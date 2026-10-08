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नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे SUV का खुलासा, परफॉर्मेंस के साथ मिलेगी 777 Km तक की रेंज

BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे SUV का खुलासा ( फोटो - BMW Group )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई BMW iX4 का खुलासा कर दिया है, जो BMW iX3 का कूप-SUV वर्जन है और जर्मन कार निर्माता की तीसरी 'Neue Klasse' पेशकश है. BMW iX4 को ग्लोबल लेवल पर मार्च 2027 में लॉन्च किया जाएगा और शुरुआत में यह दो वेरिएंट्स में पेश की जाएगी, जिनमें 40 xDrive और 50 xDrive शामिल हैं. इसके बाद BMW M60 xDrive नाम के ज्यादा स्पोर्टी टॉप-एंड वेरिएंट को भी BMW iX4 लाइन-अप में शामिल किया जाएगा.

BMW iX4 का एक्सटीरियर डिजाइन नई BMW iX4 के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 4,782mm, चौड़ाई 1,895mm, ऊंचाई 1,595mm और व्हीलबेस 2,897mm रखा गया है, ऐसे में यह BMW iX3 से 40mm छोटी है.

वहीं, विंडशील्ड के निचले हिस्से में पिलर-टू-पिलर पैनोरमिक विज़न डिस्प्ले लगाया गया है. BMW iX3 वाले अनोखे दिखने वाले फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ऊंचे सेंट्रल टनल को भी इस कार में बरकरार रखा गया है.

BMW iX4 का इंटीरियर और फीचर्स नई BMW iX4 के इंटीरियर की बात करें तो यह BMW iX3 जैसा ही लगता है, हालांकि ढलान वाली रूफ़लाइन की वजह से दूसरी लाइन में पैसेंजर्स को थोड़ा कम हेडरूम मिलता है और बूट स्पेस भी छोटा (490-लीटर) हो जाता है. इसके डैशबोर्ड के बीच में एक 17.9-इंच की रोम्बॉइडल (डायमंड जैसी शेप वाली) इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाई गई है.

नई BMW iX4 M60 xDrive एडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, ग्रिल एरिया में खास लाइटिंग सिग्नेचर, पीले रंग की डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं, जो सिर्फ़ लो-बीम चालू होने पर ही जलती हैं. इसके अलावा, इसमें बड़े 21-इंच के अलॉय व्हील्स, M बैजिंग, M-स्पेक ORVM हाउसिंग, बड़े बूटलिड स्पॉइलर और ब्लैक-आउट एक्सटीरियर ट्रिम मिलते हैं.

BMW iX4 में iX3 जैसी ही कई 'Neue Klasse' स्टाइलिंग खूबियां हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग बातें भी हैं, जैसे कि तेज़ी से ढलान वाली रूफ़लाइन, अनोखे अलॉय व्हील डिज़ाइन, क्लियर-लेंस टेल-लैंप, बूटलिड स्पॉइलर और थोड़ा ज़्यादा तराशा हुआ रियर बंपर. इसमें 20-इंच व्हील स्टैंडर्ड हैं, जिन्हें 22-इंच तक अपग्रेड किया जा सकता है.

कार में मिलने वाले स्टैंडर्ड फ़ीचर्स की बात करें तो, नई BMW iX4 40 xDrive और 50 xDrive में कॉन्फ़िगर करने लायक एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ़, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, लेवल-2 ADAS, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट, वेगांज़ा लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वायरलेस चार्जिंग पैड और पावर-ओपनिंग डोर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

वहीं, इसके टॉप-स्पेक BMW iX4 M60 xDrive का केबिन ब्लैक फ़िनिश, M-स्पेक स्टीयरिंग व्हील, मसाज फ़ंक्शन वाली M स्पोर्ट सीट्स, 13-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और कई अन्य फीचर्स के साथ स्टैंडर्ड मॉडल से अलग हो बन जाती है.

BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे SUV का सीटिंग लेआउट (फोटो - BMW Group)

BMW iX4 का पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

नई BMW iX4 को कंपनी के 800-वोल्ट 'Neue Klasse' प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, और इसमें BMW iX3 वाले बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं. खास तौर पर, नई BMW iX4 40 xDrive में 82.6kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया है, जो WLTP के हिसाब से 526km-638km की रेंज प्रदान करती है.

वहीं दूसरी ओर, BMW 50 xDrive में 108.7kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 680km-828km की रेंज प्रदान करता है. इसी के चलते नई BMW iX4 M60 xDrive में भी शायद यही 108.7kWh की बैटरी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा WLTP रेंज 777km हो सकती है.

BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे SUV का रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW Group)

नई BMW iX4 के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है. जहां BMW iX4 40 xDrive वेरिएंट 374hp की पावर और 520Nm का टॉर्क प्रदान करता है, वहीं BMW iX4 50 xDrive वेरिएंट 469hp की पावर और 645Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इसके अलावा, BMW iX4 M60 xDrive वेरिएंट 603hp की पावर और 875Nm का टॉर्क प्रदान करता है. 40 xDrive 0-100kph की रफ़्तार 5.6 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 200kph है, जबकि 50 xDrive 0-100kph की रफ़्तार 4.9 सेकंड में पकड़ती है और इसकी टॉप स्पीड 210kph है.

वहीं, BMW M60 xDrive 0-100kph की रफ़्तार 3.9 सेकंड में पकड़ती है और इसकी टॉप स्पीड 240kph है. M60 xDrive में स्टैंडर्ड तौर पर अडैप्टिव स्पोर्ट्स सस्पेंशन भी दिया गया है, और दूसरे वेरिएंट्स में यह ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.

BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे SUV का साइड प्रोफाइल (फोटो - BMW Group)

BMW iX4 का चार्जिंग विकल्प

चार्जिंग की बात करें तो, नई BMW iX4 के तीनों वर्जन को AC सोर्स से 22kW तक के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC फ़ास्ट चार्जिंग की लिमिट 40 xDrive के लिए 300kW और 50 xDrive के लिए 400kW है. दोनों वेरिएंट्स को 10 से 80 प्रतिशत तक DC चार्ज करने में 21 मिनट लगते हैं.

इसके अलावा, BMW का दावा है कि मैक्सिमम DC वॉट पर चार्ज करने पर, BMW iX4 40 xDrive 10 मिनट में 301km तक की रेंज दे सकती है, जबकि 50 xDrive इतने ही समय में 387km तक की रेंज दे सकती है.