BMW M2 xDrive Turbo Edition जल्द ही होगी भारत में लॉन्च, बुकिंग हुई शुरू
BMW India ने अपनी BWM M2 xDrive Turbo Edition के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. इस स्पेशल एडिशन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 14, 2026 at 10:25 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपनी BWM M2 xDrive Turbo Edition के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. यह एक लिमिटेड-रन मॉडल होने वाला है, जो मशहूर 1973 BMW 2002 टर्बो से प्रेरित है. इस स्पेशल एडिशन में पुरानी कार की कुछ खास स्टाइलिंग खूबियों को वापस लाया गया है, जैसे कि बोनट पर उल्टे लिखे हुए 'Turbo' अक्षर. इसके साथ ही, इसमें मौजूदा M2 का 473 bhp पावर देने वाला स्ट्रेट-सिक्स इंजन और xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है.
BWM M2 xDrive Turbo Edition का एक्सटीरियर
नए M2 turbo Edition को कंपनी ने अल्पाइन व्हाइट कलर में पेश किया है, जिसमें बोनट और बूट पर BMW मोटरस्पोर्ट की धारियां बनी हुई हैं. खास बात यह है कि आम डिकल्स के उलट, ये धारियां हाथ से पेंट की गई हैं.
कार के बोनट पर एक ब्लैक पावर डोम और उल्टे अक्षरों में 'Turbo' लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल 2002 टर्बो की याद दिलाता है. एक खास 'Turbo' बैज इन खासियतों को पूरा करता है.
इस स्पेशल एडिशन में रेगुलर कार के मुकाबले ज़्यादा कार्बन फ़ाइबर का इस्तेमाल किया गया है. इसकी छत, टेलगेट और रियर स्पॉइलर, सभी हल्के मटीरियल से बने हैं. खरीदार 'M परफ़ॉर्मेंस फ़ॉर्जेड व्हील्स' का विकल्प भी चुन सकते हैं. ये आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच साइज़ के हैं और इनमें 'गोल्ड ब्रॉन्ज़' फ़िनिश दी गई है.
कार के केबिन में M कार्बन बकेट सीट्स, अल्कांतारा-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कार्बन-फाइबर ट्रिम इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके सेंटर कंसोल पर भी 'Turbo' बैज दिया गया है.
BWM M2 xDrive Turbo Edition का पावरट्रेन
BWM M2 Turbo Edition में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 473 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. BMW के xDrive सिस्टम के ज़रिए इसके चारों व्हील्स तक पावर पहुंचाई जाती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.7 सेकंड में पकड़ सकती है.
इस कार की टॉप स्पीड 250 kmph तक सीमित है, लेकिन जो खरीदार 'M Driver Package' चुनते हैं, वे इस लिमिट को बढ़ाकर 285 kmph कर सकते हैं. दुनिया भर में यह एडिशन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी मिलता है, हालांकि यह देखना बाकी है कि इसे भारत में पेश किया जाएगा या नहीं.
बता दें कि BMW India की अधिकृत डीलरशिप पर इस कार की प्री-बुकिंग शुरू कर दी गई है. कंपनी भारत के लिए कितनी कारें आवंटित करेगी, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, और साथ ही कीमत के बारे में भी कुछ नहीं बताया है. लेकिन माना जा रहा है कि नई BMW M2 xDrive Turbo Edition बहुत ही सीमित संख्या में उतारी जाएगी. बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी.