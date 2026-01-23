ETV Bharat / technology

BMW iX3 लॉन्ग व्हीलबेस को जल्द किया जाएगा पेश, भारत में भी होगी लॉन्च

BMW iX3 LWB का इंटीरियर नई BMW iX3 LWB में लेटेस्ट पैनोरमिक iDrive दिया जाएगा, जो एक पिलर-टू-पिलर डिस्प्ले है और जो विंडशील्ड के बेस तक फैला हुआ है. यह सेंटर कंसोल पर 17.9-इंच के डिस्प्ले और एक ऑप्शनल 3D HUD के साथ काम करता है. ये सभी लेटेस्ट BMW ऑपरेटिंग सिस्टम X पर आधारित हैं.

कंपनी का दावा है कि कार का नया डिज़ाइन SUV की ड्राइविंग डायनामिक्स से कोई समझौता नहीं करता है, जो सही भी है क्योंकि यह मॉडल एक खास चेसिस और सस्पेंशन सेटअप इस्तेमाल किया गया है, जो अलग-अलग तरह की रोड कंडीशन में भी एक शानदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस बनाए रखता है.

बता दें कि BMW iX3 LWB में व्हीलबेस को 108 मिलीमीटर बढ़ाया गया है. इससे यह पिछली सीटों पर काफी बेहतर आराम और स्पेस दे सकती है, जो चीनी और भारतीय दोनों बाजारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने खास तौर पर चीनी मार्केट के लिए अपनी BMW iX3 लॉन्ग व्हीलबेस को पेश किया है. और इस कार को आने वाले बीजिंग ऑटो शो 2026 में दुनिया के लिए पेश किया जाएगा. यह कार बनाने वाली कंपनी की पहली लॉन्ग-व्हीलबेस EV होने वाली है, जिसे उसके Neue Klasse आर्किटेक्चर पर डेवलप किया गया है, और जिसे 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च किया जाना है. खास बात यह है कि BMW ने इस बात की पुष्टि की है कि BMW iX3 LWB को भारत में उतारा जाएगा.

इसमें लगभग 70 प्रतिशत लोकल लेवल पर डेवलप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शामिल है. कार के ग्राहक इसमें 13-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक मूनरूफ और 3-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.

BMW iX3 LWB का पावरट्रेन

नई BMW iX3 LWB के पावरट्रेन की बात करें तो यह कार उसी 800-वोल्ट न्यू क्लास आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे रेगुलर BMW iX3 के साथ पेश किया गया था. इसमें छठी जेनरेशन का eDrive सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें नए डेवलप किए गए इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो हाई-डेंसिटी सिलिंड्रिकल सेल से पावर लेते हैं.

BMW ने अभी तक अपने Neue Klasse मॉडल के लिए बैटरी कैपेसिटी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसे आने वाली EVs की रेंज पर पूरा भरोसा है. जहां रेगुलर iX3 WLTP साइकिल पर सिंगल चार्ज में लगभग 800 km की रेंज देने का दावा करती है, वहीं लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल 900 km की CLTC रेंज देगा.

BMW iX3 लॉन्ग व्हीलबेस का साइड प्रोफाइल (फोटो - BMW)

इस एसयूवी की बैटरी को 400 kW चार्जिंग कैपेसिटी के साथ सिर्फ 10 मिनट में 400 km से ज़्यादा की रेंज के लिए चार्ज किया जा सकता है, जबकि 10-80 प्रतिशत चार्ज होने में लगभग 21 मिनट लगेंगे.

BMW iX3 LWB की लॉन्च

नई BMW iX3 LWB अभी डेवलपमेंट और वैलिडेशन प्रोग्राम के बीच है. इसके बाद, इसे 24 अप्रैल से 3 मई, 2026 के बीच होने वाले बीजिंग ऑटो शो 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा. इसे भारत में आने से पहले साल के दूसरे हाफ में चीन में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल, BMW iX3 LWB सिर्फ़ चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में उपलब्ध होगी.

जब इस SUV को भारत में उतारा जाएगा, तो इसकी कीमत कितनी होगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. IAA मोबिलिटी 2025 में पेश किए BMW iX3 50 xDrive वेरिएंट को लगभग 60,000 डॉलर यानी करीब 52.91 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा, इसलिए लॉन्ग-व्हीलबेस मॉडल की कीमत थोड़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है.