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BMW M2 xDrive Turbo Edition जल्द ही होगी भारत में लॉन्च, बुकिंग हुई शुरू

BMW M2 xDrive Turbo Edition जल्द होगी लॉन्च ( फोटो - BMW Group )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपनी BWM M2 xDrive Turbo Edition के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. यह एक लिमिटेड-रन मॉडल होने वाला है, जो मशहूर 1973 BMW 2002 टर्बो से प्रेरित है. इस स्पेशल एडिशन में पुरानी कार की कुछ खास स्टाइलिंग खूबियों को वापस लाया गया है, जैसे कि बोनट पर उल्टे लिखे हुए 'Turbo' अक्षर. इसके साथ ही, इसमें मौजूदा M2 का 473 bhp पावर देने वाला स्ट्रेट-सिक्स इंजन और xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है.

BWM M2 xDrive Turbo Edition का एक्सटीरियर

नए M2 turbo Edition को कंपनी ने अल्पाइन व्हाइट कलर में पेश किया है, जिसमें बोनट और बूट पर BMW मोटरस्पोर्ट की धारियां बनी हुई हैं. खास बात यह है कि आम डिकल्स के उलट, ये धारियां हाथ से पेंट की गई हैं.

BMW M2 xDrive Turbo Edition (फोटो - BMW Group) कार के बोनट पर एक ब्लैक पावर डोम और उल्टे अक्षरों में 'Turbo' लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल 2002 टर्बो की याद दिलाता है. एक खास 'Turbo' बैज इन खासियतों को पूरा करता है. इस स्पेशल एडिशन में रेगुलर कार के मुकाबले ज़्यादा कार्बन फ़ाइबर का इस्तेमाल किया गया है. इसकी छत, टेलगेट और रियर स्पॉइलर, सभी हल्के मटीरियल से बने हैं. खरीदार 'M परफ़ॉर्मेंस फ़ॉर्जेड व्हील्स' का विकल्प भी चुन सकते हैं. ये आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच साइज़ के हैं और इनमें 'गोल्ड ब्रॉन्ज़' फ़िनिश दी गई है.