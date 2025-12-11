ETV Bharat / technology

2026 में भारत में लॉन्च होगी BMW M440i Convertible कार, जानें क्या हो सकती है कीमत

कार में 19-इंच के अलॉय व्हील, फेंडर पर M बैजिंग और आगे की सीटों के पीछे एक विंड डिफ्लेक्टर M440i Convertible के साइड प्रोफाइल की विशेषता है, जबकि पीछे की तरफ, ड्रॉप-टॉप में प्रमुख रूप से स्लीक एलईडी टेल-लैंप, एक इंटीग्रेटेड बूटलिड स्पॉइलर और एक मस्कुलर रियर डिफ्यूज़र है.

BMW M440i Convertible का एक्सटीरियर डिजाइन M440i Convertible के एक्सटीरियर की बात करें तो यह अपेक्षित रूप से BMW 4-Series कूप पर आधारित है और इसलिए इसमें समान स्टाइलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. इस कार में एक फोल्डिंग फैब्रिक रूफ मिलती है, जिसे 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से खुलने या बंद होने में 18 सेकंड लगते हैं. इसके अलावा, सामने की ओर, डाइग्नल DRL सिग्नेचर के साथ पतली एलईडी हेडलाइट्स हैं, जो बड़े किडनी ग्रिल्स के साथ-साथ बम्पर के दोनों तरफ बड़े एयर इनटेक के साथ हैं.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India अगले साल भारतीय बाजार में अपनी BMW M440i xDrive Convertible कार लाने की तैयारी कर रही है. Z4 के वैश्विक स्तर पर आने की संभावना के साथ, तत्काल सक्सेसर की भारत में आने की कोई योजना नहीं है, जबकि BMW M440i Convertible को 2026 में पेश किया जा सकता है.

BMW M440i Convertible का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो M440i Convertible में 4 लोग बैठ सकते हैं और इसका डैशबोर्ड लेआउट साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित है. इसमें 14.9-इंच की घुमावदार इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दाईं ओर तीन-स्पोक फ्लैट-बॉटम M-स्पेक स्टीयरिंग व्हील के साथ सेंटर पर दिया गया है.

BMW M440i Convertible के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो M440i Convertible में 12-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, एक वायरलेस चार्जिंग पैड, हेड-अप डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मेमोरी फ़ंक्शन के साथ पावर्ड स्पोर्ट्स सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

BMW M440i Convertible का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो M440i Convertible, BMW M340i सेडान के समान 'B58' 3.0-लीटर टर्बो स्ट्रेट-सिक्स इंजन के साथ आने वाली है, जो 374 hp की पावर और 500Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

BMW M440i Convertible का रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW)

यह गियरबॉक्स सभी चार व्हील्स को पावर देता है, जिसकी मदद से M440i Convertible सिर्फ 4.9 सेकंड में 0-100kph की रफ्तार हासिल कर लेती है. और इसकी टॉप-स्पीड 250kph पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित रखी गई है.

BMW M440i Convertible की अनुमानित कीमत

BMW ने 2026 के मध्य तक भारत में M440i Convertible को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. इस लिहाज से, M440i Convertible सीधे तौर पर Mercedes-Benz CLE Cabriolet को टक्कर देगी, जिसकी कीमत 1.12 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.