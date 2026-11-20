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भारत में लॉन्च हुई नई BMW R 12 G/S ऑफ-रोडर, कीमत 25.40 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई BMW R 12 G/S ऑफ-रोडर भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - BMW Motorrad India )

हैदराबाद: BMW ने भारत में अपनी नई BMW R 12 G/S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 25.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. कंपनी इसे एक 'हेरिटेज एंड्यूरो ऑफ-रोडर' कहती है.

इसमें पुराने स्टाइल वाला, एयर-एंड-ऑयल-कूल्ड 1,170cc बॉक्सर-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है. गौरतलब है कि भारत में नई BMW R 12 G/S को R 1300 GS और R 1300 GS Adventure के बीच की सेगमेंट में रखा गया है.

व्हील, ब्रेक और साइज ऑफ-रोड क्षमता वाली किसी भी अन्य बाइक की तरह, इसमें आगे 21-इंच का व्हील और पीछे 18-इंच का व्हील लगाया गया है. दोनों में ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक रिम का इस्तेमाल किया गया है, जो राइडर्स के लिए काफी सुविधाजनक हैं.

इसमें 45mm का अपसाइड-डाउन फोर्क लगाया गया है, जिसमें 210mm का ट्रैवल मिलता है और इसे पूरी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है. बाइक में पीछे की तरफ भी पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला पैरालिवर स्विंगआर्म दिया गया है, जिसमें 200mm का ट्रैवल मिलता है.

इंजन और चेसिस BMW R 12 G/S में 1,170cc का बॉक्सर-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 7,000rpm पर 107.5bhp की पावर और 6,500rpm पर 115Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.

नई BMW R 12 G/S ऑफ-रोडर भारत में हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)

एक मशहूर इंजन की वापसी BMW का बॉक्सर-ट्विन इंजन एक तरह से लेजेंड है, जिसका मुख्य श्रेय BMW R 1200 GS और GS Adventure को जाता है. हालांकि, बहुत कम लोगों को याद होगा कि इसमें लिक्विड कूलिंग की सुविधा 2013 में पेश की गई थी. इससे पहले, यह एयर-एंड-ऑयल कूल्ड इंजन होता था. जो प्रशंसक पुराने इंजन को पसंद करते हैं, वे अब इसे फिर से खरीद सकते हैं. इस ऑफ-रोडर में कुछ आधुनिक अपग्रेड भी दिए गए हैं.

ब्रेकिंग के लिए इस बाइक में आगे दो-पिस्टन कैलिपर वाले ट्विन 310mm डिस्क और पीछे दो-पिस्टन कैलिपर वाला 265mm डिस्क ब्रेक दिया गया है. इसमें डुअल-चैनल, कॉर्नरिंग-सेंसिटिव ABS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

नई BMW R 12 G/S ऑफ-रोडर भारत में हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)

इन खास बदलावों की वजह से यह बाइक पहले से बड़ी हो गई है. इसका कर्ब वेट 229 kg है, व्हीलबेस 1,580 mm है, और बाइक की सीट हाइट 875 mm रखी गई है. इस तरह, नई BMW R 12 G/S इस जर्मन कंपनी की अब तक की सबसे भारी, सबसे लंबी और सबसे ऊंची हेरिटेज बाइक बन गई है. वहीं, सड़क पर चलने के लिए बनी R 12 Nine T (R 12 nine T) का फ्यूल टैंक, G/S के 15.5-लीटर वाले टैंक के मुकाबले आधा लीटर बड़ा है.

राइडर एड्स और पैकेज

यह बाइक साफ तौर पर मशहूर BMW R 80 G/S की याद दिलाती है, यहां तक कि इसका नाम भी G/S ही है - एक ऐसा नाम जिसे BMW ने अब बंद कर दिया है. इसके बावजूद, BMW ने इसमें राइडर की मदद के लिए कई बेहतरीन फीचर्स दिए हैं. इसमें चार राइड – Rain, Road, Enduro और Enduro Pro – दिए गए हैं. Enduro Pro, स्टैंडर्ड Enduro पैकेज के साथ आता है.

इस पैकेज में 18-इंच का रियर व्हील, Enduro फुटरेस्ट, हैंडलबार राइज़र, हैंड लीवर प्रोटेक्टर और एक बड़ा इंजन गार्ड भी शामिल है. राइज़र हैंडलबार को 20mm ऊपर उठा देते हैं. स्टैंडर्ड कम्फर्ट पैकेज में टू-वे क्विकशिफ्टर, क्रूज़ कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और हीटेड ग्रिप्स मिलते हैं. इस बाइक में लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल भी दिया गया है, जो BMW की खासियत है.

नई BMW R 12 G/S ऑफ-रोडर भारत में हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कलर ऑप्शन

ये सभी सिस्टम ऑन-बोर्ड कंप्यूटर के ज़रिए काम करते हैं. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग है, जिसके निचले हिस्से में एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है. इसमें पूरी तरह से LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, और बाइक में इमोबिलाइज़र व की-लेस सिस्टम भी मौजूद है.

हालांकि, अपने डिवाइस चार्ज करने के लिए इसमें अभी भी 12V का सॉकेट दिया गया है. विदेशों में BMW R 12 G/S को कुल कलर ऑप्शन में बेचा जाता है, लेकिन भारत में यह Enduro बाइक केवल एक कलर - 'लाइट व्हाइट' - में और सिर्फ एक 'Pro' वर्ज़न में पेश की गई है.