षा पिंजरा, सीट बेल्ट और खुद संतुलन बनाने वाली तकनीक है. ( bmw motorrad )

हैदराबाद: बीएमडब्ल्यू मोटोराड (BMW Motorrad) ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विज़न सीई (Vision CE) का भारत में डिज़ाइन पेटेंट करा लिया है. हालांकि, पेटेंट का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी जल्द ही अपने स्कूटर को भारत में लॉन्च करने वाली है. यह पेटेंट सिर्फ स्कूटर के डिज़ाइन की सुरक्षा करता है. हालांकि, यह दिखने में आम स्कूटर से काफी अलग लग रहा है और भारत में लॉन्च होने के बाद जब ये सड़कों पर दिखेगी तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र तो जरूर बनेगी.

जर्मन कंपनी BMW ने इस स्कूटर को पिछले साल म्यूनिख में हुए आईएए मोबिलिटी (IAA Mobility) शो में ही सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था. कंपनी ने इसे शहरों में आने-जाने की दिक्कतों को सुलझाना वाला व्हीकल बताया था. कंपनी की एक पॉपुलर F450 GS टूरर ने भी काफी सुर्खियां बटौरी थी, लेकिन सोच के मामले में विज़न सीई उससे कहीं ज्यादा हटकर यानी यूनिक है.

राइडर के लिए सुरक्षा का अनोखा पिंजरा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाला ट्यूब वाला सिक्योरिटी पिंजरा है, जो स्कूटर चलाने वाले राइडर को आगे, ऊपर और दोनों बगलों से पूरी तरह घेर लेता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इससे भविष्य में राइडर्स को हेलमेट, दस्ताने या जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी का यह दावा काफी बड़ा है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, इसका खुलासा तो इस खास स्कूटर के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा.